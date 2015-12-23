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  • Еженедельник «Футбол» признал Халка футболистом года в России

Еженедельник «Футбол» признал Халка футболистом года в России

23 декабря 2015, 13:10
6

По опросу еженедельника «Футбол» форвард "Зенита" Халк смог набрать 652 очка и почти в два раза опередить ставшего вторым одноклубника Артема Дзюбу (357 очков). На третьей позиции оказался футболист столичного «Спартака» Квинси Промес с 135 очками.

Лучший игрок года по опросу еженедельника «Футбол» - старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. Каждый из журналистов, принимавших участие в голосовании, называет трех игроков, которые проявили себя в течение года, расставляя их по местам. Голосовать можно за всех футболистов, выступающих в чемпионате России, а также россиян, играющих за рубежом.

Как голосовали журналисты «Бомбардира»:

Никита Коржавин:
1. Халк
2. Игорь Акинфеев
3. Квинси Промес

Иван Адаменко:
1. Артем Дзюба
2. Сейду Думбия
3. Матье Вальбуэна

Ульяна Лукьянченко:
1. Артем Дзюба
2. Денис Черышев
3. Сергей Игнашевич

Как голосовали некоторые известные журналисты:

Алексей Андронов («Матч ТВ») – Халк, Мамаев, Дзюба
Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Халк, Ниассе, Муса
Виктор Гусев (Первый канал) – Игнашевич, Дзюба, Смольников
Кирилл Дементьев («Матч ТВ») – Халк, Промес, Гарай
Юрий Дудь (Sports.ru) – Халк, Промес, Карадениз
Мария Командная («Матч ТВ») – Черышев, Промес, Смолов
Борис Левин (журналист) – В. Березуцкий, Дзюба, Дзагоев
Евгений Ловчев («Советский спорт») – Халк, Кузьмин, Шатов
Геннадий Орлов («Матч ТВ») – Халк, Игнашевич, Дзюба
Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Промес
Юрий Розанов («Матч ТВ») – Халк, Вернблум, Смольников
Владимир Стогниенко («Матч ТВ») – Халк, Муса, Дзюба
Василий Уткин («Матч ТВ») – Дзагоев, Смольников, Дзюба
Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Халк, Шатов, Дзюба
Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Халк, Промес, Мамаев

В 2015 году в опросе приняли участие 310 журналистов, которые назвали 54 игрока из 16 клубов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Дзюба Артем Халк Промес Квинси
Комментарии (6)
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Рулон Обоев
1450865952
А Аршавин где с Кержаковым?!
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Ver
1450868782
Странно, что лишь двое вспомнили о Шатове, хотя, как показала его травма, он едва ли не ключевой игрок Зенита...ну может после Халка, а Дзюба там и рядом не стоял. Отрадно лишь, что это Ловчев и Черданцев, из всех опрошенных пожалуй самые уважаемые футбольные специ...
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Каратель помойников
1450875010
а что дырофей то в списке делает?
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Frozzen
1450885468
Игнаш и Дырофей и лет через десять будут в этом списке
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Loko_Roma
1450893899
А где Аршавин?
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bringing
1450894063
Ниассе, Халк, Роберто Карлос
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