«Зенит» провел переговоры с Пеллегрини. Дайджест событий дня

Пеллегрини близок к назначению в "Зенит"

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини обсудил детали будущего контракт с петербургским "Зенитом". В Санкт-Петербурге чилийский наставник будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон. Тренер выразил готовность подписать долгосрочный контракт, в то время как руководство российского клуба собирается предложить соглашение, рассчитанное на два года.

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РФС в 2016 году планирует погасить все долги

Российский футбольный союз пообещал решить все вопросы с задолженностями в 2016 году. Об этом сообщил руководитель контрольно-ревизионной комиссии организации Иван Перонко. "У РФС есть финансовые активы, за счет которых можно списывать убытки прошлых лет и делать бухгалтерский отчет, баланс достаточно комфортным. Конечно, еще есть и кредиторская задолженность, но она не просроченная, реальная, и РФС работает над их регулированием. Уверен, что в 2016 году все вопросы с задолженностями будут сняты", — сказал он.

Агент Доннаруммы требует для своего клиента зарплату в размере одного миллиона

"Милан" хочет продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Впрочем, сложность состоит в том, что агент голкипера Мино Райола требует увеличить зарплату своего клиента до 1 миллиона евро в год. По нынешнему контракту футболист получает 250 тысяч евро в год.

Гюндоган хочет перейти в "Манчестер Сити"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Илкай Гюндоган намерен перейти в "Манчестер Сити". Хавбек хочет поработать с нынешним наставником "Баварии" Хосепом Гвардиолой, который в следующем сезоне будет тренировать английский клуб. Контракт 25-летнего Гюндогана с "Боруссией" истекает летом 2017 года и футболист отказался его продлевать.

"Челси" видит в Гризманне замену Азару

"Челси" вновь пытается подписать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Сообщается, что в французе заинтересован Антонио Конте, который может возглавить лондонский клуб. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 60 миллионов евро.

ЦСКА не исключает очередного возвращения Думбия

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что летом армейцы могут вновь вернуть нападающего Сейду Думбия. "Никогда не говори "никогда". Вспомните прежние наши истории возвращений – Вагнера, того же Думбия. Мы продолжаем быть на связи с Сейду, следим за ним и надеемся, что мы еще встретимся. Если Думбия будет по-прежнему находиться в хорошей спортивной форме, мы были бы рады видеть его в ЦСКА вновь", — сказал Бабаев.

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Нойштедтер может перебраться в "Зенит"

Полузащитник "Шальке-04" Роман Нойштедтер может перейти в "Зенит" этим летом. Главное условие – получение российского паспорта. В этом сезоне в активе полузащитника 20 матчей и одна голевая передача.

Сборная России сохранила 23-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России заняла 23-е место в новом международном рейтинге ФИФА, который был опубликован 3 марта. Первое место по-прежнему остается у сборной Бельгии. Список лучших сборных по версии ФИФА можно посмотреть здесь.

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