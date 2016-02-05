Дорогие трансферы зимы, которые вы пропустили

Пока вы следили за освобождением Дениса Черышева, могли упустить несколько важных переходов. «Бомбардир» рассказывает, как затащить талантливого аргентинца во вторую лигу Уругвая и переплатить в 45 раз за китайца.

Джордан Роудс

Откуда: «Блэкберн»

Куда: «Мидлсбро»

Цена вопроса: 11,9 млн евро

Фишка: клубы Чемпионшипа тоже умеют разбрасываться деньгами

82 гола за 159 матчей – внушительная результативность Джордана Роудса за годы, проведенные в «Блэкберне». Шотландский нападающий утвердился в роли грозы района для вратарей и перерос уровень «бродяг». Уже которое трансферное окно Джордан надеялся на соблазнительное предложение от одного из клубов Премьер-лиги, но всякий раз оставался в «Блэкберне». Время перемен настало.

«Мидлсбро», отдавший за форварда почти 12 миллионов евро, видится идеальным вариантом для обеих сторон. Роудс нуждался в новом вызове, чтобы можно было сражаться за нечто большее, чем выживание. В нынешнем сезоне он уже забил 10 голов в 25 матчах. Теперь эта голевая мощь должна влиться в нужное русло борьбы за титул. «Боро» грозится вернуться в элитный дивизион и может себе позволить раскошелиться. Цель оправдывает вложенные средства: деньги в Премьер-лиге будут совсем другие.

Джонатан Каллери

Откуда: «Бока Хуниорс»

Куда: «Мальдонадо»/«Сан-Паулу»

Цена вопроса: 11 млн евро

Фишка: «Финансовые махинации для чайников. Южная Америка»

Откопав в киснущем «Олл Бойзе» Джонатана Каллери, «Бока Хуниорс» всего за два сезона слепил из смеси амбиций и таланта продукт, готовый к экспорту. 21 забитый мяч за 53 игры в 2015 году, гол рабоной чуть ли не из-за пределов штрафной, от которого Диего Марадона кричал и рукоплескал. Пока эксперты раздумывали, за что бы еще похвалить подрастающую звезду, «Вильярреал», «Челси», «Арсенал» и даже «Брайтон» пихали в кошелек «Боки» различные предложения.

Напористее всех оказался «Интер», который, кроме солидных денег, готов был включить в сделку Родриго Паласио. Сам Каллери признавался в любви Милану, грезил о трофеях, но оказался во втором дивизионе Уругвая, в «Мальдонадо». Как? Группа южноамериканских бизнесменов решила выкупить у «Бока Хуниорс» права на игрока, отдав 11 миллионов евро. Согласно правилам ФИФА, частные лица не могут владеть футболистами – так появился «Мальдонадо», а следом и «Сан-Паулу», арендовавший игрока за один миллион евро. Дошло до того, что сделкой заинтересовался отдел по борьбе с финансовыми махинациями Аргентины. «Интер» решил не ввязываться в сомнительную историю и аккуратно слился. Отец футболиста обиделся: «Джонатан хочет играть в Италии, но нам нужен клуб, где он получит игровую практику. Точно могу сказать, что мой сын не перейдет в «Интер». Если честно, они особо и не интересовались им».

Вахби Хазри

Откуда: «Бордо»

Куда: «Сандерленд»

Цена вопроса: 11,8 млн евро

Фишка: еще один талант из Лиги 1 уехал бороться за выживание в Англии

Риск покинуть Премьер-лигу по окончании сезона побудил «Сандерленд» активно шарить по трансферному рынку. Не забыв укрепить худшую в лиге оборону, «черные коты» провернули главную сделку в линию атаки. Пострадала, как часто бывает, Франция: из «Бордо» ушел талантливый полузащитник Вахби Хазри.

«Универсальность Вахби очень поможет нам в атаке», – отметил Сэм Эллардайс, который должен быть доволен собой. Какие-то 12 миллионов евро для Англии уже не та сумма, которая расстраивает. Да и показатели тунисского футболиста в этом сезоне свидетельствуют об отличной сделке. Дюжина баллов по системе «гол+пас» – высокий европейский уровень. То что лучшие игроки Лиги 1 готовы ехать даже в клубы-аутсайдеры Англии, уже никого не удивляет. Money talks.

Би Джинхао

Откуда: «Хэнань Цзянье»

Куда: «Шанхай Шэньхуа»

Цена вопроса: 11,14 млн евро

Фишка: как продать подделку по цене футболиста

Зимнее трансферное окно закрылось в Европе, но не в Китае, который продолжает бешено тратиться на шопинг. Причем местные клубы сорят деньгами не только на покупку футболистов из топ-чемпионатов. Своих тоже ценят и переоценивают. «Шанхай Шэньхуа», который, кроме приобретения Фредди Гуарина, раскошелился на неизвестного в мире Би Джинхао. Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро, однако сумма трансфера составила 11 с юанями миллионов.

25 лет, шесть голов в 56 матчах за «Хэнань Цзянье», несколько проведенных минут за сборную Китая – равноценно ли это вложенным инвестициям? За того же Гуарина было заплачено на два миллиона больше, но то ли дело одна из колумбийских звезд, а другое – даже не китайский лидер. В «Шанхай Шэньхуа» своя атмосфера.

Жемерсон

Откуда: «Атлетико Минейро»

Куда: «Монако»

Цена вопроса: 11 млн евро

Фишка: пару лет спустя «Монако» продаст его в 5 раз дороже

Наигравшись в богача, «Монако» все больше стал вкладываться в приобретения на перспективу. Жемерсон из «Атлетико Минейро» – одно из таких. Бразилия видит в 23-летнем защитнике преемника Тьяго Силвы.

Хотя инвестиции «Монако» в Жемерсона – не только планы на будущее, но и меры действия здесь и сейчас. Чтобы вернуться в Лигу чемпионов, необходимо не допускать таких провалов, как в недавнем матче с «Анжером». Нынешние центрбеки Рикарду Карвалью и Андреа Раджи стареют, надежности становится заметно меньше даже для Франции. Жемерсон в чемпионате Бразилии утвердился не только в качестве крепкого защитника, но и одного из лучших игроков по точности передач.

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Фото: thestar.ie, twitter.com, asmonaco.com