Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 23-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 23-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Виталий Ошовский.

«Анжи» – «Ростов» – 0:0

Алексей Сафонов. Прогноз: 1:2. «Ростов» сейчас будут пытаться тормознуть, но команда знает свои цели, ей есть что терять. Со стороны кажется, что махачкалинцы уже мысленно ушли в отпуск, хотя отпор оппоненту они дать попытаются.

Виталий Ошовский. Прогноз: 0:0. «Анжи» показывает неплохой футбол, много забивает. Очень странно видеть махачкалинцев на последнем месте. Если Руслан Агаларов наконец наведет порядок в обороне, перестанет тасовать центральных защитников, то все у «Анжи» будет нормально. В матче с «Ростовом» махачкалинцам важно будет не пропустить. Предположу, что Агаларов сделает ставку на оборону, и она сработает.

ЦСКА – «Мордовия» – 7:1

А.С. Прогноз: 2:0. ЦСКА получил оплеуху в Петербурге, и сейчас любая осечка может лишить коллектив не только золото ЧР, но и места в Лиге чемпионов. А это вряд ли входит в планы Леонида Слуцкого.

В.О. Прогноз: 3:0. ЦСКА не очень удачно начал весеннюю часть сезона. Однако на своем поле подопечные Слуцкого действуют безупречно. После поражения от «Зенита» армейцы будут максимально мобилизованы.

«Амкар» – «Зенит» – 0:2

А.С. Прогноз: 1:2. «Зенит» активно включился в гонку за медалями, особенно после победы над ЦСКА. Клуб не задействован в еврокубках, так что проблем с восстановлением быть не должно. Единственная проблема гостей – искусственное поле в Перми, но с таким составом, какой есть у Андре Виллаш-Боаша, надо выигрывать без особых проблем.

В.О. Прогноз: 0:1. «Амкар» – одна из самых организованных команд РФПЛ. Выверенная игра пермяков не раз ставила в тупик более классные команды. Мне бесконечно импонирует работа Гаджи Гаджиева и его помощников Евсеева и Каряки. Но «Зенит» после победы над ЦСКА почувствовал вкус крови. И свое в Перми вряд ли упустит.

«Рубин» – «Динамо» – 4:1

А.С. Прогноз: 1:1. Этот сезон оба клуба в актив занести не могут, так как он выходит провальным. Но мне кажется, что в Казани будет зафиксирована результативная ничья.

В.О. Прогноз: 1:1. По слухам, в случае очередного поражения Андрей Кобелев будет отправлен в отставку. Именно благодаря нему в основе «Динамо» появилась многочисленная молодежь, и она будет умирать за своего наставника. Ведь далеко не факт, что следующий специалист будет к дублерам столь же лоялен. Казань – «проклятый» для «Динамо» город. Но «Рубин» в зимнюю паузу так и не сделал шага вперед, а значит, играть с ним можно и нужно!

«Уфа» – «Терек» – 1:0

А.С. Прогноз: 1:2. Грозненцы активно лезут в зону еврокубков, могут зацепиться и за медали чемпионата России. Подопечные Рашида Рахимова постараются обойтись в Уфе без осечки.

В.О. Прогноз: 1:1. За весь 2016 год «Уфа» забила всего однажды. Это худший показатель во всей Европе! Наставник уфимцев Евгений Перевертайло наверняка досконально изучил игру «Терека» в обороне, которая в матче с «Анжи» была далека от идеала. Но и грозненцам очки нужны позарез. Предположу, что «Уфа» откроет счет, но победу не удержит.

«Краснодар» – «Урал» – 6:0

А.С. Прогноз: 2:1. «Быки» играют ниже своих возможностей, но выезд в Химки к «Динамо» (4:1) придаст коллективу сил, футболисты почувствовали вкус крови. «Урал» – цепкий клуб, но не думаю, что в этом туре он наберет баллы в копилку.

В.О. Прогноз: 3:1. За всю историю противостояния этих команд «Краснодар» лишь раз победил дома. Какое-то странное стечение обстоятельств! Во втором тайме матча с «Динамо» подопечные Олега Кононова наконец-то поймали свою игру. К тому же, «Урал» значительно уступает краснодарцам в классе. Так что стечение обстоятельств вряд ли будет продолжаться долго.

«Спартак» – «Кубань» – 2:2

А.С. Прогноз: 2:0. У «Кубани» вроде бы разрешились проблемы с финансами, но это не позволит клубу добыть очков. «Спартак» и «Кубань» – клубы разного уровня, тем более что красно-белые все еще хотят по итогам сезона оказаться в Европе.

В.О. Прогноз: 2:1. Четыре года и два дня «Спартак» не может обыграть «Кубань». Грустный юбилей! Который должен прерваться. «Кубань» отрезками демонстрирует приличную игру, просматривается тренерский почерк Ташуева. Но «Спартак» после поражения в Ростове слишком зол, чтобы отпускать добычу.

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:0

А.С. Прогноз: 1:1. «Локомотив» цепляется за очки, но Самаре уже отступать некуда, надо стараться избежать зоны стыковых игр. Думаю, что мы увидим ничейный счет на табло.

В.О. Прогноз: 1:0. Сенсация тура состоится в Самаре. Объясню почему: «Локомотив» очень плохо играет с закрытыми командами. Нулевая ничья «железнодорожников» никак не устраивает, и они будут предоставлять сопернику свободные зоны, в которые с удовольствием врываются Цаллагов, Молло и Корниленко. Да и не заслуживают «стыков» «Крылья»! Это будет несправедливо по отношению к Франку Веркаутерену, привившему Самаре европейский менталитет.

23-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 9:10

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 214:212

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 22-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 21-й тур РФПЛ

Фото: fckrasnodar.ru, rfpl.org