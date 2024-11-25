Соболев: «Играешь хорошо – тебя превозносят, оступаешься – сразу идет критика»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев на клубном ютуб-канале высказался о критике.

«Если ты играешь хорошо, тебя, как у нас говорят, превозносят, а как только ты где-то оступаешься, то сразу идeт критика, и когда ты молодой футболист, не все с этим справляются.

Когда это всe вперемешку, там две игры классно, две плохо, и вот это всe время разное. Качели», – сказал Соболев.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

В «Спартаке» Александр был 4 года.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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