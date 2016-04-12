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  • Смолов, Дзюба и другие герои – в обзоре безумного 23-го тура РФПЛ

Смолов, Дзюба и другие герои – в обзоре безумного 23-го тура РФПЛ

Герой: Федор Смолов («Краснодар»)

Те, кто смеялся над ним раньше, скажут, что за дело, но хорошо, что есть и те, кто поддерживал и не поддался всеобщей травле. В любом случае, чудесное превращение Федора Смолова из футбольного мажора в крутого нападающего на самом деле не такое уж и чудесное – таланта у парня всегда хватало, а сейчас он окреп физически и духовно плюс стал немножко более удачливым. Больше Смолова в нынешнем сезоне забил только Промес, а его покер в ворота «Урала» – никакая не сенсация, равно как и три голевые передачи Мамаева, а просто награда за труды. А 6:0 для «Краснодара» – приз за терпение после неприятного вылета из Лиги Европы. Что ж, похоже, они вернули себе уверенность, забив 10 голов за два тура и готовы с новыми силами штурмовать призовую тройку. Да еще и с таким классным форвардом.

Герой: Роман Еременко (ЦСКА)

Наконец-то одному из лидеров ЦСКА прошлого сезона удалось отличиться в нынешнем, да еще и сразу дважды, причем сюда же можно приплюсовать несколько классных обостряющих передач от Романа Еременко и абсолютный минимум брака. «Мордовия» же так толком и не пришла в себя после новости об уходе Андрея Гордеева с поста главного тренера и за 24 минуты пропустила целых пять голов в первом тайме, а после перерыва получила еще два. Кто там только ни забивал – и Еременко, и Муса, и Игнашевич, и Дзагоев, и даже первый свой мяч в РФПЛ провел молодой Головин. «Мордовия» забила всего дважды – один раз в свои ворота (Шитов), другой – в чужие (Самодин) и уехала из Москвы с позорными 1:7. Надо же умудриться в течение одного чемпионата проиграть отдельно взятой команде в двух матчах со счетом 5:13.

Герой: Артем Дзюба («Зенит»)

А вот в Перми не было никакого шоу – только борьба и постоянные конфликты. Команды будто бы готовились к полуфиналу Кубка России, который пройдет там же через девять дней. Матч для «Зенита» сложился ужасно тяжело, но победу над «Амкаром» увезти все же удалось. Артем Дзюба провел далеко не самый выдающийся матч, но дождался удобного момента для сотого гола в карьере, а Александр Кокорин забил в составе сине-бело-голубых дебютный мяч, который очень долго оспаривали пермяки. Андре Виллаш-Боаш не стал комментировать победу 2:0, а просто гневно отреагировал на вопрос журналиста, заявив, что пресса не любит «Зенит». Словом, подвел черту как раз в соответствии с характером этого матча, который был нервным, дерганым и в целом малопозитивным.

Герой: Сослан Джанаев («Ростов»)

Во встрече первой команды с последней никто не забил и не проиграл: «Ростов» во главе с вытащившим несколько сложных ударов Сосланом Джанаевым хоть и снова уступил первую строчку, но сохранил свои ворота в неприкосновенности уже шестой матч подряд – поразительное достижение! Ну а «Анжи» хоть и прервал грустную серию из поражений, но дома так в этом сезоне и не выиграл, а останется у махачкалинцев всего три попытки. Зона стыков, между тем, уже в четырех очках, хотя сейчас у Руслана Агаларова добавилась еще одна неожиданная головная боль.

Антигерой: Артем Ребров («Спартак»)

Самая спорная кандидатура в туре. Да, выручил как минимум дважды, вытащив сложнейшие удары, да, первый пропущенный мяч «Спартака» вряд ли под силу было отразить и Буффону с Касильясом, но в роли догоняющих красно-белые оказались именно по вине своего вратаря, который уже давно не совершал критических ошибок, но вдруг снова подарил гол сопернику, причем очень невовремя. Спартаковцы вполне могли уходить на перерыв с перевесом мячей в пять, но забили только один благодаря Попову, затем пропустили невероятный гол от Аподи, а добил их в первом тайме собственный капитан – в самый неподходящий момент. От поражения москвичи спаслись – Промес после перерыва реализовал штрафной, а матч по темпу и накалу вообще вышел абсолютно нетипичным для РФПЛ (поэтому и сорвал столько восторгов). Спартаковцы еще больше отдалились от зоны еврокубков, а «Кубань» довела безвыигрышную гостевую серию до 19 матчей, но зато она не проигрывает «Спартаку» уже на протяжении восьми игр – с 2012 года!

