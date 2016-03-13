РФПЛ. «Краснодар» в меньшинстве победил «Мордовию»

В матче 20-го тура РФПЛ «Краснодар» на выезде сломил сопротивление «Мордовии» – 1:0. Победный гол на свой счет записал Федор Смолов.

Отметим, что почти всю встречу краснодарская команда провела в меньшинстве. Удаление на 11-й минуте заработал Рагнар Сигурдссон.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Мордовия (Саранск) – Краснодар – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Смолов, 24.

Мордовия: Чебану, Ломич, Фибел, Рыков, Тишкин, Дудиев (Иванов, 64), Махмудов, Шипицин (Навлетов, 74), Власов (Игнатович, 70), Мухаметшин, Самодин.

Краснодар: Крицюк, Страндберг, Сигурдссон, Калешин, Торбинский (Петров, 75), Мамаев, Каборе, Ахмедов, Перейра (Жоаозиньо, 84), Ари (Вандерсон, 70), Смолов.

Предупреждение: Каборе, 53.

Удаление: Сигурдссон, 11.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

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