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Лучший футболист России. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Еженедельник "Футбол" объявил, что лучшим футболистом России в 2015 году признан нападающий петербургского "Зенита" Халк. "Бомбардир" решил узнать у читателей, считают ли они бразильца первым.

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Перед вами футболисты, которые заняли первые 15 мест в голосовании еженедельника "Футбол". Кликайте на стрелочку "вверх"  или "вниз" рядом с тем игроком, чтобы повысить или понизить рейтинг игрока. 

Лучший игрок года по опросу еженедельника "Футбол" - старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. В голосовании участвуют все футболисты, выступающие в чемпионате России, а также россияне, играющие за рубежом.

 

Россия. Премьер-лига Рейтинг Зенит ЦСКА Локомотив Спартак Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Дзюба Артем Кузьмин Олег Смолов Федор Гарай Эсекьель Широков Роман Смольников Игорь Дзагоев Алан Шатов Олег Халк Думбия Сейду Муса Ахмед Промес Квинси Ниасс Умар
Комментарии (19)
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maygli
1450884595
Халк - заслуженно. Пахарь настоящий. Широков всё ближе опускается к Акинфееву - заслуженно оба. Один по характеру и отношению к играм, другой по игре.
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pashaimmortal
1450886933
Голосуют видимо одни бомжи и школьники
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headdevil
1450905759
Игорь даже тут пропустил... всех
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Snerg
1450912696
*Еженедельник "Футбол" объявил * ---бомбардир повторил! потому что своих мозгов нету чтобы придумать самим )) только умеют слизывать)
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Sosnart
1450968477
Игоря для прикола поставили
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rLt_Ortriwar
1450969591
Фаны Зенита не спят)))
Ответить
FANS86
1450970747
Наличие в топе Акинфеева, улыбнуло)))
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Aztec58
1451254332
Акинфеев? Антирекорд с ним!
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shurik45
1451561227
Акинфеев - №1 в России на данный момент! И все шутки и ужимки не уместны!
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franck_ribery
1453693629
Смолов здесь откуда??? Игнашевич, Акинфеев???
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