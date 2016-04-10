«Лестер» в Лиге чемпионов. «Шальке» и «Боруссия» устроили заварушку в дерби. Дайджест событий дня

«Лестер» гарантировал себе право на участие в Лиге чемпионов

Лидер АПЛ «Лестер», одержавший сегодня победу в матче 33-го тура чемпионата Англии над «Сандерлендом» (2:0), обеспечил себе как минимум участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Это стало известно после того, как «Манчестер Юнайтед», располагающийся на пятой строчке в таблице, потерпел поражение от «Тоттенхэма» и потерял математические шансы набрать большее количество очков, чем «лисы». Отметим, что «Лестер» впервые с своей истории примет участие в розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

Станет ли «Лестер» чемпионом?

Мкртчан покинет пост председателя совета директоров «Кубани»

Председатель совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан покинет свой пост. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда. «Мкртчан покинет пост председателя совета директоров «Кубани», как только будут закрыты организационные моменты. Перед «Кубанью» сохраняется задача остаться в премьер-лиге, идeт поиск инвесторов», – заявил Долуда.

Озил провел переговоры с «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не исключил возможности стать игроком «Фенербахче». Хавбек встречался с представителями турецкого клуба в Стамбуле несколько месяцев назад, где заявил, что готов стать игроком желто-темно-синих. В то же время футболист отметил, что во время летнего трансферного окна не планирует вести переговоров. По данным Transfermarkt, стоимость Озила составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Арсенал» в АПЛ 30 матчей, в которых забил шесть голов.

Зарплата Погребняка в «Динамо» составляет 2 миллиона в год

Годовой оклад нападающего «Динамо» Павла Погребняка в московском клубе составляет 2 миллиона евро в год. Напомним, в стан бело-голубых форвард перешел летом 2015 года из «Рединга», подписав трехлетний контракт. В нынешнем сезоне Погребняк провел за «Динамо» в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один гол.

«Тоттенхэм» не оставил шансов «МЮ»

В центральном матче 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» со счетом 3:0 одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в нынешнем сезоне в первых таймах обоих матчей против «шпор» «красные дьяволы» не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Кроме того, это самая крупная победа «Тотенхэма» над «МЮ» за последние 20 лет.

«Тоттенхэм» крушит «МЮ» за 5 минут

Смолов оформил покер в матче с «Уралом»

В матче 23-го тура РФПЛ «Краснодар» со счетом 6:0 разгромил «Урал». Покер на свой счет записал Федор Смолов. В других встречах «Уфа» с минимальным счетом одолела «Терек» (1:0), а «Спартак» и «Кубань» сыграли вничью (2:2).

Все голы 23-го тура РФПЛ

Болельщики «Спартака» могут получить компенсацию от РФС за затраты на выездной матч с «Зенитом»

Руководитель Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал, что болельщики «Спартака» могут получить частичную компенсацию средств, потраченных на билеты на выездной поединок 24-го тура РФПЛ с «Зенитом». «Все будет решаться вплоть до того, что если Виталию Мутко не удастся договориться с клубами, то РФС субсидирует разницу, чтобы для болельщиков «Спартака» эти билеты были по адекватным ценам, либо вовсе союз выкупит секторы и отдаст их бесплатно «Фратрии».Решение этого вопроса будет завтра-послезавтра», – сказал Шпрыгин.

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 23-й тур РФПЛ

«Шальке-04» в дерби разошелся миром с «Боруссией» Д

«Шальке» и «Боруссия» устроили крутое дерби. После первого тайма счет был 0:0, но вторая половина встречи получилась по-настоящему огненной. «Боруссия» дважды выходила вперед, но «Шальке» оба раза выравнивал положение. Встреча завершилась со счетом 2:2. Теперь «Бавария» опережает «Боруссию» уже на семь очков, а «Шальке» остался на седьмой строчке таблицы.