Черышев перенесет операцию. ЦСКА и «Зенит» добились побед. Дайджест событий дня

В ближайшее время Черышева ждет операция на бедре

Полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву в скором времени будет сделана операция в связи с надрывом им мышц левого бедра. «Летучим мышам» футболист в этом сезоне больше не поможет. Напомним, во время матча 36-го тура Примеры против «Вильярреала» (0:2) у российского хавбека случился рецидив травмы, и он был вынужден досрочно покинуть поле. В нынешнем сезоне Черышев, права на которого принадлежат «Реалу», провел за «Валенсию» в Примере семь матчей и отметился тремя забитыми мячами.

«Бавария» и Гвардиола установили рекорды Бундеслиги

В матче 33-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Ингольштадт» со счетом 2:1 и досрочно обеспечила себе чемпионство. Таким образом, мюнхенцы стали победителями Бундеслиги в четвертый раз подряд, что ранее не удавалось ни одному клубу. Три из этих чемпионств «Бавария» выиграла под руководством Хосепа Гвардиолы – это первый иностранный тренер, ставший трехкратным чемпионом Германии. Кроме того, испанец стал вторым наставником в Бундеслиге после Оттмара Хитцфельда, кому удалось взять три чемпионства подряд.

«Бавария» стала чемпионом Германии

Бердыев намерен остаться в «Ростове»

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что главный тренер Курбан Бердыев намерен остаться во главе донской команды, несмотря на слухи, связывающие его с работой в «Спартаке». «Конечно, тот успех, которого достигла наша команда, и особенно работа Бердыева привлекает внимание очень многих команд, в том числе зарубежных. Но Курбан Бекиевич работает в нашем клубе и свое будущее связывает с нашим клубом», – сказал Узденов.

Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

«Манчестер Сити» намерен приобрести Зинченко

По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, «Манчестер Сити» прислал «Уфе» официальное уведомление по хавбеку Александру Зинченко, а также попросил разрешения вести с игроком переговоры относительно личного контракта. Кроме того, «горожане» намерены активировать пункт в контракте украинца с башкирским клубом об отступных, поэтому «Уфа» не имеет почти никаких шансов сохранить полузащитника в своем составе. Какая именно сумма компенсации прописана в соглашении футболиста – неизвестно. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована дортмундская «Боруссия».

Халк повторил рекорд Лоськова по числу результативных передач в сезоне

Нападающий «Зенита» Халк, снабдивший результативной передачей своего партнера по атаке Артема Дзюбу в матче 27-го тура против «Анжи» (1:0), сравнялся по количеству голевых пасов с экс-игроком «Локомотива» Дмитрием Лоськовым. Теперь на счету бразильца 20 «ассистов» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Столько же на свой счет записал бывший железнодорожник в сезоне-2003. «Зенит» одержал важную победу, но добился успеха и ЦСКА, взявший три очка в игре с «Тереком» (1:0).

Матчи Лиги чемпионов могут быть перенесены на выходные дни

Матчи Лиги чемпионов в скором времени могут быть перенесены на выходные дни. Возможные изменения будут включать в себя перенос на субботу и воскресенье нескольких туров на групповом этапе, а также некоторых поединков раунда плей-офф. Данная инициатива связана с целью повышения прибыли от трансляций и привлечением аудитории Дальнего Востока. Отметим, что изменения, вероятнее всего, не коснутся ближайших розыгрышей главного еврокубка, и матчи будут проводиться в будние дни.

Роналдиньо анонсировал свое возвращение на поле

Бразильский хавбек Роналдиньо вернется на футбольное поле в конце текущего года. Напомним, что на данный момент 36-летний игрок является свободным агентом. «Сейчас я больше сосредоточен на маркетинговых вопросах. Однако во второй половине года я готов вернуться на поле, не сомневайтесь», – заявил он.

Владелец «Лестера» выиграл в карты 2,5 миллиона, отмечая чемпионство команды

Владелец и президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха выиграл в казино 2,5 миллиона фунтов, празднуя завоевание чемпионского титула своей командой. Отмечая успех «лисов» в кругу друзей, тайский миллиардер оказался в игорном доме, где выиграл значительную сумму в карточной игре. Напомним, ранее СМИ сообщали, что Шривадданапрабха намерен подарить игрокам «Лестера» в честь победы в АПЛ по «Мерседесу», а также оплатить им поездку в Монте-Карло для празднования чемпионства.

Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи