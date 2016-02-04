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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Ерохин все-таки стал игроком «Ростова». Уткин увольняется с «Матч-ТВ». Дайджест событий дня

Ерохин все-таки стал игроком «Ростова». Уткин увольняется с «Матч-ТВ». Дайджест событий дня

 

Ерохин продолжит карьеру в "Ростове" 

"Урал" и "Ростов" поставили точку в вопросе трансфера полузащитника Александра Ерохина. Таким образом, вторую часть сезона 26-летний футболист начнет в стане ростовского клуба. "Футбольный клуб "Урал" благодарит Александра за продуктивную и яркую игру в составе нашей команды и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!" — говорится на сайте екатеринбургского клуба.

ЦСКА заинтересовался нападающим аутсайдера второй немецкой Бундеслиги

Московский ЦСКА может подписать нападающего "Мюнхена-1960" Рубина-Рафаэля Окотие. 28-летний австриец может пополнить ряды клуба нынешней зимой. Напомним, что форвард Сейду Думбия клуб покинул, и теперь главный тренер Леонид Слуцкий подыскивает нового нападающего.

Кононов: "Мы хотим выиграть Лигу Европы"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал о целях клуба в Лиге Европе. "Цель пройти как можно дальше значит отсутствие цели. Мы хотим выиграть этот турнир. Безусловно, нам очень хочется выступить успешно в российском чемпионате. От занятого места будет зависеть турнир, в котором мы примем участие дальше. Нужно делать шаг вперед", - сказал Кононов.

Бергстрем перешел в "Рубин"

"Рубин" объявил о подписании 22-летнего защитника Эмиля Бергстрема. Ранее швед выступал за "Юргорден" и провел три матча за национальную сборную. "Мы не скрывали, что поиск кандидатуры на позицию центрального защитника – это одна из приоритетных для нас задач в зимнее трансферное окно. Эмиль, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет большой опыт выступления на высшем уровне, при этом он очень перспективный футболист, который способен прогрессировать, и к тому же он обладает необходимыми лидерскими качества для игрока данного амплуа", – сказал генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

"Шахтер" продал Тейшейру в "Цзянсу Сайнти" за 50 миллионов

Полузащитник донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра перешел в "Цзянсу Сайнти". Сообщается, что китайский клуб заплатил за трансфер бразильского футболиста 50 миллионов евро. Детали личного контракта игрока с его новой командой не разглашаются. Отметим, что ранее в текущее зимнее трансферное окно стан "Цзянсу Сайнти" пополнил хавбек "Челси" Рамирес.

Уткин: "Завтра я увольняюсь с "Матч ТВ"

Известный тележурналист Василий Уткин сообщил о том, что в пятницу он покинет телеканал "Матч  ТВ", а также заявил о своем желании продолжать работать спортивным комментатором. "Я и телеканал пришли к общему мнению и решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Завтра я увольняюсь. Да, меня интересует работа комментатором. На данный момент у меня нет предложений. Место, где я буду работать, зависит от того, какие у меня будут варианты", - проинформировал Уткин.

Вратаря "Кубани" из-за интервью сослали в дубль

Голкипер "Кубани" Евгений Фролов был отправлен в молодежный состав после радиоинтервью "Спорт FM", в котором он напрямую рассказал о позиции клуба в клубе, обиде Артура Тлисова и другом. В итоге Фролов не отправился на кипрский сбор.

Икарди может перебраться в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" может подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Как сообщает Fichajes, итальянец обойдется "канонирам" в 20 миллионов фунтов. В последнее время Икарди потерял место в основе. В этом сезоне на его счету 9 голов за 20 игр.

Дорогие трансферы зимы, которые вы пропустили

Россия. Премьер-лига Европа Урал Ростов ЦСКА Рубин Шахтер Кубань (ЛФЛ) Краснодар Окотие Рубин-Рафаэль Ерохин Александр Тейшейра Алекс Фролов Евгений Икарди Мауро Кононов Олег
Комментарии (1)
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Borz1
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УРА!!! Уткина не буду больше шлышать
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