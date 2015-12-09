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    • Самая сексуальная жена футболиста. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Самая сексуальная жена футболиста. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    0
    Голосов: 0
    09.12.2015 17:00
    Какая девушка не мечтает стать женой футболиста? «Бомбардиру» нужна ваша помощь! Помогите нам выбрать самую сексуальную из этих красивых девушек, которые являются женами известных игроков.

    Какая девушка не мечтает стать женой футболиста? "Бомбардиру" нужна ваша помощь! Помогите нам выбрать самую сексуальную из этих красивых девушек, которые являются женами известных игроков.

    Самые сексуальные девушки мирового футбола. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Перед вами самые красивые и сексуальные жены мирового футбола. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми девушками, которые нравятся вам больше всего. Количество голосов неограниченно!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram, Lavenircdn
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +308

      bomilazdeshnii 4 февраля 2016, 23:48

      Катерина Малафеева, тоже ничего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 2 февраля 2016, 17:19

      Для меня - однозначно, Антонелла красивейшая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY 4 января 2016, 21:59

      Эбби 100%, самая ахуенная

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal > J|U3HU_PO3ETKY 12 января 2016, 16:52

      Согласен с тобой розетка) я б вдул)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -7

      RomarioBrazil 27 декабря 2015, 20:19

      А Кристина Рональда-чья супруга?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal > RomarioBrazil 12 января 2016, 16:51

      Твоя наверное)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      edmund 25 декабря 2015, 23:37

      у Кержакова то, явная блондинка из сериала "Одна за всех". Одна из тех чучундр.

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > edmund 25 января 2016, 07:06

      Ее сюда включили просто поржать))) Чучел@))) У Павлюченко плавчиха видимо)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      bomilazdeshnii 25 декабря 2015, 20:55

      Эбби, однако!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      2016 23 декабря 2015, 17:38

      Федерика Нарджи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 15 декабря 2015, 02:38

      че то какой то рейтинг... вы бы уж лучше Российский отдельно делали, а то я на вскидку сейчас во Франции и Италии найду поинтересней чем Глушакова и т.д.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 декабря 2015, 15:33

      Дарья Глушакова хороша, но фотография неудачная

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 декабря 2015, 15:24

      У Полоза классная жена.

      0
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