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    В приобретении Мусы заинтересованы несколько клубов АПЛ

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал об интересе английских клубов в нападающему красно-синих Ахмеду Мусе. Отметим, что на матче армейцев с «Уралом» присутствовали представители «Лестер Сити».

    «Практически на каждый матч приезжают люди, смотрят на многих футболистов. Когда по Мусе будет что-то конкретное, вы об этом узнаете. К футболисту существует устойчивый интерес из Англии достаточно давно. Им активно интересуются несколько клубов», – сказал Яровинский.

    Напомним, ранее агент Мусы заявил о желании нигерийского форварда покинуть российский чемпионат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2016 14:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 29 апреля 2016, 16:55

      Клонировать и продать во все!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 29 апреля 2016, 16:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если на трибунах сидели люди с шарфами Лестера, это не значит, что они представители этого клуба и пришли смотреть за Муссой)))
      Какие 4 клуба интересно? Астон вилла, Ньюкасл, Сандерленд и Норвич, чтобы бороться за выход в АПЛ?

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