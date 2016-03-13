Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Краснодар» в меньшинстве победил «Мордовию»

13 марта 2016, 16:22
12

В матче 20-го тура РФПЛ «Краснодар» на выезде сломил сопротивление «Мордовии» 1:0. Победный гол на свой счет записал Федор Смолов.

Отметим, что почти всю встречу краснодарская команда провела в меньшинстве. Удаление на 11-й минуте заработал Рагнар Сигурдссон.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Мордовия (Саранск) – Краснодар – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Смолов, 24.

Мордовия: Чебану, Ломич, Фибел, Рыков, Тишкин, Дудиев (Иванов, 64), Махмудов, Шипицин (Навлетов, 74), Власов (Игнатович, 70), Мухаметшин, Самодин.

Краснодар: Крицюк, Страндберг, Сигурдссон, Калешин, Торбинский (Петров, 75), Мамаев, Каборе, Ахмедов, Перейра (Жоаозиньо, 84), Ари (Вандерсон, 70), Смолов.

Предупреждение: Каборе, 53.

Удаление: Сигурдссон, 11.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мордовия Краснодар
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sobaka120982
1457875552
Аааййй молодцы!!! Земляков с победой!!!!!!
Ответить
Aztec58
1457875706
Давай, Краснодар, доставай клячей, ага.
Ответить
msbleff
1457876559
с удалением судья переборщил, там можно было желтой обойтись
Ответить
Igorello97
1457877435
Краснодар сыграл плохо, но победил. Мордовия хорошо, но проиграла. (с) ФУТБОЛ.
Ответить
Aztec58
1457880117
Мордве рук не опускать, ага, чёрная полоса скоро закончится.
Ответить
Krasnodar 123
1457881517
ВСЕЙ КОМАНДЕ НЕОБХОДИМО БРАТЬ ПРИМЕР С КРИЦЮКА . СТАС ПРОСТО ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ!
Ответить
sobaka120982
1457881840
Да и племянник в академии Краснодара растёт!!!!!
Ответить
serhz
1457882711
Не дали Спартаку хоть сутки побыть на третьем месте -когда ещё доведётся?
Ответить
Вомбат
1457883454
Мордовия сыграла хорошо? Окститесь, эта команда весь матч провела в большинстве против убого игравшего Краснодара и распорядилась своим большинством абсолютно бездарно. Власов в первом тайме понравился, во втором выдохся, остальным игрокам место в ФНЛ. Пусть там доигрывают.
Ответить
Главные новости
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
108
Все новости
Все новости
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
1
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
108
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
11
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
Вчера, 19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
Вчера, 19:16
2
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:01
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+