Еженедельник «Футбол» признал Халка футболистом года в России

По опросу еженедельника «Футбол» форвард "Зенита" Халк смог набрать 652 очка и почти в два раза опередить ставшего вторым одноклубника Артема Дзюбу (357 очков). На третьей позиции оказался футболист столичного «Спартака» Квинси Промес с 135 очками.
Лучший игрок года по опросу еженедельника «Футбол» - старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. Каждый из журналистов, принимавших участие в голосовании, называет трех игроков, которые проявили себя в течение года, расставляя их по местам. Голосовать можно за всех футболистов, выступающих в чемпионате России, а также россиян, играющих за рубежом.
Как голосовали журналисты «Бомбардира»:
Никита Коржавин:
1. Халк
2. Игорь Акинфеев
3. Квинси Промес
Иван Адаменко:
1. Артем Дзюба
2. Сейду Думбия
3. Матье Вальбуэна
Ульяна Лукьянченко:
1. Артем Дзюба
2. Денис Черышев
3. Сергей Игнашевич
Как голосовали некоторые известные журналисты:
Алексей Андронов («Матч ТВ») – Халк, Мамаев, Дзюба
Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Халк, Ниассе, Муса
Виктор Гусев (Первый канал) – Игнашевич, Дзюба, Смольников
Кирилл Дементьев («Матч ТВ») – Халк, Промес, Гарай
Юрий Дудь (Sports.ru) – Халк, Промес, Карадениз
Мария Командная («Матч ТВ») – Черышев, Промес, Смолов
Борис Левин (журналист) – В. Березуцкий, Дзюба, Дзагоев
Евгений Ловчев («Советский спорт») – Халк, Кузьмин, Шатов
Геннадий Орлов («Матч ТВ») – Халк, Игнашевич, Дзюба
Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Промес
Юрий Розанов («Матч ТВ») – Халк, Вернблум, Смольников
Владимир Стогниенко («Матч ТВ») – Халк, Муса, Дзюба
Василий Уткин («Матч ТВ») – Дзагоев, Смольников, Дзюба
Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Халк, Шатов, Дзюба
Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Халк, Промес, Мамаев
В 2015 году в опросе приняли участие 310 журналистов, которые назвали 54 игрока из 16 клубов.