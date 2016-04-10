«Тоттенхэм» крушит «МЮ» за 5 минут

«Тоттенхэм» продолжает преследование «Лестера». Подопечные Покеттино обыграли «МЮ» (3:0), лишив команду Луи ван Гаала возможности включиться в борьбу за Лигу чемпионов. «Бомбардир» показывает голы и ключевые моменты этого матча.

Безголевой первый тайм запомнился чудовищным промахом Ламелы из убойной позиции.

В начале второго тайма счет мог открыть Марсьяль, но «Тоттенхэм» выручил Льорис.

Но «Тоттенхэм» все-таки дожал соперника. Первый гол на 69-й минуте забил Алли.

Второй мяч через три минуты отправил в ворота Де Хеа защитник Алдервейрелд.

Почти тут же довершил разгром «МЮ» неудачник Ламела, исправившийся за обидный промах. Между первым и третьим голом прошло меньше шести минут.

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