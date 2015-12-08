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Алексей Сафонов: «Слуцкого в ЦСКА может заменить только Газзаев»

<p><em>Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» выразил свое мнение относительно кризиса в ЦСКА, оценил шансы на успешное выступление армейцев в Голландии, а также сказал, что клубу необходимо зимой покупать нового форварда.</em></p> <p><strong>– ЦСКА достаточно уверенно начал сезон, но концовку этого года смазал – в чемпионате выдалась серия из четырех игр без побед. В чем причина таких результатов?</strong></p> <p><strong>–</strong> Мне кажется, что просто «сели батарейки». Армейцы выступали на два фронта, стараясь хорошо выступить и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Плюс костяк команды составляет сборную России, нагрузка на исполнителей выдалась серьезная. И сказалась травма Романа Еременко, этот полузащитник является одним из определяющих у ЦСКА, Думбия в последних играх не радовал голами. Но отмечу, что спада никто из лидеров избежать не смог. Посмотрите на «Локомотив» с «Зенитом».</p> <p><strong>– Слуцкий сам признался, что красно-синие в кризисе. Не кажется ли вам, что специалист не совсем понимает, как вывести коллектив из него?</strong></p> <p>- Понимать-то он может и понимает, но ресурсов для выполнения этого нет. ЦСКА просто некем освежить игру. В том же «Реале» или «Барселоне» хороших футболистов на два с половиной состава. Посмотрите на «Зенит», они без Халка не смогли добиться нужного результата с «Уфой».</p> <p><strong>– Не показалось, что какой-то вал травм у столичного гранда? То Березуцкий, то Игнашевич, то Еременко.</strong></p> <p><strong>–</strong> Да, большая эпидемия травм вкупе с не слишком длинной скамейкой запасных сказалась на ЦСКА, стали возникать проблемы. Но повреждения повреждениям рознь, я не думаю, что они из-за неправильного тренировочного процесса. Давайте объективно говорить, что качество наших полей располагает к тому, чтобы получать травмы. На пальцах одной руки можно пересчитать газоны, которые соответствуют высокому уровню.</p> <p><strong>– Удастся тренерскому штабу встряхнуть команду на последнюю встречу этого года с ПСВ?</strong></p> <p><strong>– </strong>Хотелось бы в это верить. Но футбол такая штука, что сейчас сложно провести какое-то партсобрание, выдвинуть лозунги. Видно, что функционально выжата команда, будет тяжело в Голландии. Но тем и хорош данный вид спорта, что порой все очень непредсказуемо. Вы же видите, что у армейцев из года в год состав не меняется, но это не мешает команде завоевывать медали. Значит, знают они, за счет чего выгрызать очки.</p> <p><a href="https:///articles/450786" target="_blank"><strong>Возьми «пять»! Есть ли у российской молодежи будущее?</strong></a></p> <p><img alt="" src="http://cs633430.vk.me/v633430279/34c7/k3za_ENaIwk.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>– Все идет к тому, что нападающий Сейду Думбия покинет столицу. Согласны?</strong></p> <p><strong>–</strong> В данный момент мало что зависит именно от ЦСКА. Футболист принадлежит итальянской «Роме». Римляне могут потребовать выкупа контракта или продления аренды за какие-то отступные, ведь они хозяева трансфера. Ясно же, что клуб хочет получить хотя бы какую-то компенсацию, ведь на приобретения ивуарийца были потрачены серьезные средства.</p> <p><strong>– Зато возвращаются Страндберг и Витиньо. Смогут ли они залатать дыру в атаке на весеннюю часть чемпионата России?</strong></p> <p><strong>–</strong> Думаю, что вряд ли. Если Думбия уйдет, то исполнителя надо подбирать примерно такого же уровня, чтобы точно был не хуже. Я не вижу сейчас даже в том же дубле красно-синих тех, кто мог бы прийти и помочь команде. Базелюк даже по первой лиге не очень блистает. Надо обязательно кого-то найти. Мне кажется, что им не хватает такого футболиста, как Федор Смолов. По манере своей, по кондициям он как раз бы ЦСКА подошел. Нужно получить результат сразу, а не брать кого-то на перспективу. Так ведь и не только золотые медали потерять можно, но и оказаться без Лиги чемпионов.</p> <p><strong>– ЦСКА обычно делает приобретения летом, когда клубам легче отпустить футболистов. Все же новый исполнитель в линию атаки будет приобретен именно зимой?</strong></p> <p><strong>–</strong> Повторюсь, что в идеале все покупки совершить зимой. Иначе они после ухода Думбия останутся фактически без нападающих. Впереди еще 12 туров, этого вполне хватит для того, чтобы потерять лидерство. Не стоит забывать тот факт, что подопечным Леонида Слуцкого еще предстоит вояж в Санкт-Петербург к «Зениту».</p> <p><strong>– Много говорилось о том, что в конце году Слуцкий может оставить клуб и сосредоточиться на работе в сборной России. Сейчас у армейцев дела не очень и опять возникли данные слухи. Если что, там ведь и Гончаренко сможет принять коллектив…</strong></p> <p><strong>–</strong> Кто платит, тот и заказывает музыку. Тут все решать Гинеру. Надо понять, что именно в команде происходит не так и с чем это связано. Слишком уж затянулась безвыигрышная серия. Гончаренко? Хороший специалист. Армейцы – это не та команда, в которой нужно проводить эксперименты, необходимо стопроцентное попадание. Если Слуцкий уходит, то надо возвращать Газзаева. Зная его жесткость, то он сможет выжать из нее максимум. Просто если команда повалится, то как себя поведет Гончаренко, Онопко или кто-то другой? Очень рискованная ситуация. В идеале – надо чтобы Леонид Викторович доработал, чтобы довел начатое дело до конца и летом окончательно определится с карьерой. Совмещать же не очень просто два серьезных поста.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450793" target="_blank">«Терек» мечтает о Лиге чемпионов, «Краснодар» постепенно догоняет ЦСКА </a></strong></p> <p><a href="https:///articles/450715" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 18-й тур РФПЛ</strong></a></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Локомотив Зенит ПСВ Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Онопко Виктор Смолов Федор Еременко Роман Халк Думбия Сейду Витиньо Страндберг Карлос Газзаев Валерий Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор Гинер Евгений
Комментарии (9)
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BlackX
1449588424
Истину глаголит.
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RUSARM
1449588574
Да,Газаев-это вариант!!! Но усилятся надо!!!
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vladik12
1449591330
Ничего подобного. Можно найти уйму специалистов, готовых взять ЦСКА и ничего не испортить.
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vladimir-7
1449597513
Л.В.Слуцкий обязан остаться в ЦСКА. В сборной он погибнет в конце концов.
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CSKA №1
1449643427
Усиление состава этой зимой или крах!!!
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Рулон Обоев
1449693116
Только Бубнов способен заменить Слуцкого.
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dolf666
1449842322
Российский гранд :DDDD до слёз аж
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