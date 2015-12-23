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    • Еженедельник «Футбол» признал Халка футболистом года в России

    Еженедельник «Футбол» признал Халка футболистом года в России

    По опросу еженедельника «Футбол» форвард "Зенита" Халк смог набрать 652 очка и почти в два раза опередить ставшего вторым одноклубника Артема Дзюбу (357 очков). На третьей позиции оказался футболист столичного «Спартака» Квинси Промес с 135 очками.

    Лучший игрок года по опросу еженедельника «Футбол» - старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. Каждый из журналистов, принимавших участие в голосовании, называет трех игроков, которые проявили себя в течение года, расставляя их по местам. Голосовать можно за всех футболистов, выступающих в чемпионате России, а также россиян, играющих за рубежом.

    Как голосовали журналисты «Бомбардира»:

    Никита Коржавин:
    1. Халк
    2. Игорь Акинфеев
    3. Квинси Промес

    Иван Адаменко:
    1. Артем Дзюба
    2. Сейду Думбия
    3. Матье Вальбуэна

    Ульяна Лукьянченко:
    1. Артем Дзюба
    2. Денис Черышев
    3. Сергей Игнашевич

    Как голосовали некоторые известные журналисты:

    Алексей Андронов («Матч ТВ») – Халк, Мамаев, Дзюба
    Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Халк, Ниассе, Муса
    Виктор Гусев (Первый канал) – Игнашевич, Дзюба, Смольников
    Кирилл Дементьев («Матч ТВ») – Халк, Промес, Гарай
    Юрий Дудь (Sports.ru) – Халк, Промес, Карадениз
    Мария Командная («Матч ТВ») – Черышев, Промес, Смолов
    Борис Левин (журналист) – В. Березуцкий, Дзюба, Дзагоев
    Евгений Ловчев («Советский спорт») – Халк, Кузьмин, Шатов
    Геннадий Орлов («Матч ТВ») – Халк, Игнашевич, Дзюба
    Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Промес
    Юрий Розанов («Матч ТВ») – Халк, Вернблум, Смольников
    Владимир Стогниенко («Матч ТВ») – Халк, Муса, Дзюба
    Василий Уткин («Матч ТВ») – Дзагоев, Смольников, Дзюба
    Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Халк, Шатов, Дзюба
    Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Халк, Промес, Мамаев

    В 2015 году в опросе приняли участие 310 журналистов, которые назвали 54 игрока из 16 клубов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    23.12.2015 13:10
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    Комментарии (7)
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    Рулон Обоев
    1450865952
    А Аршавин где с Кержаковым?!
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    Ver
    1450868782
    Странно, что лишь двое вспомнили о Шатове, хотя, как показала его травма, он едва ли не ключевой игрок Зенита...ну может после Халка, а Дзюба там и рядом не стоял. Отрадно лишь, что это Ловчев и Черданцев, из всех опрошенных пожалуй самые уважаемые футбольные специ...
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    Каратель
    1450875010
    а что дырофей то в списке делает?
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    Frozzen
    1450885468
    Игнаш и Дырофей и лет через десять будут в этом списке
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    Loko_Roma
    1450893899
    А где Аршавин?
    Ответить
    bringing
    1450894063
    Ниассе, Халк, Роберто Карлос
    Ответить
    ologreds
    1694996541
    numo452833
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