Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Рабьо, Дембеле, Бога и другие французы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Рабьо, Дембеле, Бога и другие французы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Поль Бернардони, «Бордо»

Возраст: 18 лет

Позиция: вратарь

Стоимость: €1,25 млн

Прототип: Ульриш Раме

Во французском футболе сейчас немало талантливых молодых вратарей, которые готовы в будущем потеснить Уго Льориса. Один из них – 18-летний Поль Бернардони, в последний день зимнего трансферного окна сменивший аутсайдера Лиги 1 «Труа» на «Бордо».

Воспитанник академии «Труа» дебютировал в основной команде в прошлом сезоне, когда она еще играла в Лиге 2, а в новом чемпионате в Лиге 1 стал основным после ухода словенца Петрича в «Анжер». С такой обороной, как у «Труа», Поль смог проявить себя во всей красе – били по его воротам часто. Когда у «Бордо» вылетел до конца сезона Седрик Каррассо, «жирондинцы» договорились об аренде Бернардони с правом выкупа в конце сезона за три миллиона евро.

18-летнего парня сразу же сделали основным, возможно, поспешив – в первых трех матчах в новой команде он пропустил девять голов. Но там в соперниках у «Бордо» были «Лион» и «Сент-Этьен», а «Генгам» удалось обыграть даже при двух пропущенных. Поль  – фактурный, прыгучий голкипер с реакцией, но вот опыта игры в большом клубе ему еще нужно поднабраться.

Альбан Лафон, «Тулуза»

Возраст: 17 лет

Позиция: вратарь

Стоимость: €800 тысяч

Прототип: Али Ахамада

Альбан Лафон тоже стал основным вратарем «Тулузы» в этом сезоне. Ему даже удалось побить рекорд Микаэля Ландро, который до сих пор был самым юным голкипером, когда-либо дебютировавшим в Лиге 1. Лафон вышел на матч против «Ниццы», когда ему было всего 16 лет и 310 дней. Причина тому – травма ноги основного голкипера «Тулузы» Мауро Гойкоэчеа.

Лафон – выходец из Буркина-Фасо, а в «Тулузе» уважают вратарей с африканскими корнями. Совсем недавно здесь основным был Али Ахамада. Высокий (193 см) пластичный Лафон не отдал место в основе Гойкоэчеа, когда тот восстановился, заслужив вызов в сборную Франции U-17. До этого его не замечали, делая ставку как раз на Бернардони.

Лукас Эрнандес, «Атлетико»

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный/левый защитник

Стоимость: €1 млн

Прототип: Эмерик Ляпорт

Кроме известных Эмерика Ляпорта и Рафаэля Варана в Примере есть еще один талантливый французский защитник. Это сын бывшего защитника «Марселя», «Атлетико» и «Райо Вальекано» Жана-Франсуа Эрнандеса Лукас, попавший в школу «Атлетико» не без протекции отца. Изначально Лукаса пристроили как раз в «Райо Вальекано», но в 2007 году он перебрался в академию «матрасников».

Парень, впрочем, достаточно талантлив, чтобы побороться со славой отца. Диего Симеоне – не тот тренер, который будет ставить игрока в состав «по знакомству», хоть и хорошо знает Жана-Франсуа Эрнандеса. Лукас хорошо читает игру, неплох в воздухе и единоборствах, но при этом не отличается выдающимся ростом – 180 см. Эксперты отмечают высокую тактическую грамотность игрока и прекрасный выбор позиции. Может сыграть в центре обороны и слева. В единственном матче в основе «Атлетико» в этом сезоне, против «Эйбара», играл слева, подменяя дисквалифицированного Филипе Луиса. В том же матче впервые на скамейке «Атлетико» возник его младший брат – 18-летний защитник Тео Эрнандес.

Адриан Рабьо, «ПСЖ»

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €10 млн

Прототип: Сами Хедира

Стереотип, что много двигаться в центре поля могут только игроки среднего и небольшого роста был разрушен Сами Хедирой. Адриан Рабьо по стилю игры большего всего напоминает именно немца. Обоих активно звал лондонский «Арсенал».

