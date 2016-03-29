Рабьо, Дембеле, Бога и другие французы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Поль Бернардони, «Бордо»

Возраст: 18 лет

Позиция: вратарь

Стоимость: €1,25 млн

Прототип: Ульриш Раме

Во французском футболе сейчас немало талантливых молодых вратарей, которые готовы в будущем потеснить Уго Льориса. Один из них – 18-летний Поль Бернардони, в последний день зимнего трансферного окна сменивший аутсайдера Лиги 1 «Труа» на «Бордо».

Воспитанник академии «Труа» дебютировал в основной команде в прошлом сезоне, когда она еще играла в Лиге 2, а в новом чемпионате в Лиге 1 стал основным после ухода словенца Петрича в «Анжер». С такой обороной, как у «Труа», Поль смог проявить себя во всей красе – били по его воротам часто. Когда у «Бордо» вылетел до конца сезона Седрик Каррассо, «жирондинцы» договорились об аренде Бернардони с правом выкупа в конце сезона за три миллиона евро.

18-летнего парня сразу же сделали основным, возможно, поспешив – в первых трех матчах в новой команде он пропустил девять голов. Но там в соперниках у «Бордо» были «Лион» и «Сент-Этьен», а «Генгам» удалось обыграть даже при двух пропущенных. Поль – фактурный, прыгучий голкипер с реакцией, но вот опыта игры в большом клубе ему еще нужно поднабраться.

Альбан Лафон, «Тулуза»

Возраст: 17 лет

Позиция: вратарь

Стоимость: €800 тысяч

Прототип: Али Ахамада

Альбан Лафон тоже стал основным вратарем «Тулузы» в этом сезоне. Ему даже удалось побить рекорд Микаэля Ландро, который до сих пор был самым юным голкипером, когда-либо дебютировавшим в Лиге 1. Лафон вышел на матч против «Ниццы», когда ему было всего 16 лет и 310 дней. Причина тому – травма ноги основного голкипера «Тулузы» Мауро Гойкоэчеа.

Лафон – выходец из Буркина-Фасо, а в «Тулузе» уважают вратарей с африканскими корнями. Совсем недавно здесь основным был Али Ахамада. Высокий (193 см) пластичный Лафон не отдал место в основе Гойкоэчеа, когда тот восстановился, заслужив вызов в сборную Франции U-17. До этого его не замечали, делая ставку как раз на Бернардони.

Лукас Эрнандес, «Атлетико»

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный/левый защитник

Стоимость: €1 млн

Прототип: Эмерик Ляпорт

Кроме известных Эмерика Ляпорта и Рафаэля Варана в Примере есть еще один талантливый французский защитник. Это сын бывшего защитника «Марселя», «Атлетико» и «Райо Вальекано» Жана-Франсуа Эрнандеса Лукас, попавший в школу «Атлетико» не без протекции отца. Изначально Лукаса пристроили как раз в «Райо Вальекано», но в 2007 году он перебрался в академию «матрасников».

Парень, впрочем, достаточно талантлив, чтобы побороться со славой отца. Диего Симеоне – не тот тренер, который будет ставить игрока в состав «по знакомству», хоть и хорошо знает Жана-Франсуа Эрнандеса. Лукас хорошо читает игру, неплох в воздухе и единоборствах, но при этом не отличается выдающимся ростом – 180 см. Эксперты отмечают высокую тактическую грамотность игрока и прекрасный выбор позиции. Может сыграть в центре обороны и слева. В единственном матче в основе «Атлетико» в этом сезоне, против «Эйбара», играл слева, подменяя дисквалифицированного Филипе Луиса. В том же матче впервые на скамейке «Атлетико» возник его младший брат – 18-летний защитник Тео Эрнандес.

Адриан Рабьо, «ПСЖ»

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €10 млн

Прототип: Сами Хедира

Стереотип, что много двигаться в центре поля могут только игроки среднего и небольшого роста был разрушен Сами Хедирой. Адриан Рабьо по стилю игры большего всего напоминает именно немца. Обоих активно звал лондонский «Арсенал».

