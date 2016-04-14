Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «ПСЖ» пригласит Моуринью. «Анжи» хочет отсудить 15 миллионов. Дайджест событий дня

«ПСЖ» пригласит Моуринью. «Анжи» хочет отсудить 15 миллионов. Дайджест событий дня

«ПСЖ» рассматривает вариант приглашения Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью может сменить Лорана Блана на посту главного тренера «ПСЖ». Руководство французского клуба недовольно выступлением команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и всерьез раздумывает об увольнении Блана. В случае отставки 50-летнего тренера парижане намерены обратиться к услугам Моуринью, видеть которого на посту наставника команды желает сам президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Кузину Модрича похитили и убили

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил скверные новости: его кузина Сюзанна погибла в Сальвадоре, где она работала. Несколько дней назад 40-летняя женщина была похищена, после чего ее тело было обнаружено в багажнике автомобиля. На данный момент никаких подробностей похищения нет, мотивы убийства неизвестны. Полиция ведет расследование.

Зинченко может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может стать игроком дортмундской «Боруссии». Отмечается, что 19-летний украинец может переехать в Германию уже в летнее трансферное окно. «Не хочу комментировать это. У нас есть свои трансферные моменты, свои переговоры», – сказал генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.

«Зенит» отказался продать Витселя за 35 миллионов

Прошедшей зимой «Зенит» имел возможность продать полузащитника Акселя Витселя за 35 миллионов евро, но руководство клуба отказалось от такой сделки. «Были разговоры о сумме 30-35 миллионов евро, мы отказались. «Милан» не выходил на «Зенит» по возможному приобретению Витселя. Летом была попытка со стороны другого итальянского клуба приобрести футболиста, но она не увенчалась успехом», – рассказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

«Спартаку» был предложен Насри

Московский «Спартак» получил предложение о покупке полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри. Агент французского футболиста Жан-Пьер Бернес на прошлой неделе провел встречу с руководством красно-белых, на которой предложил услуги своего клиента. Сообщается, что 28-летний хавбек хочет покинуть английский клуб, так как не уверен, что будет получать достаточно игровой практики под руководством нового наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы

Фалькао, Эль-Шаарави, Глик и еще семь крутых игроков, с которыми связывали «Спартак»

«Анжи» планирует взыскать в суде с бывшего футболиста 15 миллионов

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал о том, что махачкалинский клуб подал иск в суд на своего бывшего игрока – бразильского полузащитника Леонардо на сумму в 15 миллионов евро. «Действительно, «Анжи» подал иск на Леонардо за преждевременный разрыв контракта по вине игрока. Ждем, когда будет назначена дата суда», – сказал Кораблев. Стоит напомнить, что 24-летний бразилец выступал за «Анжи» с лета 2014 года. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

«Тренеру «Анжи» Агаларову я отдавал 70% от премиальных». Реалии чемпионата России

Раньери отказался возглавить сборную Италии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отказался возглавить сборную Италии. «Возглавить сборную Италии? Нет, эта тема для меня закрыта. Я уже был уничтожен в Греции», – приводит слова специалиста Radio Deejay. Стоит отметить, что место главного тренера сборной Италии будет вакантно после завершения Евро-2016, когда нынешний наставник команды Антонио Конте возглавит «Челси».

Гарай готов сыграть против «Спартака»

Аргентинский защитник «Зенита» Эсекьель Гарай восстановился от травмы и готов принять участие в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Об этом заявил главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш. «Все готовы играть. Состав мы традиционно не объявляем», – подчеркнул Виллаш-Боаш. Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Европа ПСЖ Зенит Спартак Анжи Гарай Эсекьель Насри Самир Модрич Лука Витсель Аксель Зинченко Александр Моуринью Жозе Раньери Клаудио
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
swot1205
1460659225
)
Ответить
gera123
1460660303
35??? а че не отдали то???
Ответить
woyser
1460686558
Рад за Гарая.
Ответить
dolf666
1460716843
я бы очень хотел видеть в МЮ Почеттино, пора бы боссам действовать конкретно, а то всё профукают и опять будут сидеть вспоминать былые заслуги, пока другие клубы будут трофеи выигрывать. а то ЛВГ на 100млн опять наберёт дедков 33+
Ответить
Edward52
1462264484
Для Анжи наверное суд будет последним гвоздем в крышку гроба. Здравствуй, реальность в ФНЛ
Ответить
Aleksandr647584
1463086267
FOOTBALLALLEY.COM
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+