«Реал» провел переговоры с Неймаром. «Зенит» хочет пригласить Пеллегрини. Дайджест событий дня

Неймар может перейти в "Реал"

Нападающий "Барселоны" Неймар провел переговоры с "Реалом" относительно возможного перехода в мадридский клуб, утверждает Onda Cero. Сообщается, что встреча с представителями "сливочных" прошла на церемонии вручения наград ФИФА. Неймар хочет использовать "Реал" для того, чтобы выбить у "Барселоны" новый более выгодный контракт.

Бывший футболист "Зенита" приговорен к 10 годам за убийство

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор ветерану "Зенита" Владимиру Долгополову, который обвинялся в убийстве своей жены. Суд приговорил Долгополова к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Адвокат подсудимого Владимир Львов заявил, что приговор будет обжалован в ближайшие два месяца.

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"Спартак" требует от Широкова согласиться на изменение пунктов в контракте

Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг рассказал о ситуации с полузащитником Романом Широковым.

"Чтобы не было никаких версий и кривотолков, я вам хочу сразу назвать причину, почему Роман отсутствует в этой игре. Я поинтересовался об этом у руководства клуба, и мне пояснили, что до тех пор, пока некоторые довольно важные пункты в его контракте в ходе текущих переговоров не будут уточнены и согласованы, игровую практику этот футболист получать не будет. На этом ставлю точку. По-моему, здесь всe ясно и понятно", — сказал Трахтенберг.

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Нолан назначен играющим тренером "Лейтон Ориент"

Известный английский полузащитник Кевин Нолан стал играющим тренером "Лейтон Ориент". 33-летний Нолан подписал с клубом контракт до лета 2018 года. В данный момент "Лейтон Ориент" занимает 11 место в четвертом английском дивизионе. Нолан известен своими выступлениями за "Болтон", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".

"Зенит" хочет пригласить Пеллегрини

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини в следующем сезоне может возглавить "Зенит". Российский клуб считает Пеллегрини приоритетным вариантом и намерен сделать ему предложение в ближайшее время. Напомним, что нынешний наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет клуб по окончании этого сезона. Что касается Пеллегрини, то он может уйти из "Манчестер Сити", если английский клуб договорится с наставником "Баварии" Хосепом Гвардиолой.

Карлос станет тренером в академии "Реала"

Экс-защитник "Реала" Роберто Карлос на следующей неделе станет тренером в академии мадридского клуба. В его обязанности будет входить обеспечение связей между молодежными командами и наставником "сливочных" Зинедином Зиданом. Карлос защищал цвета "Реала" с 1997-й по 2006-й годы. Всего в составе "галактикос" 42-летний бразилец провел 584 поединка, в которых 71 раз поражал ворота соперников.

Маскерано осужден на год лишения свободы

Испанский суд приговорил аргентинского защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано к лишению свободы сроком на год. Такое наказание наложено на хавбека за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, Маскерано оштрафован на 815 тысяч евро. Футболист сможет избежать тюремного заключения, если заплатит дополнительный штраф в размере 21 тысячи евро.Ранее Маскерано признался, что не уплатил налоги в размере 1,5 миллиона евро, но затем возместил эту сумму с процентами. В ближайшие дни суд вынесет новый вердикт.

Цакташ стал игроком "Рубина"

Полузащитник "Хайдука" Мийо Цакташ перешел в казанский "Рубин". Сумма трансфера и детали личного контракта хавбека пока не сообщаются. 23-летний Цакташ выступал за "Хайдук" с 2011 года, провел за клуб 95 матчей и забил 27 голов. Ранее играл за "Дугополье". Сыграл 5 матчей за молодежную сборную Хорватии. Ориентировочная стоимость Цакташа составляет 3 миллиона евро.

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