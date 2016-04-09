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    Виллаш-Боаш повздорил с журналистом после матча с «Амкаром»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал итог матча 23-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали победу над «Амкаром» (2:0).

    «Зенит» не превышает по силе «Амкар»? Я ожидал подобный вопрос, известно, что некоторые журналисты не любят «Зенит», и поэтому первый же вопрос после победы со счетом 2:0 должен быть негативным. Так происходит всегда. Я бы хотел спросить у этого журналиста, выигрывал ли здесь ЦСКА? Выигрывал ли «Ростов»? Потому что я такого не припомню. Этот журналист, может быть, не в курсе этого», – сказал Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2016 16:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64

      baltica 10 апреля 2016, 11:36

      Нытик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 апреля 2016, 21:34

      Ахахаха. Вечно обиженная девочка. Ответил бы с чувством превосходства, ведь да, и ЦСКА, и Ростов потеряли там очки. Ну так расскажи о том, что твоя команда лучше конкурентов, а не беги с обидой.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 9 апреля 2016, 19:31

      повздорил? )))) скорее просто поставил на место московского псевдожурналиста

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      Рейтинг: +345

      zadira56 > alp 10 апреля 2016, 09:58

      И правильно сделал)

      0
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