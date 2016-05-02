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    В матче с «Вильярреалом» у Черышева случился рецидив

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил повреждение во время матча 36-го тура Примеры с «Вильярреалом» (0:2). У российского футболиста случился рецидив. Об этом заявил главный тренер «летучих мышей» Пако Айестаран.

    «Денис Черышев очень расстроен. У него случился рецидив. В ближайшее время нам придется обходится без него», – сказал Айестаран.

    Отметим, что Черышев вышел на замену на 59-й минуте встречи. "Валенсия» доигрывала матч вдесятером, так как к тому моменту исчерпала лимит замен.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    02.05.2016 01:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6

      xuba 2 мая 2016, 09:01

      опять(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 2 мая 2016, 06:15

      Здоровья Денису!!! Нужно было побереч игрока

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 2 мая 2016, 05:18

      Здоровья Денису. Жаль, что травмы преследуют его постоянно. Хороший игрок и думаю всё будет норм, не надо торопиться выйти на поле снова, а надо полностью залечить травму.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      nitto 2 мая 2016, 03:53

      Хрусталь

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Solmon 2 мая 2016, 02:51

      Жалко

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 мая 2016, 02:21

      Хорошо если только на ближайшие дни, а в общем-то травмоопасный игрок, больше лечится, чем играет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      VITPO 2 мая 2016, 02:10

      Не везет ему.

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 мая 2016, 01:17

      ЧЕ †

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ШарКий вояж в ТуЛузу 2 мая 2016, 18:37

      Ау, минусовальщики бестолковые!)))
      ЧЕ - это не Черышев, а Чемпионат Европы.

      0
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