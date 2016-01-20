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    Не уеду жить в Лондон. Почему Кокорин должен забыть об Англии и перейти в «Зенит»


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    20.01.2016 10:00
    Разговоры о том, что Александр Кокорин должен перейти в «Арсенал», почти затихли. Теперь речь идет о зарплате игрока в «Зените». «Бомбардир» доказывает, почему идеальный вариант для форварда — переход в санкт-петербургский клуб. И нет, дело не в деньгах.

    Спойлер. Главные выводы из материала:

    • Попытка покорить Англию сейчас обернется трансфером в "Кубань" через пару лет
    • Дайте Кокорину поработать
    • Имидж — все
    • Для Кокорина готово место в схеме "Зенита"

    Готов ли Кокорин к прессингу со всех сторон?

    Однажды Василий Уткин подметил: когда футболист переезжает в новую страну, у журналистов уже готовы два клише: если у игрока получится – эмоции, если нет – адаптация. Александр Кокорин в новых условиях рискует хлебнуть смеси этих объективных явлений. Желание доказать свою крутость будет сочетаться с рядом проблем: неготовностью долго играть на высоких скоростях, слабой формой и постоянным дискомфортом. Давить на него будут на поле, в раздевалке, на клубной базе и в интервью. Особенно – в интервью, ведь это Англия.

    Кокорин, возможно, вдруг выдаст выдающееся и эпохальное: отцепит "Барсу" от Лиги чемпионов или "Сити" от золотых медалей чемпионата. Но вероятна и другая история. Стабильное место на лавке, сравнения с ленивым Бибером на "Эмирейтс", карикатуры Омара Момани и насмешки Paddy Power. Недалеко до слухов о трансфере в условный "Сандерленд".

    Все это, конечно, тоже натянутые клише. Однако нужно помнить, что Кокорин долгое время кутается в уютную зону комфорта. Его лелеяли в "Динамо" даже после неудавшегося побега в "Анжи". Вот только генералы и пиарщики не полетят в Лондон.

    Идеальный вариант – переезд в Англию летом, когда клуб выигрывает всякие коммерческие кубки, а у Арсена Венгера будет время объяснить Кокорину, что от него требуется. Нырнуть в кипящую английскую реку сейчас рискует обернуться провалом и переходом в "Кубань" через пару лет.

    В каком клубе система работы выстроена лучше всего?

    Лимит на легионеров в нынешнем виде – большое зло, но не для всех. Кокорин по-настоящему зажигал, когда казалось, что все ограничения снимут, да и вообще скоро российский и украинский чемпионат сольются в один турнир. Лимит в деградации Кокорина – отдельный подогревающий фактор, но не основная причина.

    Главная проблема Александра – суматошный клуб, постоянно меняющий стратегию развития и не умеющий распоряжаться финансами. Санкции УЕФА – лишнее доказательство. Хороший пример Кокорину подал Федор Смолов, ушедший из "Динамо" в "Урал", чтобы разобраться в себе. В Смолова поверили, Смолов поверил в себя и не подвел – за три месяца забил 8 голов.

    Похожая история с Артемом Дзюбой. Пока "Спартак" спорил с философией Мурата Якина, Дзюба сражался за контракт и превратился в образец футбольной жадности. Полгода спустя перед нами один из лучших бомбардиров Лиги чемпионов. А ведь футболист всего лишь попал в команду с ясными целями, избавился от давящих воспоминаний о "забегающих стенках" и занялся делом. Потенциал Кокорина куда выше.

    Через какое время имидж Кокорина погубит его карьеру?

    Знойные фото в сауне, дорогие автомобили и инфантильное поведение – все это поправимо. Многие футболисты, особенно в молодом возрасте, проходили через это. При этом нынешний "Зенит" сейчас – образец подхода к делу. Трудно представить питерского игрока, выкладывающего в инстаграм фото с цирковым медведем. Адекватный в комментариях Дзюба, сплошные семьянины, постоянные благотворительные акции. Даже конфликт Андре Виллаша-Боаша с верхушкой русского футбола подается как борьба за справедливость.

    Для питерской PR-службы ничего не стоит сделать из Кокорина главную надежду сборной России на ближайшие годы.

    Он нужен "Зениту"

    Питерцы лихо прошлись по соперникам в Лиге чемпионов, но главная проблема команды проглядывается даже сквозь софиты. У Виллаша-Боаша мало вариантов для ротации. Сломался Халк – команда не может забить "Мордовии". Пропал из состава Шатов – Файзулин или Рязанцев стараются просто не мешать.

    Кокорин не должен обязательно конкурировать только с Дзюбой. Новый тренер вполне может нарисовать схему с двумя форвардами или переместить Александра на позицию Данни. Место Кокорину обязательно найдется. Тем более с его паспортом.

    Он не нужен "Арсеналу"

    Пусть Оливье Жиру и не забивает в каждом матче, но за полгода в английской Премьер-лиге он забил столько же, сколько Кокорин в отечественной за два неполных сезона (12 голов). А в следующем матче на поле должен вернуться Алексис Санчес – игрок, на позиции которого тоже может сыграть Александр. И вообще: появление Кокорина в "Арсенале" – это приход (пусть и талантливого) студента в лабораторию, где под началом гениального французского профессора вот-вот сделают открытие, за которое они получат Нобелевскую премию. Кокорина, скорее всего, посадят в сторонке, дадут запотевшую колбочку и попросят внимательно смотреть за движением рук и пробирок. Зачем за эту перспективу идти на невообразимый риск?

    Игуаин, Левандовски, Бензема и еще 7 лучших форвардов Европы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, globallookpress
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      MarcoverMars 20 января 2016, 12:44

      Потому что ему не стоило даже об этом думать

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 20 января 2016, 12:22

      Пятого варианта явно не хватает.
      Командировка в Урал.
      голосую

      2
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 20 января 2016, 11:51

      Почему Коко должен забыть об Англии??? да его туда никто и не зовет и денег не даст,все слыхали сколько это чудо с инстаграмма просит у работодателя??? ладно бы 20 мячей в ворота откружал,но нет...только фото,шлюхи и сауны

      0
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 20 января 2016, 11:50

      По типажу Кокорин отлично подходит Арсеналу.А по характеру..Вырасти он может. Сейчас входить в Англию опасно, а летом могут и не позвать. Проявит характер - добьется большого успеха, всё как всегда. В Зените, Арсенале, Милане...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 января 2016, 11:26

      Как должен поступить Кокорин?
      ответ пятый-завязать с футболом

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 января 2016, 10:45

      "И нет, дело не в деньгах." да конечно не в деньгах, а в "окуительно больших деньгах" ))))

      2
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