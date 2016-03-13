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    Фантастика от Крицюка. Почему его вызвали в сборную России


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    Голосов: 0
    13.03.2016 16:50
    13 марта 2016 года Станислав Крицюк запомнит навсегда. Именно сегодня в матче «Мордовия» – «Краснодар» 25-летний голкипер показал своими блестящими сэйвами всей стране, зачем его вызвали в сборную России и почему он наверняка пропишется в ней надолго.

    Три года назад Крицюк отправился в Португалию, где попытался выиграть конкуренцию за попадание в основной состав крепкой «Браги». В основе наш вратарь появлялся редко, главным образом из-за того, что уж слишком хорош был его прямой конкурент – бразилец Матеус. В основном, Крицюку доставались кубковые матчи, и в одном из них он сумел сделать себе имя. В прошлом сезоне «Брага» выбила из Кубка Португалии «Бенфику» на «Да Луш», победив 2:1, а голкипер отразил 20 ударов в створ ворот!

    «Топ-командам нужны топ-вратари, чтобы вытаскивать матчи, а у нас их целых два!» – радовались болельщики. Тогда Крицюк и «Брага» добрались до финала Кубка Португалии, но триумфатором стал «Спортинг», оказавшийся сильнее в серии пенальти. Зато сезон-2015/16 наш соотечественник начал в качестве полноценного игрока основы. И в начале 2016-го восхитил всю Португалию великолепными сэйвами в матче против все того же «Спортинга», хоть «Брага» и обидно уступила со счетом 2:3. «Он просто довел лиссабонский клуб до отчаяния», – изумлялась португальская пресса.

    Полтора месяца назад Крицюк присоединился к «Краснодару» на правах аренды. В кубковом матче против «Терека» голкипер умудрился вытащить тяжелейший мяч на последней минуте основного времени и фактически подарил своему новому клубу овертайм, где «горожане» сумели дожать соперника.

    В договоре есть пункт, согласно которому «Краснодар» может выкупить голкипера по окончании сезона-2015/16. Матч с «Мордовией» сложился для подопечных Олега Кононова крайне тяжело, и если бы не их новый вратарь, то краснодарский клуб уехал бы из Саранска не с тремя очками, а с крупным поражением. В общем, после того, что сегодня натворил Крицюк в матче «Мордовия» - «Краснодар», опцию выкупа можно активировать хоть сейчас.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1580

      srg38 13 марта 2016, 23:53

      и вот зачем Гилю в сборную позвали?)

      1
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      Рейтинг: +11

      ПаРнИшКа 05 РеГиОнА 13 марта 2016, 18:49

      мне слова крицюка понравились . я не хочу ни кого обидеть, но я тут временно . я помогаю краснодару а краснодар мне что бы перейти в топовый клуб . если так стабильно играть он будет уже скоро мы его за топовую команду увидим как будет ташить мертвые мячи )

      1
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      ...
      Рейтинг: +11

      ПаРнИшКа 05 РеГиОнА > карасевщина 13 марта 2016, 19:12

      при всем уважении к российскому чемпионату тут нет топовых чемпионат . а краснодар , в прошлом году была самая симпотичная команда в россии даже называли российская барселона хотя и это ее не делала топовой . а сейчас краснодар играет точно не лучше спартака а может и хуже .
      ты как болельшик естественно не захочешь что бы он уходил . но он сразу дал понять что он не за большими деньгами бегает, а хочет играть в топ команде если за деньгами бегал бы то давно перешел бы россию и тут играл бы .так видишь он сам не считает краснодар топ клубом :-D

      -1
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 марта 2016, 18:35

      Его в сборной надо сразу в основу ставить - может тогда за что -нибудь зацепимся на ЧЕ. Акинфеев уже давно за мячами и дёргаться перестал -его после Бразилии надо было убирать когда он из трех пропущенных два сам себе забил .

      0
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 13 марта 2016, 18:29

      Весьма не плохо,глядишь такими темпами Акинфеева вытеснит из рамы в сборной

      1
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      Рейтинг: +14

      tired_man72 13 марта 2016, 18:10

      #КрицюкТащит

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 марта 2016, 18:00

      СТАС ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПЕН!

      0
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      Рейтинг: +12

      Zharstar 13 марта 2016, 17:56

      Молодец, Крицюк! Так держать! Удачи ему!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:39

      Хороший материал. Спасибо!

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 марта 2016, 17:03

      Если будет продолжать в том же духе, с легкостью вытеснит рекордсмена ЛЧ в сборной.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 13 марта 2016, 16:59

      Отличный голкипер. Хорошая замена Диканя.

      8
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