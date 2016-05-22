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Хольмен, Промес и Букур – в антисборной 30 тура

Вратарь. Ярослав Годзюр («Терек»)

«Терек» в ничего не решавшем матче уступил на своем поле более мотивированному «Ростову». Уступил не в последнюю очередь из-за ошибок в обороне. В эпизоде со вторым голом Годзюр опрометчиво выбежал из ворот, позволив теряющему равновесие Азмуну переправить мяч на Ерохина.

Центральный защитник. Руслан Нахушев («Мордовия»)

Наставник «Мордовии» Марат Мустафин решил поэкспериментировать с центром обороны. На лавку присел Рыков, а на его месте появился Руслан Нахушев. Номинальный фланговый защитник с ролью столпа обороны не справился. Все голы «Локомотив» забил из его зоны.

Центральный защитник. Себастьян Хольмен («Динамо»)

Оборона «Динамо» знавала разных исполнителей. Но защитники такого класса в стан бело-голубых еще не приезжали. В матче с «Зенитом» Хольмен выглядел абсолютным посмешищем. Все три гола на счету шведа. На его фоне Дзюба смотрелся детским тренером, обучающим Хольмена простейшим финтам.

Центральный защитник. Виталий Дьяков («Динамо»)

«Мы не доставим радости фанатам «Спартака»! «Динамо» в ФНЛ не вылетит» – заявил Дьяков пару недель назад. Мужчина обязан держать слово. В противном случае его лучше не давать. Дьяков на пару с Хольменом устроил феерическое шоу в своей штрафной. Такую плохую связку центральных защитников история «Динамо» еще не знавала.

Правый полузащитник. Квинси Промес («Спартак»)

Болячка Федора Смолова позволила Промесу рассчитывать на первенство в гонке снайперов. Действительность оказалась гораздо прозаичнее. Дважды Промес промахивался в пустой угол, в остальное же время голландец был инертен. Гонка бомбардиров Квинси оказалась неинтересна. Гораздо важнее для спартаковца было отправить «Динамо» в ФНЛ.

Центральный полузащитник. Далибор Стеванович («Мордовия»)

Для экс-торпедовца этот сезон – копия предыдущего. Те же долги по зарплате. Те же забастовки. Тот же вылет из РФПЛ. В решающем матче с «Локомотивом» Стеванович так и не смог взять себя в руки и наладить игру в центре поля. Главный игрок-лифт российского футбола.

Центральный полузащитник. Януш Гол («Амкар»)

Оказавшись на ударной позиции в начале матча, Гол пробил по воротам. Несильно, точно в руки Крицюку. В дальнейшем больших претензий к Янушу не возникало, но его активность на этом выстреле и закончилась. Вышедший вместо него Шаваев приободрил игру «Амкара».

Центральный полузащитник. Ивелин Попов («Спартак»)

В матче с «Уфой» болгарин неоправданно часто брал игру на себя. Попов отметился рядом ударов выше ворот, когда атака красно-белых могла получить более острое продолжение. Вдобавок Ивелин на ровном месте привез 11-метровый и фактически похоронил «Динамо».

Левый полузащитник. Павел Яковлев («Крылья Советов»)

Для самарцев матч с «Анжи» ничего не решал. Но это отнюдь не повод так расслабляться. Особенно это касается атакующих игроков «Крыльев», весь матч простоявших поблизости к центру поля. Павел Яковлев не создал ни одного момента, равно как и его партнеры. Счет на табло – единственное, в чем «Анжи» не превзошел «Крылья».

Нападающий. Георге Букур («Кубань»)

Демарш Селезнева и травма Павлюченко вынудили тренерский штаб пойти на невероятное. В матче с «Уралом» в основе «Кубани» появился Георге Букур! Если бы в РФПЛ по примеру НХЛ существовал коэффициент полезности, Букур бы ушел далеко в минус. Весь первый тайм встречи с «Уралом» Георге простоял. На второй румын уже не вышел.

Нападающий. Фатош Бечирай («Динамо»)

На фоне защиты «Зенита» атака бело-голубых смотрелась пришельцем из второй лиги. Своей беззубой, временами откровенно бестолковой игрой Бечирай навсегда вписал свое имя в историю «Динамо».

Вылет «Динамо» – хорошо или плохо? Объясняем на гифках из «Спанч Боба»

Дмитрий Аленичев и воздушный шарик. Что поменялось в «Спартаке» за полгода без Якина

Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Мордовия Динамо Спартак Кубань (ЛФЛ) Амкар-Пермь Крылья Советов Нахушев Руслан Яковлев Павел Годзюр Ярослав Дьяков Виталий Букур Георге Стеванович Далибор Попов Ивелин Бечирай Фатош Гол Януш Хольмен Себастьян Промес Квинси
Комментарии (6)
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AspiD123
1463909140
Ивелин Попов(Динамо)))))))
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андрей андреев
1463911581
Дьяк просто в шоке,как его в Динамо киданули
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Ден 781
1463915321
Попов скорей не за Динамо играл, а против Динамо
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eleng
1463917009
Спартак виноват в том, что Динамо вылетело, а именно Промес и Попов. Авторы обличили негодяев, пусть те несут ответственность.
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BAIv
1463972876
dd
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Kurp
1463985198
Спартак сдал игру.
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