Адриан Рабьо в юности поменял массу футбольных академий, пока не остановился в «ПСЖ» – в 2008 году он даже провел несколько месяцев в «Манчестер Сити», когда на «горожан» только свалились деньги шейхов. В основной команде «ПСЖ» дебютировал при Карло Анчелотти и с тех пор стал игроком обоймы, сочетая в себе качества связующего игрока в центре поля. Рабьо любит принять мяч у своих ворот и протащить к чужим за счет приличной техники и габаритов. Иногда заигрывается, но всегда готов компенсировать потерю отбором, с готовностью помогает защитникам. В его игре еще присутствует юношеский авантюризм, но в будущем Адриан обещает вырасти в очень крутого игрока.

Жереми Бога, «Ренн»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный/левый полузащитник

Стоимость: €2 млн

Прототип: Блейз Матюиди

Если Рабьо в Англии не задержался, то Жереми Бога перебрался жить на Острова в юном возрасте вместе с семьей, эмигрировавшей из Марселя в Лондон. Отец получил хорошую работу, а Жереми – отличное образование в школе Ричарда Чаллонера, специализирующейся на подготовке актеров и футболистов. Одноклассником Бога, например, был актер Бен Хоуки, сыгравший роль Горячего Пирожка в «Игре Престолов». Эту школу заканчивали полузащитник сборной Ирландии Стивен Рид, бывший резервный кипер «Челси» Рис Тейлор, судья Грэм Барбер.

Во Франции Бога занимался в академии «Марселя», а вскоре его пригласили в академию «Челси». Там Бога считается одним из самых перспективных, но пока набирается опыта в аренде в «Ренне». Жереми – паренек небольшого роста (172 см), с прилично техникой, скоростью, ударом и пасом. Сочетание этих качеств делает его универсальным исполнителем – может сыграть как слева, так и в центре полузащиты.

Мусса Дембеле, «Фулхэм»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €750 тысяч

Прототип: Луи Саа

Мусса Дембеле занимался с Рабьо в академии «ПСЖ», но рано понял, что пробиться в основу будет трудно. В 14 лет Дембеле сменил клуб, перебравшись в «Фулхэм». Интересно, что пришел он ровно в тот момент, когда «дачники» продали в «Тоттенхэм» другого Муссу Дембеле – бельгийского атакующего полузащитника. Еще интереснее, что главным претендентом на Муссу-француза сейчас считаются именно «шпоры», отложившие трансфер до лета.

Если бельгийский Дембеле был атакующим полузащитником, а сейчас и вовсе стал игроком типа «бокс-ту-бокс», то француз малийского происхождения – типичный центрфорвард, хоть и может сыграть на фланге. Дембеле хорошо находит свободное пространство в штрафной, по часам оказывается в нужном месте, чтобы добить мяч в ворота, хорош в реализации. Разве что мощи ему пока не хватает.

Неаль Маупай, «Сент-Этьен»

Возраст: 19 лет

Позиция: атакующий полузащитник/правый вингер

Стоимость: €2 млн

Прототип: Матье Вальбуэна

С кем еще сравнивать атакующего полузащитника ростом 171 см, как не с Матье Вальбуэна? Тем более что Неаль Маупай начинал заниматься футболом в клубе «Вальбонн», созвучным с фамилией самого миниатюрного вингера французского футбола.

Маупай дебютировал в «Ницце» в возрасте 16 лет и 32-х дней и к моменту перехода в «Сент-Этьен» за 600 тысяч евро наиграл на профессиональном уровне до 50-ти матчей. Могло быть и больше, но Маупай получил тяжелую травму в августе 2013 года. При его скорости и маневренности, защитникам часто не остается ничего другого, кроме как наказывать нахальство. Мама Неаля – аргентинка, но он выступает за сборную Франции, пройдя там все уровни от U-16 до U-21.

Максвел Корне, «Лион»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €2,5 млн

Прототип: Александр Лаказетт

Скауты «Лиона», кроме того что умеют находить приличных игроков заграницей, отлично оценивают потенциал французских молодых игроков. Летом в «Лионе» появился нападающий с ивуарийскими корнями Максвел Корне, за которого отдали «Метцу» всего 400 тысяч евро.

Корне, возможно, будущая замена нынешнему лидеру атак команды Алексу Лаказетту, который в скором времени покинет «Лион». Типаж тот же – что по росту, что по универсальности и умению играть на любом из флангов и смещаться туда в поисках мяча.

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