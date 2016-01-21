Мясотряс. Кто ушел или может покинуть «Спартак» зимой

Юра Мовсисян сменил московский «Спартак» на МЛС. Владимир Обухов рвется в «Уфу», а армянин Арас Озбилиз согласен даже на Турцию. «Бомбардир» показывает, кто еще может оказаться не нужен красно-белым в это трансферное окно.

Владимир Гранат Стоимость до прихода в "Спартак": 2,5 миллиона евро Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро Статистика: 8 матчей, 0 голов Вариант для трансфера: "Локомотив" Сердар Таски Стоимость до прихода в "Спартак": 9 миллионов евро Стоимость во время ухода: 5 миллионов евро Статистика: 42 матча, 3 гола Варианты для трансфера: "Бешикташ", "Трабзонспор" Евгений Макеев Стоимость до прихода в "Спартак": 500 тысяч евро Стоимость во время ухода: 1 миллион евро Статистика: 154 матча, 3 гола Вариант для трансфера: "Крылья Советов" Кирилл Комбаров Стоимость до прихода в "Спартак": 3,5 миллиона евро Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро Статистика: 73 матча, 0 голов Вариант для трансфера: "Динамо" Ромуло Стоимость до прихода в "Спартак: 2,5 миллиона евро Стоимость во время ухода: 4 миллиона евро Статистика: 42 матчей, 3 гола Вариант для трансфера: "Сан-Паулу" Роман Широков Стоимость до прихода в "Спартак": 4,5 миллиона евро Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро Статистика: 19 матчей, 1 гол Вариант для трансфера: "Краснодар" Арас Озбилиз Стоимость до прихода в "Спартак": 7 миллионов евро Стоимость во время ухода: 2,5 миллиона евро Статистика: 38 матчей, 4 гола Вариант для трансфера: "Бешикташ" Тино Коста Стоимость до прихода в "Спартак": 7,5 миллиона евро Стоимость во время ухода: 3,5 миллиона евро Статистика: 31 матч, 3 гола Юра Мовсисян. Продано - "Реал Солт-Лейк" Стоимость до прихода в "Спартак": 5,25 миллионов евро Стоимость во время ухода: 4,2 миллиона евро Статистика: 62 матча, 25 голов Таблица зимних трансферов РФПЛ