«Спартак» хочет вернуть МакГиди. Дибала интересен «Реалу». Дайджест событий дня

Озбилиз перейдет в «Бешикташ»

Армянский полузащитник «Спартака« Арас Озбилиз, скорее всего, перейдет в «Бешикташ«.

Клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера не сообщается. Хавбек подпишет с турками контракт до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что Озбилиз может перейти в «Легию«.

25-летний Озбилиз выступает за «Спартак» с 2013 года, провел за клуб 38 матчей и забил 4 гола.

«Хоффенхайм» арендовал Крамарича

Хорватский нападающий «Лестера« Андрей Крамарич перешел в «Хоффенхайм«.

Немецкий клуб арендовал форварда до конца нынешнего сезона. Крамарич не сумел закрепиться в составе «Лестера», и главный тренер команды Клаудио Раньери посоветовал ему сменить клуб.

24-летний Крамарич выступает за «Лестер» с 2015 года, провел за клуб 20 матчей и забил 4 гола. Ориентировочная стоимость Крамарича составляет 8 миллионов евро. Его контракт с «Лестером» действует до лета 2018 года.

Сычев задумался о завершении карьеры

Российский нападающий Дмитрий Сычев в ближайшее время может завершить карьеру.

Если форвард не сумеет найти себе новый клуб, то повесит бутсы на гвоздь. В данный момент у Сычева нет никаких предложений. Сам Сычев хотел бы поиграть в американской МЛС.

Напомним, что последним профессиональным клубом 32-летнего Сычева был казахстанский «Окжетпес«. В конце прошлого года форвард был заявлен за команду БФС из Восточной лиги ЛФЛ Москвы, но затем его отзаявили.

«Спартак» планирует пригласить МакГиди

Московский «Спартак» заинтересовался в услугах полузащитника «Эвертона» Айдена МакГиди. Клуб рассматривает вариант с арендой 29-летнего футболиста этой зимой.

В нынешнем сезоне МакГиди в составе «Эвертона» на поле не выходил.

Напомним, что ирландец защищал цвета «Спартака» в период с 2010 по 2013 год.

Месси обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его отец предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что аргентинский футболист был обвинен в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро. Кроме того, ранее он хотел внести в испанскую казну 15 миллионов евро, чтобы возбужденное дело было закрыто, однако получил отказ. Разбирательства по этому делу буду проходить до 3 июня.

Смолов съест личинку, если Кокорин перейдет в «Арсенал»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что съест живую личинку, если форвард «Динамо»Александр Кокорин перейдет в стан «Арсенала».

«Кокорин перейдет в «Арсенал»? Тогда я съем живую ползущую личинку», – отметил Смолов. Напомним, ранее появилась информация о возможном переходе Кокорина в лондонский клуб.

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«Реал» хочет купить Дибалу

«Реал« проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Ювентуса« Пауло Дибале.

«Королевский клуб» намерен приобрести форварда этим летом. Впрочем, «Реалу» сначала нужно добиться отмены трансферного запрета, который был наложен на клуб ФИФА.

Кроме того, «Ювентус» не собирается расставаться с Дибалой, поэтому «Реалу» придется сделать очень щедрое предложение. В нынешнем сезоне 22-летний Дибала провел 26 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.

«Зенит» готов продать Рязанцева

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев может покинуть стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Отмечается, что петербургский клуб не рассматривает возможный вариант с арендой игрока и готов вести переговоры с другими командами, только если речь будет идти только о полноценном трансфере.

В нынешнем сезоне Рязанцев провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей, в которых не забил ни одного гола. В услугах футболиста заинтересованы «Рубин», «Ростов» и «Динамо».

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