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  • «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции. «Арсенал» вылетел из Кубка Англии. Дайджест событий дня

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции. «Арсенал» вылетел из Кубка Англии. Дайджест событий дня

Натхо может покинуть ЦСКА из-за недостатка игровой практики

Агент полузащитника московского ЦСКА Бибраса Натхо Леонид Истрати рассказал, что футболист не намерен покидать команду, однако будет вынужден сделать это, если не сможет вернуться в основной состав. «Бибрас говорил, что захочет уйти, если не будет играть в ЦСКА. Сейчас у него долгосрочный контракт. Бибрас будет много работать, чтобы попасть в состав», – сообщил агент. Пока на счету израильтянина 14 матчей в РФПЛ в нынешнем сезоне.

Клопп попытается переманить Гетце в «Ливерпуль»

Английский «Ливерпуль» намерен приобрести полузащитника «Баварии» Марио Гетце по личному желанию главного тренера ливерпульского клуба. Юрген Клопп снова хотел бы поработать с игроком, которого тренировал еще в дортмундской «Боруссии». Ранее появилась информация о том, что мюнхенский клуб не планирует продлевать с футболистом заканчивающийся через год контракт. При переходе Гетце в «Ливерпуль» сумма сделки, скорее всего, составит примерно 40 миллионов евро.

Смолов принес победу «Краснодару» над «Мордовией», но героем матча стал Крицюк

Матч 20-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Мордовией» закончился минимальной победой краснодарского клуба, а единственный гол в игре удалось забить Федору Смолову. Однако лучшим игроком этой встречи по общему мнению был признан вызванный Леонидом Слуцким в сборную России голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк, сотворивший несколько потрясающих сэйвов

Мордовия (Саранск) – Краснодар – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Смолов, 24.

Фантастика от Крицюка. Почему его вызвали в сборную России

«Зенит» и «Рубин» наколотили шесть голов на двоих

Отдельного упоминания заслуживает еще один матч 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином». Питерцы вылетели из Лиги чемпионов на этой неделе, уступив «Бенфике», однако постарались скрасить неудачу качественной игрой против казанского клуба и уже к 48-й минуте громили «Рубин» со счетом 3:0. Соперник дважды сокращал разрыв в счете, но в итоге уступил, а болельщики увидели сразу шесть забитых мячей на любой вкус.

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Данни, 5; 2:0 – Дзюба, 42; 3:0 – Халк, 48; 3:1 – Девич, 64; 4:1 – Данни, 65; 4:2 – Портнягин, 68.

«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, «МЮ» с трудом наиграл на переигровку

Четвертьфинальный матч Кубка Англии между «Арсеналом» и «Уотфордом» закончился поражением «канониров» на «Эмирэйтс», причем лондонский клуб сумел забить гол престижа при счете 0:2 лишь за пару минут до конца игры. «Манчестер Юнайтед» в концовке повезло немного больше – манкунианцы вытащили неудачно складывавшийся матч против «Вест Хэма» и отыгрались после пропущенного мяча от Пайе. Ничья 1:1 позволит подопечным Луи ван Гаала побороться за выход в полуфинал в переигровке на поле «молотобойцев».

Арсенал – Уотфорд – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Игало, 50; 0:2 – Гедиура, 64; 1:2 – Уэлбек, 88.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Пайе, 68; 1:0 – Марсьяль, 83.

Календарь Кубка Англии

«Севилья» победила «Вильярреал» и сократила отставание от зоны ЛЧ до пяти очков

«Севилья» добилась успеха в важнейшем матче 29-го тура Примеры против своего прямого конкурента в борьбе за место в четверке, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Команда Унаи Эмери была вынуждена отыгрываться по ходу встречи, а в итоге победила «Вильярреал» со счетом 4:2, причем победный гол очень красиво забил украинский легионер Евгений Коноплянка.

Севилья – Вильярреал – 4:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Иборра, 23; 1:1 – Бакамбу, 29; 1:2 – Бакамбу, 37; 2:2 – Руис, 51 (в свои ворота); 3:2 – Коноплянка, 65; 4:2 – Рейес, 90.

Удаление: Банега, 79.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Кержаков забил в дерби Цюриха, но его клуб все равно проиграл

Счет 4:2 сегодня очень популярен. Еще один матч именно так и закончился. В нем участвовали два клуба из Цюриха, а победил «Грассхоппер», несмотря на то, что форвард «Цюриха» Александр Кержаков сумел открыть счет на восьмой минуте. А у победителей один из голов забил потенциальный новичок ЦСКА Мунас Даббур. Что касается Кержакова, то это его второй мяч в составе «Цюриха» за шесть проведенных матчей.

«ПСЖ» забил девять голов и оформил чемпионский титул

Выезд в Труа «ПСЖ» отметил аж девятью мячами, четыре из которых забил Златан Ибрагимович. Даже за победу 9:0 в футболе дают лишь три очка, но парижанам большего и не потребовалось. Команда Лорана Блана оформила чемпионский титул за восемь туров до конца чемпионата Франции, установив рекорд турнира: предыдущему рекордсмену – «Лиону» – удавалось стать досрочным чемпионом «всего» за пять туров до финиша. В общем, победитель Лиги 1 уже известен, хотя на календаре еще не наступила даже середина марта.

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции за два месяца до конца

Россия. Премьер-лига Англия. Кубок Россия
Комментарии (4)
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Даньчез
1457944425
так-то я видел уже минимум 4 гола Кержакова за Цюрих, если не ошибаюсь
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Dammit
1457948866
Классный гол
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Chelsea305
1457953206
Можно обратится к администрации сайта, на счёт оформления ? Предложите варианты оформления,хотя бы вместо белого фона сделать фотографию какого нибудь стадиона и звёзд футбола? Тогда будет из чего выбирать, так как голосуют (За старое оформление) те кому вероятно всё устраивает в оформлении, но они не против нового ,либо другие за новое оформление ,но не знают что предложить ) Спасибо!
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