Лучший футболист России. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Еженедельник "Футбол" объявил, что лучшим футболистом России в 2015 году признан нападающий петербургского "Зенита" Халк. "Бомбардир" решил узнать у читателей, считают ли они бразильца первым.

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Перед вами футболисты, которые заняли первые 15 мест в голосовании еженедельника "Футбол". Кликайте на стрелочку "вверх" или "вниз" рядом с тем игроком, чтобы повысить или понизить рейтинг игрока.

Лучший игрок года по опросу еженедельника "Футбол" - старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. В голосовании участвуют все футболисты, выступающие в чемпионате России, а также россияне, играющие за рубежом.