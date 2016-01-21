Мясотряс. Кто ушел или может покинуть «Спартак» зимой

Владимир Гранат
Стоимость до прихода в "Спартак": 2,5 миллиона евро
Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро
Статистика: 8 матчей, 0 голов
Вариант для трансфера: "Локомотив"
Сердар Таски
Стоимость до прихода в "Спартак": 9 миллионов евро
Стоимость во время ухода: 5 миллионов евро
Статистика: 42 матча, 3 гола
Варианты для трансфера: "Бешикташ", "Трабзонспор"
Евгений Макеев
Стоимость до прихода в "Спартак": 500 тысяч евро
Стоимость во время ухода: 1 миллион евро
Статистика: 154 матча, 3 гола
Вариант для трансфера: "Крылья Советов"
Кирилл Комбаров
Стоимость до прихода в "Спартак": 3,5 миллиона евро
Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро
Статистика: 73 матча, 0 голов
Вариант для трансфера: "Динамо"
Ромуло
Стоимость до прихода в "Спартак: 2,5 миллиона евро
Стоимость во время ухода: 4 миллиона евро
Статистика: 42 матчей, 3 гола
Вариант для трансфера: "Сан-Паулу"
Роман Широков
Стоимость до прихода в "Спартак": 4,5 миллиона евро
Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро
Статистика: 19 матчей, 1 гол
Вариант для трансфера: "Краснодар"
Арас Озбилиз
Стоимость до прихода в "Спартак": 7 миллионов евро
Стоимость во время ухода: 2,5 миллиона евро
Статистика: 38 матчей, 4 гола
Вариант для трансфера: "Бешикташ"
Тино Коста
Стоимость до прихода в "Спартак": 7,5 миллиона евро
Стоимость во время ухода: 3,5 миллиона евро
Статистика: 31 матч, 3 гола
Юра Мовсисян. Продано - "Реал Солт-Лейк"
Стоимость до прихода в "Спартак": 5,25 миллионов евро
Стоимость во время ухода: 4,2 миллиона евро
Статистика: 62 матча, 25 голов