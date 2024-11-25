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    • Соболев: «Играешь хорошо – тебя превозносят, оступаешься – сразу идет критика»

    Соболев: «Играешь хорошо – тебя превозносят, оступаешься – сразу идет критика»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев на клубном ютуб-канале высказался о критике.

    «Если ты играешь хорошо, тебя, как у нас говорят, превозносят, а как только ты где-то оступаешься, то сразу идeт критика, и когда ты молодой футболист, не все с этим справляются.

    Когда это всe вперемешку, там две игры классно, две плохо, и вот это всe время разное. Качели», – сказал Соболев.

    • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
    • В «Спартаке» Александр был 4 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:36
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Александр.Т.
    1732539082
    Один сезон всего Соболев сыграл хорошо за Спартак как и Алагаров за Уфу но про второго не говорят потому что норм себя ведёт отличие от первого
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    anatolich72
    1732542017
    Играй так дальше все за.
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    Тинез Розоп
    1732542281
    Сам на эти качели пошёл. Вот и катайся на ч.л.е.н.е теперь....
    Ответить
    ...уефан
    1732542487
    ...Саша-Иуда, все спартаковские болельщики сейчас с тобой мысленно, мы в данный момент довольны твоей игрой!... Продолжай!...
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1732543867
    Если бы вы получали тысяч по сто в месяц, то и не критиковали бы. А так уж изволь слушать.
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    Ловкий Бубен
    1732544249
    Да так везде когда у кого-то бабло под угрозой или есть шанс его гребануть, это называется жизнь
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