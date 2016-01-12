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    «Зенит» хочет подписать Ивановича. Спаллетти возглавит «Рому». Дайджест событий дня


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    12.01.2016 23:55
    Месси и Гвардиола могут оказаться в «Манчестер Юнайтед». Компани рискует пропустить остаток сезона. Думбия может остаться в ЦСКА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Сумма трансфера Мельгарехо в "Спартак" составит пять миллионов

    "Кубань" и "Спартак" близки к тому, чтобы полностью согласовать трансфер полузащитника краснодарцев Лоренцо Мельгарехо.

    Сообщается, что москвичи заплатят "Кубани" около пяти миллионов евро, а официальное оформление перехода ожидается в ближайшие дни. К "Спартаку" Мельгарехо присоединится на первом сборе команды, который начнется 16 января в ОАЭ.

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    ЦСКА продолжает переговоры по Думбия

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб надеется продлить аренду нападающего "Ромы" Сейду Думбия.

    "Новостей пока нет. Переговоры продолжаются. Мы предполагали, что с "Ромой" будет не просто договариваться. И летом было сложно, а сейчас и тем более. Пока ничего сказать не могу. Будем пытаться, мы рук не опускаем. Продолжаем контактировать с римлянами", – сказал Бабаев.

    Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА на правах аренды в первой половине сезона. На данный момент срок аренды закончился и римский клуб хочет продать футболиста. В этом сезоне 28-летний Думбия провел за ЦСКА 21 матч и забил 11 голов.

    Спаллетти возглавит "Рому" в четверг

    Главным тренером "Ромы" в ближайшее время станет бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти.

    Сегодня состоялась встреча руководства римского клуба со Спаллетти, на которой был согласован контракт. Договор будет рассчитан на полтора года, а к своей новой работе специалист приступит в четверг.

    "Ливерпуль" арендовал Колкера

    Защитник "Куинз Парк Рейнджерс" Стивен Колкер перешел в "Ливерпуль".

    Мерсисайдцы арендовали Колкера до конца нынешнего сезона. Защитник может дебютировать за "Ливерпуль" уже завтра в матче чемпионата Англии против "Арсенала".

    Первую половину сезона 24-летний Колкер провел в "Саутгемптоне", за который выступал на правах аренды и принял участие в 2 матчах.

    Компани может пропустить остаток сезона

    Бельгийский защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы.

    "Есть вероятность, что Компани не вернется в строй до конца сезона", – сказал главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини.

    Напомним, что в декабре у капитана "Сити" произошел рецидив травмы икроножной мышцы.

    Мутко настоял на возвращении Денисова в основной состав "Динамо"

    Возвращению полузащитника "Динамо" Игоря Денисова в основной состав команды поспособствовал глава РФС Виталий Мутко.

    "Виталий Мутко лично общался с гендиректором "Динамо" Сергеем Сысоевым. В целях интереса сборной России накануне Евро-2016, игрок должен находится в хорошей форме и получать игровую практику в Премьер-лиге. Потому руководству бело-голубых было выражено пожелание решить с игроком проблемы и вернуть его в основной состав. Что и было сделано в течение одного-двух дней.

    При этом у Денисова действительно был вариант с "Крыльями Советов", но футболист категорически отказался уезжать из Москвы, хотя главный тренер самарцев Франк Веркаутерен гарантировал полузащитнику место в основном составе. Во вторник Игорь Денисов пройдет медобследование в одном из учреждений Москвы, после чего сразу вылетит в Португалию и присоединится к командеАндрея Кобелева", – сообщил источник, близкий к руководству бело-голубых.

    Напомним, что Денисов в ноябре был остранен от тренировок с основным составом "Динамо" по причине конфликта с руководством и главным тренером клуба.

    "Денисов выше классом, но в основе "Динамо" будет играть Драгун". Кем Кобелев решил заменить Игоря Денисова

    "Зенит" рассчитывает купить Ивановича

    "Зенит" проявляет интерес к сербскому защитнику "Челси" Браниславу Ивановичу.

    Российский клуб намерен подписать игрока в зимнее трансферное окно. Иванович, в свою очередь, хочет остаться в "Челси", но лондонский клуб пока не предложил ему продлить контракт, который истекает в следующем сезоне. 31-летний Иванович уже выступал в России за "Локомотив" с 2006 по 2008 годы.

    Adidas хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" Месси и Гвардиолу

    Руководство компании Adidas хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" нападающего "Барселоны"Лионеля Месси и главного тренера "Баварии" Хосепа Гвардиолу.

    Корпорация намерена приложить максимум усилий ради перехода Месси и Гвардиолы в английский клуб. Впрочем, сделать это будет крайне непросто, так как Месси не намерен уходить из "Барселоны". Что касается Гвардиолы, то он уже принял решение покинуть "Баварию" в конце этого сезона, однако сообщается, что он договорился с "Манчестер Сити".

    Хаби Алонсо: "Переезд в Англию – новый вызов для Гвардиолы"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: globallookpress
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 13 января 2016, 08:20

      про МЮ что-то страшное)))))

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