Антигерой: Виталий Дьяков («Динамо»)

Андрей Кобелев снова решил сыграть в пять защитников, и опять, как и неделю назад, получил со своим «Динамо» поражение 1:4. Виталия Дьякова убрали подальше еще в перерыве, когда динамовцы уже пропустили от «Рубина» три мяча, и в каждом из них есть доля вины центрдефа бело-голубых. Уже на третьей минуте Цакташ накрутил Дьякова на фланге и сделал голевой пас, затем Виталий не помешал Канунникову удвоить счет, а в эпизоде с голом Портнягина вообще остановился в полуметре от форварда, расстрелявшего ворота Шунина. «Динамо» в первом тайме не было разгромлено только благодаря голу Ионова с пенальти, но после перерыва счет до крупного довел Девич (также с одиннадцатиметрового) – 4:1. Снова неудача в Казани, впрочем, неудивительно, поскольку «Динамо» лишь трижды в 28 (!) матчах сумело выиграть у «Рубина» в РФПЛ.

Антигерой: Евгений Городов («Терек»)

К очень крупным победам, красивым голам, покеру форварда и прочим нетипичным для РФПЛ событиям добавился еще и едва ли не самый курьезный гол всего нынешнего сезона, причем он стал победным в матче «Уфа» – «Терек» и позволил прервать неудачную трехматчевую серию уфимцев без голов и очков. Грозненцы, ясное дело, считались фаворитами матча, но сыграли очень средне, толком ничего за 90 минут не создали, а пропущенный гол отыграть не сумели. Мяч после навеса Сафрониди от боковой линии закрутился под перекладину, а вратарь «Терека» Евгений Городов почему-то не стал его фиксировать. 1:0 – «Уфа» наконец-то победила и сделала рывок вперед навстречу свободе от зоны стыковых матчей.

Герой: Иван Таранов («Крылья Советов»)

Последний матч тура между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» вышел самым унылым, поэтому и героя пришлось выбирать по скучным цифрам. Хоть и хорош был голкипер Георгий Лория, но мы выбрали капитана самарского клуба, который вновь прилично отыграл в защите – отбирал, перехватывал и выносил мяч чаще любого другого игрока в этой встрече. Как начался этот тур с ничьи 0:0, так ей и завершился: «Крылья Советов» снова не смогли забить московскому клубу дома (0:2 – «Спартак», 0:2 – ЦСКА, 0:0 – «Локомотив»), а «Локо» впервые в этом сезоне ушел с поля без гола в гостевой игре.

Символическая сборная 23-го тура:

Результаты 23-го тура:

«Анжи» – «Ростов» – 0:0

ЦСКА – «Мордовия» – 7:1

«Амкар» – «Зенит» – 0:2

«Рубин» – «Динамо» – 4:1

«Уфа» – «Терек» – 1:0

«Краснодар» – «Урал» – 6:0

«Спартак» – «Кубань» – 2:2

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:0

Расписание 24-го тура:

15 апреля (пятница): «Мордовия» – «Амкар»

16 апреля (суббота): «Терек» – «Краснодар», «Локомотив» – ЦСКА, «Зенит» – «Спартак»

17 апреля (воскресенье): «Уфа» – «Анжи», «Динамо» – «Крылья Советов», «Кубань» – «Ростов»

11 апреля (понедельник): «Урал» – «Рубин»

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Кого мы точно не увидим в следующем туре:

В 24-м туре из-за дисквалификации не сыграют следующие футболисты: Д. Комбаров («Спартак»), Занев («Амкар»).

Все голы 23-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Динамо ЦСКА Зенит Локомотив Рубин Урал Уфа Анжи Амкар-Пермь Краснодар Кубань (ЛФЛ) Мордовия Крылья Советов Ростов Ахмат Дзюба Артем Ребров Артем Смолов Федор Еременко Роман Джанаев Сослан Городов Евгений Дьяков Виталий
Комментарии (8)
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Aleksandr647584
1460400027
http://footballalley.com/index
.php/category/uefa/euro-2016-u
efa/
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sour12
1460418288
рад что смолов классно играет,краснодар такая команда где игроки тренируются, играют и прогрессируют, надеюсь скоро наконец будет классный форвард у сборной, а не просто талантливый игрок как кокорин который забил на тренировки и давно уже не прогрессирует как игрок.
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Denis SPb
1460438058
Смолов молодец!
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folkerx
1460447288
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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hmelarj
1460450788
ждём следующий тур.
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Pro100Kid
1460454579
Про Агаларова похоже на какой-то дикий слив главного тренера...
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Den4ik111
1460461701
Смолов Красава
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KARAT777
1460465908
Краснодар удивил - Смолов 5+, Так держать !!!
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