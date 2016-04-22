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    Муса хочет уйти из ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса надеется летом покинуть российский чемпионат. Об этом сообщил его агент Тони Харрис.

    «Муса сейчас старается выиграть чемпионат вместе с ЦСКА. Но он очень сильный игрок, и мы рассчитываем, что в конце сезона он сможет перейти в более сильную лигу», – сказал Харрис.

    Также представитель футболиста прокомментировал интерес «Лестера» к Мусе.

    «Тот факт, что «Лестер» заинтересован в приобретении Мусы, уже давно известен, но никакой конкретной договоренности сейчас нет. Если бы она была, то это стало бы официально известно».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мусы в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Р-Спорт

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    22.04.2016 21:00
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 апреля 2016, 13:36

      достали парня кабинетные победы,видимо не испытывает от этого большой радости,а может совесть мучает)

      0
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      Рейтинг: +579

      lange 23 апреля 2016, 13:13

      И станут "Чуть помедленнее, кони!"

      0
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      Рейтинг: +51

      grihakr 23 апреля 2016, 12:44

      мусу надо продавать.за эти деньги можно приобрести ,вполне способного его заменить, форварда.если не пожадничать конечно

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 23 апреля 2016, 10:39

      Достаточно скоростной футболист, вполне подойдет для АПЛ и Лестера.

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 23 апреля 2016, 10:31

      лол. а хульку и тут хорошо. амбициозен парень=)

      0
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      Рейтинг: +12

      швондерШухер 23 апреля 2016, 08:18

      надо продавать, пока не поздно, потом скиснет как Корвалью

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 23 апреля 2016, 05:46

      не успел заиграть, и уже сваливает (((

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 23 апреля 2016, 02:37

      Известно было,что летом отпустят.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 23:43

      я б тоже в цска не хотел бы играть

      -2
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      Рейтинг: +15

      glazik-70 22 апреля 2016, 23:42

      У Мусы ноги бегут быстрее, чем думает голова...

      1
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