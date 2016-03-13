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    РФПЛ. «Краснодар» в меньшинстве победил «Мордовию»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Краснодар» на выезде сломил сопротивление «Мордовии» 1:0. Победный гол на свой счет записал Федор Смолов.

    Отметим, что почти всю встречу краснодарская команда провела в меньшинстве. Удаление на 11-й минуте заработал Рагнар Сигурдссон.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Мордовия (Саранск) – Краснодар – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Смолов, 24.

    Мордовия: Чебану, Ломич, Фибел, Рыков, Тишкин, Дудиев (Иванов, 64), Махмудов, Шипицин (Навлетов, 74), Власов (Игнатович, 70), Мухаметшин, Самодин.

    Краснодар: Крицюк, Страндберг, Сигурдссон, Калешин, Торбинский (Петров, 75), Мамаев, Каборе, Ахмедов, Перейра (Жоаозиньо, 84), Ари (Вандерсон, 70), Смолов.

    Предупреждение: Каборе, 53.

    Удаление: Сигурдссон, 11.

    Судья: Алексей Еськов (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 16:22
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 13 марта 2016, 18:37

      Мордовия сыграла хорошо? Окститесь, эта команда весь матч провела в большинстве против убого игравшего Краснодара и распорядилась своим большинством абсолютно бездарно. Власов в первом тайме понравился, во втором выдохся, остальным игрокам место в ФНЛ. Пусть там доигрывают.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 марта 2016, 18:25

      Не дали Спартаку хоть сутки побыть на третьем месте -когда ещё доведётся?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 13 марта 2016, 18:10

      Да и племянник в академии Краснодара растёт!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 марта 2016, 18:05

      ВСЕЙ КОМАНДЕ НЕОБХОДИМО БРАТЬ ПРИМЕР С КРИЦЮКА . СТАС ПРОСТО ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:41

      Мордве рук не опускать, ага, чёрная полоса скоро закончится.

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 13 марта 2016, 16:57

      Краснодар сыграл плохо, но победил. Мордовия хорошо, но проиграла. (с) ФУТБОЛ.

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 13 марта 2016, 16:42

      с удалением судья переборщил, там можно было желтой обойтись

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 16:28

      Давай, Краснодар, доставай клячей, ага.

      0
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 13 марта 2016, 16:25

      Аааййй молодцы!!! Земляков с победой!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > sobaka120982 13 марта 2016, 16:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Блин, у тебя Такие земляки, а сам ты кто и за кого топишь, блин?

      -4
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 > Aztec58 13 марта 2016, 18:09

      Да все нормально,всю жизнь за ЦСКА!!!! Просто живу в сочи,и с момента появления в фнл Краснодара,он мне был симпатичен,как ни как один край!!!

      1
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 > Aztec58 13 марта 2016, 18:52


      Да и племянник в академии Краснодара растёт!!!!!

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