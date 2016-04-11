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    Экс-хавбек «Анжи»: «Агаларов забирал себе 70% от премиальных игроков молодежной команды»

    Бывший хавбек «Анжи» Шариф Мухаммад признался, что нынешний наставник махачкалинцев Руслан Агаларов в бытность тренером молодежного состава требовал у игроков отдавать ему большую часть заработанных премиальных.

    В клубе были проблемы, связанные с деньгами?

    – К сожалению, да – как раз, когда разрывали контракт. Я обратился к Арсену Минасову, он помог, но после этого я не могу устроиться ни в одну команду. Все говорят, что клубы, у которых был интерес, звонили в «Анжи» и спрашивали мою характеристику. Там им рассказывали какие-то небылицы, и переговоры сразу срывались.

    Догадываетесь, из-за чего все произошло?

    – Обидно, что за спиной Сулеймана Керимова некоторые люди позволяют себе отвратительные вещи. Все, что произошло со мной, устроил нынешний тренер «Анжи» Руслан Агаларов.

    Когда он руководил молодежкой, я отдавал ему 70 процентов от своих премий. Это были большие деньги и выдавались всем, кто попадал в заявку на матч основы. Я был молод, и на тот момент так делали все. А если нет – дорога в основу была закрыта.

    Когда в «Анжи» пришел Хиддинк, он просто брал меня в состав, и я перестал платить Агаларову. Тогда мне сказали: «Хорошо, посмотрим, что будет дальше». Гаджиев был близким другом Агаларова, поэтому, когда он пришел, меня сразу отправили в дубль. Жалею, что не рассказал об этой ситуации Керимову.

    Когда вы начали платить Агаларову?

    – С того времени, когда главным тренером основной команды был Гаджиев, больше года это продолжалось. А закончилось, когда мы при Хиддинке выиграли два матча подряд. За победу в них нам выдали очень большие премиальные в районе 60-ти тысяч евро. Мне позвонил Агаларов и попросил занести 70 процентов от этих сумм, но я отказался, объяснив, что я уже сам выхожу на поле и игрой доказываю, что полезен и нужен команде.

    От чего зависел размер премий?

    – От того, против кого мы играем. Чем сильнее был соперник, тем больше были премиальные. Часто давали премии за выездные победы. Но в основном размер выплат зависел от уровня соперника, его силы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2016 12:45
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 апреля 2016, 19:50

      Погубит Россию коррупция!!! А нам скажут-пиндосы и гейропа))) А мы ухи развесим и будем дальше слушать 1 канал..

      -3
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 11 апреля 2016, 17:23

      Это Дагестан детка!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Rash0559 11 апреля 2016, 19:50

      Это Россия папка)))

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 11 апреля 2016, 17:07

      А крысу нужно.....

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 11 апреля 2016, 17:07

      Крыса!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 11 апреля 2016, 17:01

      Если правда, то понятно почему плохо с молодёжью, не занёс - не вышел на поле, а время идёт.

      0
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 11 апреля 2016, 15:47

      в нормальных странах на бюджете сидят пенсионеры, инвалиды, многодетные матери, а у нас спорсменюги и прочие друзьюя дзюдоиста)).. профи спортсмены играют в профи лигах, а наши лиги все на подсосе у бюджета... кто у нас профи???

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 апреля 2016, 15:46

      Надо уголовные дела заводить, чтобы это не повтарялось

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > KARAT777 11 апреля 2016, 19:48

      А заводилы дел-кто? )))

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2016, 15:46

      Бедная ( не в смысле денег), коррупционированная Россия, видимо этого не искоренить, только занял определенное кресло, сразу-же появляется аппетит

      3
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 11 апреля 2016, 15:42

      сомневаюсь, что Кокоша звою космическую з/п с кем-то не делил))...

      0
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 11 апреля 2016, 14:21

      Бывший игрок «Анжи» Шамиль Мирзаев дал подтверждение словам экс-хавбека махачкалинской команды Шарифа Мухаммада о том, что 70% своих премиальных он передавал в распоряжение тренерского штаба команды.

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