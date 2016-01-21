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    Мясотряс. Кто ушел или может покинуть «Спартак» зимой


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    Голосов: 0
    21.01.2016 19:00
    Юра Мовсисян сменил московский «Спартак» на МЛС. Владимир Обухов рвется в «Уфу», а армянин Арас Озбилиз согласен даже на Турцию. «Бомбардир» показывает, кто еще может оказаться не нужен красно-белым в это трансферное окно.

    Владимир Гранат

    Стоимость до прихода в "Спартак": 2,5 миллиона евро

    Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро

    Статистика: 8 матчей, 0 голов

    Вариант для трансфера: "Локомотив"

    Сердар Таски

    Стоимость до прихода в "Спартак": 9 миллионов евро

    Стоимость во время ухода: 5 миллионов евро

    Статистика: 42 матча, 3 гола

    Варианты для трансфера: "Бешикташ", "Трабзонспор"

    Евгений Макеев

    Стоимость до прихода в "Спартак": 500 тысяч евро

    Стоимость во время ухода: 1 миллион евро

    Статистика: 154 матча, 3 гола

    Вариант для трансфера: "Крылья Советов"

    Кирилл Комбаров

    Стоимость до прихода в "Спартак": 3,5 миллиона евро

    Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро

    Статистика: 73 матча, 0 голов

    Вариант для трансфера: "Динамо"

    Ромуло

    Стоимость до прихода в "Спартак: 2,5 миллиона евро

    Стоимость во время ухода: 4 миллиона евро

    Статистика: 42 матчей, 3 гола

    Вариант для трансфера: "Сан-Паулу"

    Роман Широков

    Стоимость до прихода в "Спартак": 4,5 миллиона евро

    Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро

    Статистика: 19 матчей, 1 гол

    Вариант для трансфера: "Краснодар"

    Арас Озбилиз

    Стоимость до прихода в "Спартак": 7 миллионов евро

    Стоимость во время ухода: 2,5 миллиона евро

    Статистика: 38 матчей, 4 гола

    Вариант для трансфера: "Бешикташ"

    Тино Коста

    Стоимость до прихода в "Спартак": 7,5 миллиона евро

    Стоимость во время ухода: 3,5 миллиона евро

    Статистика: 31 матч, 3 гола

    Юра Мовсисян. Продано - "Реал Солт-Лейк"

    Стоимость до прихода в "Спартак": 5,25 миллионов евро

    Стоимость во время ухода: 4,2 миллиона евро

    Статистика: 62 матча, 25 голов

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39

      spartak1994 22 января 2016, 07:36

      И по играм вообще не совпадает, у макея например 190 игр, ну и у других не совпадает. Короче - для сайта.

      -1
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 21 января 2016, 23:10

      Как у Комбарова ноль? А его гол Порту?) Еще кому-то забивал, запамятовал. И у Ромуло я только навскидку 4 вспомню.

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