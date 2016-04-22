Муса хочет уйти из ЦСКА

достали парня кабинетные победы,видимо не испытывает от этого большой радости,а может совесть мучает)
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса надеется летом покинуть российский чемпионат. Об этом сообщил его агент Тони Харрис.
«Муса сейчас старается выиграть чемпионат вместе с ЦСКА. Но он очень сильный игрок, и мы рассчитываем, что в конце сезона он сможет перейти в более сильную лигу», – сказал Харрис.
Также представитель футболиста прокомментировал интерес «Лестера» к Мусе.
«Тот факт, что «Лестер» заинтересован в приобретении Мусы, уже давно известен, но никакой конкретной договоренности сейчас нет. Если бы она была, то это стало бы официально известно».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мусы в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач.