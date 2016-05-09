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    Душ из шампанского, пива и воды. Как празднуют тренеры


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    Голосов: 0
    09.05.2016 15:00
    Клопп, Раньери и Реднапп выдерживают душ, Слуцкий ругается, Рангник пытается бежать и получает травму, а Жезуша ловят полицейские. «Бомбардир» показывает, в какие забавные ситуации попадают тренеры после выигрыша трофея.

    Все любят «Лестер» и Клаудио Раньери, которого Кристиан Фукс с удовольствием облил прямо на пресс-конференции. «Завтра тренировка!» – рассердился Раньери, но это лишь на первый взгляд. А пока английские СМИ рассуждают «почему же игроки «МЮ» не обливали Алекса Фергюсона шампанским», «Лестер» наслаждается плясками с кубком.

    Юрген Клопп в пивной одежде расхаживал и по полю и по залу на пресс-конференции. Ту победу в 2011-м запомнили особо.

    Харри Реднаппу до чемпионства было далеко, но четвертое место «Тоттенхэма» в 2010-м и пропуск в весьма удачную для клуба Лигу чемпионов свели с ума игроков. А досталось тренеру.

    «Да б-ь, Вася!» трехлетней давности от Леонида Слуцкого все помнят. Хоть и душем это назвать довольно сложно.

    Лучше не убегать, это правда. Главный тренер только что вышедшего в Бундеслигу «Лейпцига» Ральф Рангник уже об этом знает – и от душа не спасся, еще и травму получил. Говорят, задняя поверхность бедра пострадала.

    Так что Хосеп Гвардиола и не думал сопротивляться. Наоборот, даже пошел навстречу.

    Карло Анчелотти после победы в финале Лиги чемпионов пару лет назад рассчитывал спокойно поболтать с журналистами на пресс-конференции. Не тут-то было.

    А Жорже Жезуш привел «Бенфику» к первому за несколько лет чемпионству (и своему второму), вырядился как фанат и был схвачен полицией. И полицейских особо-то ни в чем не обвинишь.

    А Мигелю Эррере не нужно было никакого пива, шампанского или костюмов. Надо было просто выиграть чемпионат Мексики, чтобы угодить в кучу мемов и завоевать всенародную любовь.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +130

      Альтер 10 мая 2016, 11:49

      Хотелось бы посмотреть как Бердыева будут обливать в Ростове.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 10 мая 2016, 11:07

      жесть, эмоции это круто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 мая 2016, 17:02

      И только Курбан Бердыев оставался спокоен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 9 мая 2016, 16:35

      Вот за это мы любим футбол. За победу. Как радуется наша любимая команда.

      2
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