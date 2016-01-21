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Мясотряс. Кто ушел или может покинуть «Спартак» зимой

 

Владимир Гранат

Стоимость до прихода в "Спартак": 2,5 миллиона евро

Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро

Статистика: 8 матчей, 0 голов

Вариант для трансфера: "Локомотив"

Сердар Таски

Стоимость до прихода в "Спартак": 9 миллионов евро

Стоимость во время ухода: 5 миллионов евро

Статистика: 42 матча, 3 гола

Варианты для трансфера: "Бешикташ", "Трабзонспор"

Евгений Макеев

Стоимость до прихода в "Спартак":  500 тысяч евро

Стоимость во время ухода: 1 миллион евро

Статистика: 154 матча, 3 гола

Вариант для трансфера: "Крылья Советов"

Кирилл Комбаров

Стоимость до прихода в "Спартак": 3,5 миллиона евро

Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро

Статистика: 73 матча, 0 голов

Вариант для трансфера: "Динамо"

Ромуло

Стоимость до прихода в "Спартак: 2,5 миллиона евро

Стоимость во время ухода: 4 миллиона евро

Статистика: 42 матчей, 3 гола

Вариант для трансфера: "Сан-Паулу"

Роман Широков

Стоимость до прихода в "Спартак": 4,5 миллиона евро

Стоимость во время ухода: 2 миллиона евро

Статистика: 19 матчей, 1 гол

Вариант для трансфера: "Краснодар"

Арас Озбилиз

Стоимость до прихода в "Спартак": 7 миллионов евро

Стоимость во время ухода: 2,5 миллиона евро

Статистика: 38 матчей, 4 гола

Вариант для трансфера: "Бешикташ" 

Тино Коста

Стоимость до прихода в "Спартак": 7,5 миллиона евро

Стоимость во время ухода: 3,5 миллиона евро

Статистика: 31 матч, 3 гола

Юра Мовсисян. Продано - "Реал Солт-Лейк"

Стоимость до прихода в "Спартак": 5,25 миллионов евро

Стоимость во время ухода: 4,2 миллиона евро

Статистика: 62 матча, 25 голов

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Комбаров Кирилл Гранат Владимир Таски Сердар Широков Роман Макеев Евгений Коста Тино Мовсисян Юра Озбилиз Арас Ромуло
Комментарии (2)
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Gold of Spartak
1453407022
Как у Комбарова ноль? А его гол Порту?) Еще кому-то забивал, запамятовал. И у Ромуло я только навскидку 4 вспомню.
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spartak1994
1453437395
И по играм вообще не совпадает, у макея например 190 игр, ну и у других не совпадает. Короче - для сайта.
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