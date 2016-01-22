Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Реал» провел переговоры с Неймаром. «Зенит» хочет пригласить Пеллегрини. Дайджест событий дня

«Реал» провел переговоры с Неймаром. «Зенит» хочет пригласить Пеллегрини. Дайджест событий дня

 

Неймар может перейти в "Реал"

Нападающий "Барселоны" Неймар провел переговоры с "Реалом" относительно возможного перехода в мадридский клуб, утверждает Onda Cero. Сообщается, что встреча с представителями "сливочных" прошла на церемонии вручения наград ФИФА. Неймар хочет использовать "Реал" для того, чтобы выбить у "Барселоны" новый более выгодный контракт.

Бывший футболист "Зенита" приговорен к 10 годам за убийство

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор ветерану "Зенита" Владимиру Долгополову, который обвинялся в убийстве своей жены. Суд приговорил Долгополова к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Адвокат подсудимого Владимир Львов заявил, что приговор будет обжалован в ближайшие два месяца.

"Ни разу не слышал, чтобы судья так боялся своего приговора, как дрожал его голос". Бывшего игрока "Зенита" посадили на 10 лет за убийство жены

"Спартак" требует от Широкова согласиться на изменение пунктов в контракте

Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг рассказал о ситуации с полузащитником Романом Широковым.

"Чтобы не было никаких версий и кривотолков, я вам хочу сразу назвать причину, почему Роман отсутствует в этой игре. Я поинтересовался об этом у руководства клуба, и мне пояснили, что до тех пор, пока некоторые довольно важные пункты в его контракте в ходе текущих переговоров не будут уточнены и согласованы, игровую практику этот футболист получать не будет. На этом ставлю точку. По-моему, здесь всe ясно и понятно", — сказал Трахтенберг.

Мясотряс. Кто ушел или может покинуть "Спартак" зимой

Нолан назначен играющим тренером "Лейтон Ориент"

Известный английский полузащитник Кевин Нолан стал играющим тренером "Лейтон Ориент". 33-летний Нолан подписал с клубом контракт до лета 2018 года. В данный момент "Лейтон Ориент" занимает 11 место в четвертом английском дивизионе. Нолан известен своими выступлениями за "Болтон", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".

"Зенит" хочет пригласить Пеллегрини

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини в следующем сезоне может возглавить "Зенит". Российский клуб считает Пеллегрини приоритетным вариантом и намерен сделать ему предложение в ближайшее время. Напомним, что нынешний наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет клуб по окончании этого сезона. Что касается Пеллегрини, то он может уйти из "Манчестер Сити", если английский клуб договорится с наставником "Баварии" Хосепом Гвардиолой.

Карлос станет тренером в академии "Реала"

Экс-защитник "Реала" Роберто Карлос на следующей неделе станет тренером в академии мадридского клуба. В его обязанности будет входить обеспечение связей между молодежными командами и наставником "сливочных" Зинедином Зиданом. Карлос защищал цвета "Реала" с 1997-й по 2006-й годы. Всего в составе "галактикос" 42-летний бразилец провел 584 поединка, в которых 71 раз поражал ворота соперников.

Маскерано осужден на год лишения свободы

Испанский суд приговорил аргентинского защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано к лишению свободы сроком на год. Такое наказание наложено на хавбека за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, Маскерано оштрафован на 815 тысяч евро. Футболист сможет избежать тюремного заключения, если заплатит дополнительный штраф в размере 21 тысячи евро.Ранее Маскерано признался, что не уплатил налоги в размере 1,5 миллиона евро, но затем возместил эту сумму с процентами. В ближайшие дни суд вынесет новый вердикт.

Цакташ стал игроком "Рубина"

Полузащитник "Хайдука" Мийо Цакташ перешел в казанский "Рубин". Сумма трансфера и детали личного контракта хавбека пока не сообщаются. 23-летний Цакташ выступал за "Хайдук" с 2011 года, провел за клуб 95 матчей и забил 27 голов. Ранее играл за "Дугополье". Сыграл 5 матчей за молодежную сборную Хорватии. Ориентировочная стоимость Цакташа составляет 3 миллиона евро.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Спартак Рубин Зенит Барселона Реал Маскерано Хавьер Широков Роман Неймар Цакташ Мийо Пеллегрини Мануэль Карлос Роберто
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+