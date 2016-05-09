Черышев не сыграет на Евро-2016. Ривалдо требует бойкотировать Олимпиаду в Рио. Дайджест событий дня

«МЮ» заплатит 80 миллионов за Санчеса

Трансфер полузащитника «Бенфики» Ренату Санчеса в «Манчестер Юнайтед» уже практически решен. За 18-летнего футболиста, вызывающегося также в сборную Португалии, англичане заплатят 40 миллионов евро чистыми и такую же сумму бонусами. В нынешнем сезоне Санчес забил два гола в 24 играх, а вчера в одном из судьбоносных матчей «Бенфики» оставил ее в меньшинстве уже к перерыву, получив две желтые карточки – за симуляцию и фол. Лиссабонский клуб все же сумел обыграть 2:0 «Маритиму» и вплотную приблизился к очередному чемпионскому титулу – в последнем туре «Бенфике» хватит и ничьей в домашней встрече с «Насьоналом».

Принадлежащий «Лестеру» защитник пострадал в ДТП

Защитник «Лестера» Пол Кончески, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Куинз Парк Рейнджерс», угодил в автомобильную аварию в минувшее воскресенье и попал в больницу в шейном корсете с многочисленными ушибами и порезами. Футболиста осмотрели, оказали ему помощь и отправили домой. Ранее Кончески выступал за «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и другие известные клубы, а в нынешнем сезоне провел 34 матча в Чемпионшипе.

«Барселона» может приобрести Бен Арфа

Сообщается, что полузащитник «Ниццы» Атем Бен Арфа уже вылетел в Испанию для того, чтобы провести переговоры с «Барселоной», которая всерьез заинтересовалась возможностью приобретения этого футболиста. Летом контракт Бен Арфа с «Ниццей» истечет, а значит «Барса» сумеет усилиться им бесплатно. Впрочем, сам игрок опроверг информацию о поездке в Барселону. Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Бен Арфа провел 33 матча, в которых забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.

Ривалдо призвал к бойкоту Олимпиады в его стране

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо обратился к болельщикам с просьбой не ездить на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Бразилец считает, что туристам не следует посещать его страну из-за высокого уровня преступности. «В Рио-де-Жанейро бандиты убили 17-летнюю девочку. В Бразилии дела становятся все хуже с каждым днем. Я советую отказаться от посещения Олимпиады в Рио всем тем, кто намерен был посетить нашу страну», – написал Ривалдо в своем Instagram. – «Здесь ваша жизнь будет в опасности. Это я уже не говорю о больницах, которые находятся в плохом состоянии, а также о том безобразии, которое творится в нашей политике. Только Бог способен изменить положение дел в Бразилии».

Срок дисквалификации Платини снова сокращен

Мишель Платини сможет вернуться к футбольной деятельности не через шесть, а через четыре года – таково официальное постановление Спортивного арбитражного суда. Ранее Платини был отстранен комитетом по этике Международной федерации футбола на восемь лет за получение двух миллионов швейцарских франков от бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера. Затем апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. После подачи апелляции Спортивный арбитражный суд принял решение еще раз смягчить наказание – теперь уже до четырех лет.

Черышев остался без чемпионата Европы

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не примет участие в составе нашей команды на Евро-2016 по причине тяжелой травмы. Россиянину придется перенести операцию из-за хронической тендопатии сухожилия прямой мышцы бедра, а затем потратить на восстановление не менее четырех месяцев. Рецидив у Черышева случился в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Напомним, что ЧМ-2014 футболист также пропустил из-за травмы. Здоровья, Денис! ЧМ-2018 точно будет твой.

Судьи РФПЛ обратились к Гинеру

Арбитры российской Премьер-лиги выступили с совместным заявлением в адрес президента ЦСКА Евгения Гинера, гневно раскритиковавшего главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова по окончании матча армейцев против «Терека». Судьи обратили внимание на то, что по вопросам их работы стоит обращаться к руководителю судейского корпуса, а не затрагивать родителей. Полный текст заявления доступен здесь.

Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

«Лестеру» нужен Муса

Английский чемпион рассчитывает на покупку нападающего ЦСКА и сборной Нигерии Ахмеда Мусы, который должен усилить «Лестер Сити» в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов. Представители клуба из Англии внимательно наблюдали за футболистом в матче 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Между тем, контракт самого Мусы с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года, а его рыночная стоимость составляет 13 миллионов евро.

Душ из шампанского, пива и воды. Как празднуют тренеры

Селезнев не будет выступать за «Кубань»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев покинет краснодарскую команду еще до окончания сезона. По информации официального сайта болельщиков «Кубани», клуб и футболист договорились о досрочном расторжении договора. Причины решения не сообщаются. Напомним, за девять матчей в составе «Кубани» Селезнев забил три гола.

Вернблум, Промес, судьи в Казани и другие герои и антигерои – в обзоре 27-го тура РФПЛ