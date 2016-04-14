«ПСЖ» пригласит Моуринью. «Анжи» хочет отсудить 15 миллионов. Дайджест событий дня

«ПСЖ» рассматривает вариант приглашения Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью может сменить Лорана Блана на посту главного тренера «ПСЖ». Руководство французского клуба недовольно выступлением команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и всерьез раздумывает об увольнении Блана. В случае отставки 50-летнего тренера парижане намерены обратиться к услугам Моуринью, видеть которого на посту наставника команды желает сам президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Кузину Модрича похитили и убили

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил скверные новости: его кузина Сюзанна погибла в Сальвадоре, где она работала. Несколько дней назад 40-летняя женщина была похищена, после чего ее тело было обнаружено в багажнике автомобиля. На данный момент никаких подробностей похищения нет, мотивы убийства неизвестны. Полиция ведет расследование.

Зинченко может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может стать игроком дортмундской «Боруссии». Отмечается, что 19-летний украинец может переехать в Германию уже в летнее трансферное окно. «Не хочу комментировать это. У нас есть свои трансферные моменты, свои переговоры», – сказал генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.

«Зенит» отказался продать Витселя за 35 миллионов

Прошедшей зимой «Зенит» имел возможность продать полузащитника Акселя Витселя за 35 миллионов евро, но руководство клуба отказалось от такой сделки. «Были разговоры о сумме 30-35 миллионов евро, мы отказались. «Милан» не выходил на «Зенит» по возможному приобретению Витселя. Летом была попытка со стороны другого итальянского клуба приобрести футболиста, но она не увенчалась успехом», – рассказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

«Спартаку» был предложен Насри

Московский «Спартак» получил предложение о покупке полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри. Агент французского футболиста Жан-Пьер Бернес на прошлой неделе провел встречу с руководством красно-белых, на которой предложил услуги своего клиента. Сообщается, что 28-летний хавбек хочет покинуть английский клуб, так как не уверен, что будет получать достаточно игровой практики под руководством нового наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

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«Анжи» планирует взыскать в суде с бывшего футболиста 15 миллионов

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал о том, что махачкалинский клуб подал иск в суд на своего бывшего игрока – бразильского полузащитника Леонардо на сумму в 15 миллионов евро. «Действительно, «Анжи» подал иск на Леонардо за преждевременный разрыв контракта по вине игрока. Ждем, когда будет назначена дата суда», – сказал Кораблев. Стоит напомнить, что 24-летний бразилец выступал за «Анжи» с лета 2014 года. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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Раньери отказался возглавить сборную Италии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отказался возглавить сборную Италии. «Возглавить сборную Италии? Нет, эта тема для меня закрыта. Я уже был уничтожен в Греции», – приводит слова специалиста Radio Deejay. Стоит отметить, что место главного тренера сборной Италии будет вакантно после завершения Евро-2016, когда нынешний наставник команды Антонио Конте возглавит «Челси».

Гарай готов сыграть против «Спартака»

Аргентинский защитник «Зенита» Эсекьель Гарай восстановился от травмы и готов принять участие в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Об этом заявил главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш. «Все готовы играть. Состав мы традиционно не объявляем», – подчеркнул Виллаш-Боаш. Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.