Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Все формы сборных на Евро-2016


    0
    Голосов: 0
    10.06.2016 18:45
    Чемпионат Европы начинается сегодня. «Бомбардир» показывает, в каких формах будут играть все сборные, а профессиональные дизайнеры одежды — комментируют, сравнивая комплект сборной России с Испанией.

    Мариан Годованец — дизайнер эксклюзивной одежды, работающий на Россию и Украину. Основатель марки GODOVANETS

    «Гостевая форма Австрии напоминает о самой стране: строгая, не яркая, со вкусом и большим вниманием к деталям. Очень нравится крой футболки и еле заметный узор, который получается в результате сложного машинного вязания трикотажа. То же самое присутствует в гостевой и домашней форме Словакии и гостевой форме Чехии. Будто формы одной и той же страны, как это было в далеком прошлом. Эти страны объединила Puma, которая создала для них формы».

    Marian GODOVANETS: «Нравится строгая геометрия футболок Албании»

    Карина Химчинская — московский дизайнер, основатель fashion-бренда KARINA KHIMCHINSKAYA

    «Представим, что мы смотрим игру Англия – Франция. Мы пропустили объявление команд, и вообще не знаем топовых игроков. Надо определить, кто в чем играет? И тут коллапс: у двух команд абсолютно одинаковые формы! Скорее всего, один дизайнер работает на два фланга»

    Marian GODOVANETS: «Nike создала форму, которая совсем немного отличается от Франции и Португалии. И домашняя и гостевая по-королевски на высшем уровне!»

    Карина Химчинская: «Буду составлять таблицу фаворитов, возможно, она совпадет с таблицей результатов. Так что все бегом в букмекерские конторы, вдруг я реально по форме победителя чемпионата определю? Чем черт не шутит. Итак, первое место и мой бесспорный фаворит – Бельгия. Настолько продуманная и эффектная форма. Цвета флага так расположены, что пройти мимо футболистов в этой форме просто невозможно. Хочу заметить, что даже лейбл [логотип ассоциации] на футболке продуман, и даже он в триколоре Бельгии. Честно, эта форма сможет покорить не один «подиум». И только у них мне нравится и гостевая, и домашняя форма: ярко, скромно, достойно – прямо в десяточку».

    Marian GODOVANETS: «Обожаю Венгрию, но даже изменения в крое не спасли футболку. К сожалению, она выглядит старомодно».

    Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать и почему все это похоже на «Астерикса»?

    Карина Химчинская: «Германия на втором месте. Классика сочетания черно-белой цветовой гаммы – всегда остаётся на вершине популярности! У немцев еще и форма вратаря очень крутая. Стильные вставки на рукавах, скорее всего трикотажные, украшают ее и говорят, что даже на поле стиль – это все. А вот гостевая форма Германии, проигрывает домашней. Стильная черно-серая полоска, и болотного цвета рукава — не понятно, к чему?».

    Marian GODOVANETS: «На первый взгляд не впечатляет вообще. Но когда присмотрелся, то увидел тонкую детализацию. Сочетание горизонтальных и вертикальных линий, декоративная отстрочка, жизнерадостная изнанка изделия на гостевой форме. Белое на белом, черное на черном – мало кто рассмотрит интересный текстиль домашней формы. Меня он приятно удивил».

    Карина Химчинская: «Исландия и Италия — два брата-близнеца. Незначительные отличия в полосках никак не влияют на формы стран».

    Карина Химчинская: «Бронза достается Испании. Бордовый цвет домашней формы с желтыми полосками и эмблемой гармонируют и радуют глаз. А вот гостевая не привлекла мое внимание. Треугольники разных оттенков желтого — смысл есть? Тот случай, когда домашняя форма во многом превосходит гостевую по смыслу, лаконичности, и стилю. Бельгия, Германия, Испания — это была великолепная бесспорная тройка идеалов».

    Marian GODOVANETS: «Форма, которая сильно отличается от остальных. Испания – очень гостеприимная и солнечная страна. Когда видишь их гостевую форму, то вспоминаешь мозаику Гауди. На домашней форме мозаика слабо заметна, но тоже присутствует. Adidas создал форму, которая очень точно характеризует страну. Хотя не стоит забывать, что одежда может создать настроение, но не заставит ваших любимых спортсменов побеждать».

    Marian GODOVANETS: «Форма Италии не понравилась. Особенно флаг проходящий по центру гостевой футболки. Сама по себе форма неплохая, но на человеке выглядит, будто разделили футболиста пополам».

    Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать и почему тут будет слишком нервно?

    Marian GODOVANETS: «Формы Польши привлекают плавными завораживающими линиями на футболках».

    Карина Химчинская: «У Португалии и Турции очень специфический вкус на цвет Тиффани. Хоть он мною и любим, но даже представить боюсь, как он будет выглядеть на мужественных, статных футболистах сборных? Скорее нелепо, чем стильно».

    Marian GODOVANETS: «Мятные оттенки гостевой формы Португалии приятно радуют глаз. Будто насыщают футболистов свежими силами. Домашняя форма выполненная в другом цветовом решении, поэтому выглядит не так необычно, но не менее красиво».

    Карина Химчинская: «Хотелось бы поговорить о казусах. Я всегда, считала, что только дизайнеры одежды могут копировать модели и фасоны одежды друг у друга. Оказалось, нет! Российская форма напоминает форму Испании. С другой стороны, зачем что-то придумывать, когда можно изменить идеал и надеяться, что никто не заметит? А вот с гостевая форма очень продумана и в одной стилистике. На «подиуме» сразу будет понятно, чья страна представляет свою «коллекцию"! Правильно, знай наших!».

    Marian GODOVANETS: «Домашняя форма России мне понравилась больше, чем гостевая. Особенно иллюзия воротника. С гостевой перестарались».

    Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать и почему это похоже на замки

    Карина Химчинская: «Чехия и Словакия не отстают от своих одинаковых «собратьев», чем понижают свой рейтинг. Даже боюсь представить, что будет, если на светском рауте увижу девушку в точно таком же платье, как и у меня. Позор и крах репутации гарантирован. А вот футболисты не прочь быть копиями своих соперников на поле».

    Marian GODOVANETS: «Форма Турции очень порадовала. Сплетение плавных линий обвивает всю футболку и магнетизирует взгляд. Особенно завораживающе действует цветовое решение гостевой формы. Сочетание красного и черного довольно тяжелое для восприятия. Но линейный узор так искусно создает деграде, что сочетание этих двух цветов выглядит очень гармонично».

    Евро-2016. Группа D. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает катакомбы

    Marian GODOVANETS: «Трудно не заметить, что Nike создал практически идентичную [как у поляков] форму для французов. Все тот же крой и та же геометрия на груди. Отличаются только цветом. Но французская гостевая самая элегантная из всех форм».

    Карина Химчинская: «Хотелось бы выделить Хорватию. Это форма для футболистов, или для гонщиков Формулы-1? Конечно, ярко и стильно, но к месту ли? ».

    Marian GODOVANETS: «Форма хорватов очень яркая. Такого игрока точно ни с кем не спутать и уж точно не забьешь в свои же ворота. Их домашнюю форму я бы назвал самой энергетической».

    Евро-2016. Группа E. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает французский климат

    Карина Химчинская: «Австрия, Албания, Венгрия, Ирландия, Польша, Румыния, Северная Ирландия, Уэльс, и Швейцария хоть и не были уличены мною в плагиате, но и ни в чем стильном тоже. Поэтому девяти странам надо творить над своими коллекция, чтобы в следующем сезоне не быть серыми мышками, а стать законодателями моды».

    Marian GODOVANETS: «Формы, к которым я остался равнодушным: формы Бельгии, Северной Ирландии и Швейцарии. Футболисты, которых я бы немедленно переодел, – команды Швеции, Уэльса, Исландии, Румынии, Ирландии и, к большому сожалению, моей родной Украины. Хотя не стоит забывать, что одежда может создать настроение, но не заставит ваших любимых спортсменов побеждать».

    Евро-2016. Группа F. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на французские блюда

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 июня 2016, 23:45

      Найк разочаровал, а пума приятно удивила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 июня 2016, 18:59

      Чё то смотрю пед..ку и лез..бе форма русская не понравилась???? Бюстгалтер Роналдю в тренде????
      Ну ну..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      miha99 10 июня 2016, 18:41

      Мне наша гостевая больше нравится чем домашняя

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 июня 2016, 16:16

      А еще у Шведов вторая как-будто манишку поверх майки одели...Может в этом и была задумка?Ну на любителя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 июня 2016, 16:14

      Че нам эта соска втирает???Кто она вообще такая?Сколько людей,столько и мнений.У Германии гут,у Бельгии и Хорватии гут...А вот у Чехии отстой(минимализм какой то).Уэльс вторая не айс.Турция фуфель.А у Румын реально фк Ростов даже эмблема похожа.Всем удачного просмотра!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 июня 2016, 15:42

      Румыния в форме РОСТОВА будет выступать, хохлы в обносках

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 10 июня 2016, 15:22

      "— Где мой военный мундир?
      — Прошу, Ваше Высочество, прошу!
      — Что-о?? Мне — в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!" © "Тот самый Мюнхгаузен"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 10 июня 2016, 14:42

      Португальская гостевая нормальная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 10 июня 2016, 14:25

      Для Шведов походу очень долго ломали голову для основной формы, что аж не хватило мыслей для второй. Просто пошли на рынок и купили у Армян.
      У нашей гостевой этот бледный герб как будто мокрое и вспатевшее пятно. Еще по матчу с Сербией заметил

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Lestes 10 июня 2016, 14:16

      У Испании самые красивые

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11