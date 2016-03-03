Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Зенит» провел переговоры с Пеллегрини. Дайджест событий дня

«Зенит» провел переговоры с Пеллегрини. Дайджест событий дня

Пеллегрини близок к назначению в "Зенит"

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини обсудил детали будущего контракт с петербургским "Зенитом". В Санкт-Петербурге чилийский наставник будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон. Тренер выразил готовность подписать долгосрочный контракт, в то время как руководство российского клуба собирается предложить соглашение, рассчитанное на два года.

"Ливерпуль" мстит "Ман Сити" за поражение в финале Кубка лиги

РФС в 2016 году планирует погасить все долги

Российский футбольный союз пообещал решить все вопросы с задолженностями в 2016 году. Об этом сообщил руководитель контрольно-ревизионной комиссии организации Иван Перонко. "У РФС есть финансовые активы, за счет которых можно списывать убытки прошлых лет и делать бухгалтерский отчет, баланс достаточно комфортным. Конечно, еще есть и кредиторская задолженность, но она не просроченная, реальная, и РФС работает над их регулированием. Уверен, что в 2016 году все вопросы с задолженностями будут сняты", — сказал он.

Агент Доннаруммы требует для своего клиента зарплату в размере одного миллиона

"Милан" хочет продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Впрочем, сложность состоит в том, что агент голкипера Мино Райола требует увеличить зарплату своего клиента до 1 миллиона евро в год. По нынешнему контракту футболист получает 250 тысяч евро в год.

Гюндоган хочет перейти в "Манчестер Сити"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Илкай Гюндоган намерен перейти в "Манчестер Сити". Хавбек хочет поработать с нынешним наставником "Баварии" Хосепом Гвардиолой, который в следующем сезоне будет тренировать английский клуб. Контракт 25-летнего Гюндогана с "Боруссией" истекает летом 2017 года и футболист отказался его продлевать.

"Челси" видит в Гризманне замену Азару

"Челси" вновь пытается подписать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Сообщается, что в французе заинтересован Антонио Конте, который может возглавить лондонский клуб. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 60 миллионов евро.

ЦСКА не исключает очередного возвращения Думбия

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что летом армейцы могут вновь вернуть нападающего Сейду Думбия. "Никогда не говори "никогда". Вспомните прежние наши истории возвращений – Вагнера, того же Думбия. Мы продолжаем быть на связи с Сейду, следим за ним и надеемся, что мы еще встретимся. Если Думбия будет по-прежнему находиться в хорошей спортивной форме, мы были бы рады видеть его в ЦСКА вновь", — сказал Бабаев.

Почему мы ненавидим ЦСКА

Нойштедтер может перебраться в "Зенит"

Полузащитник "Шальке-04" Роман Нойштедтер может перейти в "Зенит" этим летом. Главное условие – получение российского паспорта. В этом сезоне в активе полузащитника 20 матчей и одна голевая передача.

Сборная России сохранила 23-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России заняла 23-е место в новом международном рейтинге ФИФА, который был опубликован 3 марта. Первое место по-прежнему остается у сборной Бельгии. Список лучших сборных по версии ФИФА можно посмотреть здесь.

[cr]

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа Зенит Челси Милан Манчестер Сити ЦСКА Россия Думбия Сейду Нойштедтер Роман Гризманн Антуан Доннарумма Джанлуиджи Пеллегрини Мануэль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1457038803
Это будет здорово, если Пеллегрини придет в Зенит. В отличие от АВБ, он умеет построить командную игру и, в отличие от Спалетти, правильно поставить все акценты во взаимоотношениях. Тренер уровня Адвоката, но более вдумчивый. Он сделал чемпионом МанСити, и никто другой еще долго этого достижения не сможет повторить. Сейчас он там просто досиживает, и Зенит для него может стать интересным вызовом.
Ответить
Главные новости
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+