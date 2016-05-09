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    Судьи РФПЛ ответили Гинеру

    Арбитры российской Премьер-лиги выступили с совместным заявлением в адрес президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова после матча армейцев с «Тереком».

    «Мы сочли необходимым высказать свою позицию по поводу случившегося в субботу. Все арбитры и ассистенты, судящие игры чемпионата России, выражают полную поддержку Валентину Иванову и его маме Лидии Гавриловне.

    Считаем недопустимыми высказывания такого рода. У каждого есть родители. У одних из нас они живы, у других – нет. Естественно, любому было бы неприятно, если в адрес кого-то из них сказали бы подобное.

    Футбол – игра. В ней все ошибаются – президенты, тренеры, футболисты, судьи. Мы стараемся делать свою работу по возможности качественно. Но ошибки всегда были, есть и будут. Нельзя так реагировать на них. И уж если они случаются, нужно обращаться с вопросами к руководителю судейского корпуса. А не вспоминать его отца, уважаемого и заслуженного человека, одного из тех, кого по праву можно назвать гордостью отечественного футбола.

    Тем более мы считаем недопустимым делать такие заявления в канун большого праздника – Дня Победы.

    Обращаемся ко всем участникам чемпионата страны. Нам хотелось бы, чтобы матчи последних туров прошли в нормальной обстановке и в атмосфере взаимного уважения. Призываем всех соблюдать общечеловеческие нормы поведения», – говорится в заявлении российских судей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2016 16:11
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 10 мая 2016, 14:34

      Что за дебилы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2016, 20:39

      А еще играть-а чемпионство ой как может отскочить после таких слов еврея.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 9 мая 2016, 20:29

      это он ещё ни чего не сказал тому антисудье , который финал кубку судил.
      было видно что газмяс его по акции взял

      1
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      Рейтинг: -16

      scikuni 9 мая 2016, 20:27

      гинервор

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 мая 2016, 19:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      судьи обиделись на говнира мало денег стал заносить вот и решили напомнить о себе

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 9 мая 2016, 19:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Cудьи твари!!!Толькго Газпроекту и подсуживают!!!

      -8
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      ...
      Рейтинг: +588

      Sergil > CSKA №1 9 мая 2016, 19:54

      Не фанатам ЦСКА говорить про подсуживание, ущербный =)

      7
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 мая 2016, 19:07

      А судьи, КТО ???

      -1
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      Рейтинг: +6297

      порт 9 мая 2016, 19:02

      А кони знай минусы ставят, им наверное легче становится. Каков поп, таков и приход.

      -1
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > порт 9 мая 2016, 20:30

      дрищ , легко болеть за газмяс проект ?

      -1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 9 мая 2016, 18:35

      На судей хочет надовить с*ка?

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 9 мая 2016, 18:01

      Хочется верить, что арбитры прочтут наши отзывы. Молодцы... До сих пор реагировали на каждый чих и визги адм. ресурсных ТОПов и денежных мешков, ставя в их пользу пенальти за нырки, штрафные, раздавая карточки их соперникам и удаляя игроков, не замечая более значимых нарушений со стороны Верблумов и Березуцких с Игнашевичем, питерских Гараев, Витселей и вечно не довольных Халков с Дзубами. Теперь просто всегда судите честно матчи с участием ЦСКА и Зенита и будет вам уважение и поддержка.

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