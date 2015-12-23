Еженедельник «Футбол» признал Халка футболистом года в России

По опросу еженедельника «Футбол» форвард "Зенита" Халк смог набрать 652 очка и почти в два раза опередить ставшего вторым одноклубника Артема Дзюбу (357 очков). На третьей позиции оказался футболист столичного «Спартака» Квинси Промес с 135 очками.

Лучший игрок года по опросу еженедельника «Футбол» - старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. Каждый из журналистов, принимавших участие в голосовании, называет трех игроков, которые проявили себя в течение года, расставляя их по местам. Голосовать можно за всех футболистов, выступающих в чемпионате России, а также россиян, играющих за рубежом.

Как голосовали журналисты «Бомбардира»:

Никита Коржавин:

1. Халк

2. Игорь Акинфеев

3. Квинси Промес

Иван Адаменко:

1. Артем Дзюба

2. Сейду Думбия

3. Матье Вальбуэна

Ульяна Лукьянченко:

1. Артем Дзюба

2. Денис Черышев

3. Сергей Игнашевич

Как голосовали некоторые известные журналисты:

Алексей Андронов («Матч ТВ») – Халк, Мамаев, Дзюба

Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Халк, Ниассе, Муса

Виктор Гусев (Первый канал) – Игнашевич, Дзюба, Смольников

Кирилл Дементьев («Матч ТВ») – Халк, Промес, Гарай

Юрий Дудь (Sports.ru) – Халк, Промес, Карадениз

Мария Командная («Матч ТВ») – Черышев, Промес, Смолов

Борис Левин (журналист) – В. Березуцкий, Дзюба, Дзагоев

Евгений Ловчев («Советский спорт») – Халк, Кузьмин, Шатов

Геннадий Орлов («Матч ТВ») – Халк, Игнашевич, Дзюба

Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Промес

Юрий Розанов («Матч ТВ») – Халк, Вернблум, Смольников

Владимир Стогниенко («Матч ТВ») – Халк, Муса, Дзюба

Василий Уткин («Матч ТВ») – Дзагоев, Смольников, Дзюба

Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Халк, Шатов, Дзюба

Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Халк, Промес, Мамаев

В 2015 году в опросе приняли участие 310 журналистов, которые назвали 54 игрока из 16 клубов.