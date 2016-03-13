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    «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции за два месяца до конца


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    Голосов: 0
    13.03.2016 20:06
    Унизив «Труа» (9:0), «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции за восемь туров до финиша. Показываем, что теперь из себя представляет Лига 1.

    Бедный «Труа» пережил нашествие радостных варваров. Парижане с размахом отметили чемпионский титул, разве что не разграбили город. Могли забить и еще, но и девять голов - вполне достаточно. «ПСЖ» ожидаемо установил рекорд. Так рано, за восемь туров до конца сезона, чемпионат не выигрывал никто в топ-5 Европы. Еще раньше это удалось «Олимпиакосу», но там совсем худо с конкуренцией. Французская лига, впрочем, становится такой же предсказуемой. Можете поставить на победу «ПСЖ» в следущем сезоне уже сейчас. Весь чемпионат Франции отражает эта цифра:

    Пропасть между «ПСЖ» и другими клубами огромна. Но Златан и компания счастливы.

    Далее видео из серии «18+":

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      rava 13 марта 2016, 22:11

      ПСЖ-чемпион, поздравляю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 13 марта 2016, 21:52

      Бедный Труа...

      ПСЖ - поздравляю с заслуженной победой в чемпионате!

      -1
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