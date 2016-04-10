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    «Тоттенхэм» крушит «МЮ» за 5 минут


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    Голосов: 0
    10.04.2016 20:20
    «Тоттенхэм» продолжает преследование «Лестера». Подопечные Покеттино обыграли «МЮ» (3:0), лишив команду Луи ван Гаала возможности включиться в борьбу за Лигу чемпионов. «Бомбардир» показывает голы и ключевые моменты этого матча.

    Безголевой первый тайм запомнился чудовищным промахом Ламелы из убойной позиции.

    В начале второго тайма счет мог открыть Марсьяль, но «Тоттенхэм» выручил Льорис.

    Но «Тоттенхэм» все-таки дожал соперника. Первый гол на 69-й минуте забил Алли.

    Второй мяч через три минуты отправил в ворота Де Хеа защитник Алдервейрелд.

    Почти тут же довершил разгром «МЮ» неудачник Ламела, исправившийся за обидный промах. Между первым и третьим голом прошло меньше шести минут.

    Текстовый онлайн матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Тоттенхэма»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      nail1984 12 апреля 2016, 10:49

      Не удивлён

      0
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 11 апреля 2016, 10:45

      МЮ очень слаб! ужасная игра. Перемены необходимы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 10 апреля 2016, 23:29

      а почему лишил МЮ шансов на Лигу Чемпионов, до Сити 4 очка, еще 6 туров, в след. туре Челси - Сити, МЮ - Вилла, необоснованный заголовок, не надо хоронить команду господа писатели..

      2
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 10 апреля 2016, 20:41

      3

      0
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