Адриан Рабьо в юности поменял массу футбольных академий, пока не остановился в «ПСЖ» – в 2008 году он даже провел несколько месяцев в «Манчестер Сити», когда на «горожан» только свалились деньги шейхов. В основной команде «ПСЖ» дебютировал при Карло Анчелотти и с тех пор стал игроком обоймы, сочетая в себе качества связующего игрока в центре поля. Рабьо любит принять мяч у своих ворот и протащить к чужим за счет приличной техники и габаритов. Иногда заигрывается, но всегда готов компенсировать потерю отбором, с готовностью помогает защитникам. В его игре еще присутствует юношеский авантюризм, но в будущем Адриан обещает вырасти в очень крутого игрока.

Жереми Бога, «Ренн»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный/левый полузащитник

Стоимость: €2 млн

Прототип: Блейз Матюиди

Если Рабьо в Англии не задержался, то Жереми Бога перебрался жить на Острова в юном возрасте вместе с семьей, эмигрировавшей из Марселя в Лондон. Отец получил хорошую работу, а Жереми – отличное образование в школе Ричарда Чаллонера, специализирующейся на подготовке актеров и футболистов. Одноклассником Бога, например, был актер Бен Хоуки, сыгравший роль Горячего Пирожка в «Игре Престолов». Эту школу заканчивали полузащитник сборной Ирландии Стивен Рид, бывший резервный кипер «Челси» Рис Тейлор, судья Грэм Барбер.

Во Франции Бога занимался в академии «Марселя», а вскоре его пригласили в академию «Челси». Там Бога считается одним из самых перспективных, но пока набирается опыта в аренде в «Ренне». Жереми – паренек небольшого роста (172 см), с прилично техникой, скоростью, ударом и пасом. Сочетание этих качеств делает его универсальным исполнителем – может сыграть как слева, так и в центре полузащиты.

Мусса Дембеле, «Фулхэм»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €750 тысяч

Прототип: Луи Саа

Мусса Дембеле занимался с Рабьо в академии «ПСЖ», но рано понял, что пробиться в основу будет трудно. В 14 лет Дембеле сменил клуб, перебравшись в «Фулхэм». Интересно, что пришел он ровно в тот момент, когда «дачники» продали в «Тоттенхэм» другого Муссу Дембеле – бельгийского атакующего полузащитника. Еще интереснее, что главным претендентом на Муссу-француза сейчас считаются именно «шпоры», отложившие трансфер до лета.

Если бельгийский Дембеле был атакующим полузащитником, а сейчас и вовсе стал игроком типа «бокс-ту-бокс», то француз малийского происхождения – типичный центрфорвард, хоть и может сыграть на фланге. Дембеле хорошо находит свободное пространство в штрафной, по часам оказывается в нужном месте, чтобы добить мяч в ворота, хорош в реализации. Разве что мощи ему пока не хватает.

Неаль Маупай, «Сент-Этьен»

Возраст: 19 лет

Позиция: атакующий полузащитник/правый вингер

Стоимость: €2 млн

Прототип: Матье Вальбуэна

С кем еще сравнивать атакующего полузащитника ростом 171 см, как не с Матье Вальбуэна? Тем более что Неаль Маупай начинал заниматься футболом в клубе «Вальбонн», созвучным с фамилией самого миниатюрного вингера французского футбола.

Маупай дебютировал в «Ницце» в возрасте 16 лет и 32-х дней и к моменту перехода в «Сент-Этьен» за 600 тысяч евро наиграл на профессиональном уровне до 50-ти матчей. Могло быть и больше, но Маупай получил тяжелую травму в августе 2013 года. При его скорости и маневренности, защитникам часто не остается ничего другого, кроме как наказывать нахальство. Мама Неаля – аргентинка, но он выступает за сборную Франции, пройдя там все уровни от U-16 до U-21.

Максвел Корне, «Лион»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €2,5 млн

Прототип: Александр Лаказетт

Скауты «Лиона», кроме того что умеют находить приличных игроков заграницей, отлично оценивают потенциал французских молодых игроков. Летом в «Лионе» появился нападающий с ивуарийскими корнями Максвел Корне, за которого отдали «Метцу» всего 400 тысяч евро.

Корне, возможно, будущая замена нынешнему лидеру атак команды Алексу Лаказетту, который в скором времени покинет «Лион». Типаж тот же – что по росту, что по универсальности и умению играть на любом из флангов и смещаться туда в поисках мяча.

Немцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Украинцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

[cr]

Франция. Лига 1 Франция Бордо Лион ПСЖ Труа Ренн Атлетико Тулуза Сент-Этьен Рабьо Адриан Эрнандес Люка Дембеле Мусса Корне Максвел Бога Жереми Мопе Нил Бернардони Поль Лафон Альбан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+