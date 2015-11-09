Триумф «Боруссии» в рурском дерби и сумасшедшее преображение Лаказетта. Главные события европейского уик-энда

Чутье Венгера спасает "Арсенал" от поражения. Беспроигрышная серия "Реала" прервалась на "Севилье". Римское дерби закончилось уверенным успехом команды Гарсии. "Бомбардир" представляет обзор главных событий футбольных выходных.

Англия

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События и герои

Лидеры Премьер-лиги решили синхронно удивить своих болельщиков потерей очков. "Манчестер Сити" встречался в гостях с "Астон Виллой", занимающей безоговорочное последнее место в турнирной таблице. Казалось, что у команды Пеллегрини не возникнет никаких проблем в игре с уступающим по классу соперником, однако сумасшедшая игра вратаря Брэда Гюзана спасла для "Виллы" важное очко. Нули на табло в этой игре открыли возможность для "Арсенала" воспользоваться осечкой своего главного конкурента. Вот только у Арсена Венгера в соперниках был разыгравшийся "Тоттенхэм". Дерби между этими командами традиционно получаются богатыми на голы, но в этой встрече на первый план вышли вратари. "Тоттенхэм" был ближе к победе, но чутье Венгера, выпустившего Кирана Гиббса на фланг полузащиты, позволило "Арсеналу" в концовке вырвать ничью. Именно Гиббс уравнял положение, сохранив двоевластие на вершине таблицы.

Тур выдался скудным на забитые мячи. Отправить в ворота соперников больше двух голов не сумела ни одна из команд, поэтому особое внимание уделим вратарскому мастерству. Голкипер "Ньюкасла" Роб Эллиот, заменяющий получившего тяжелую травму Тима Крула, настолько круто вписался в состав команды, что возвращения голландца уже и не ждут. За успех в матче с "Борнмутом" болельщикам "сорок" нужно благодарить именно Эллиота. "Вишни" на домашнем поле решили сделать ставку на весь имеющийся в распоряжении атакующий арсенал, но Эллиот мастерски отводил угрозу от ворот. Сам "Ньюкасл" провел едва ли не единственную атаку, которая неожиданно привела к взятию ворот. Команда Стива Макларена выбирается из зоны вылета, а вот "Борнмут" занимает ее место. Дружине Эдди Хау можно только посочувствовать. Когда так великолепно играет вратарь соперника, что-то изменить бывает очень сложно.

Скандал

Диего Коста совсем разучился забивать голы, "Челси" проигрывает, но форвард продолжает доставать соперников провокациями. На этот раз он пытался донести защитнику "Стока" Райану Шоукроссу, что от того плохо пахнет. Шоукросс из схватки с Костой вышел победителем, а уже его жена после матча ответила наглому бразило-испанцу в твиттере вот такой фотографией, сопроводив подписью: "Будьте уверены, у Раяна был дезодорант в этот вечер".

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Испания

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События и герои

Соперничество мадридского "Реала" и "Барселоны" снова выходит в нынешнем сезоне на первый план. Но если команда Луиса Энрике умудряется побеждать даже без травмированного Месси, то "Реал" находится далеко от лучших кондиций. В матче с "ПСЖ" успех коллективу Бенитеса подарил голкипер соперника Кевин Трапп, но в игре с "Севильей" нельзя было рассчитывать на помощь соперника. Эмери команду настроил, а Коноплянка воплотил задумки тренера в жизнь. Две голевые передачи украинского полузащитника позволили "Севилье" заполучить преимущество, которое команда упустить уже не могла. Не помог мадридскому клубу и открывший счет в матче красивый гол Рамоса, и завершивший матч выстрел Хамеса Родригеса. "Реал" потерпел первое поражение в этом чемпионате. А "Барселона" несколькими часами ранее праздновала успех! Неймар и Суарес вдвоем разобрались с крепким "Вильярреалом", выведя "Барселону" в единоличные лидеры Примеры.

Все мы очень долго восхищались формой испанской "Сельты". Когда команда неожиданно вырвалась в лидеры чемпионата, можно было предположить, что за этим последует спад. Поражение от "Реала" списали на несчастный случай, камбэк в матче с "Реад Сосьедадом" пошел только в плюс, а встреча с "Валенсией" должна была снова заставить любителей Примеры восторгаться "Сельтой". Не заставила. "Летучие мыши", допустившие неожиданную осечку в игре против "Гента" в Лиге чемпионов, вдруг встрепенулись и своего соперника подавили. Дани Парехо сделал две голевые передачи и дважды отличился сам, но при этом "Валенсия" превзошла соперника еще и командной игрой. Но даже разгромное поражение не заставило "Сельту" вылететь за пределы зоны Лиги чемпионов. Борьба продолжается.

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Германия

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События и герои

Осмелимся предположить, что многие из вас яростно следили за развитием событий в рурском дерби. Сегодняшней "Боруссии" просто невозможно не сопереживать, но и "Шальке", подпустивший к основному составу много молодых игроков, радует болельщиков (которых даже на тренировке больше, чем на матчах московского "Динамо") интересным футболом. Дерби получилось ярким и богатым на забитые мячи. В отсутствие получившего повреждение Марко Ройса игру "шмелей" взял в свои руки Кагава. Это был едва ли не лучший матч японца в его втором дортмундском пришествии! Здорово проявил себя и Обамеянг, сравнявшийся с Левандовски по количеству мячей в гонке бомбардиров. У гостей очень старался Хунтелар, дважды сумевший огорчить швейцарского голкипера Бюрки, но этого для набора хотя бы одного очка оказалось мало. "Шальке" уступает место в зоне Лиги чемпионов "Герте", победившей "Ганновер" благодаря хет-трику Саломона Калу.

На победу "Баварии" можно смело ставить в любом матче Бундеслиги. Мюнхенский клуб катком проходится по соперникам, а "нулевую" осечку в игре с "Айнтрахтом" можно представить в виде нелепой случайности. В каждой игре в составе "Баварии" кто-то берет инициативу в свои руки и делает результат. Матч против "Штутгарта" стал бенефисом Томаса Мюллера. Его гол и сразу два голевых паса довели счет в матче до разгромного (4:0), заставив голкипера гостей Пжемислава Тытоня грустно смотреть в сторону своих партнеров. Их винить тоже нельзя. Просто сегодняшнюю "Баварию" пока не может остановить никто. А у "Штутгарта" даже есть небольшой повод для радости – команда Цорнигера пропустила от лидера Бундеслиги меньше, чем, например, лондонский "Арсенал".

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Италия

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События и герои

Удивительное дело, но туринский "Ювентус" больше не может привлекать к себе внимание даже победами. Разобравшись с "Эмполи", команда Аллегри поднялась на восьмую строчку таблицы! Но до лидеров чемпионата действующим чемпионам еще очень далеко. А во главе таблицы сразу три команды, если учесть, что "Рома" по-прежнему отстает от "Интера" и "Фиорентины" всего на одно очко. Римляне уверенно разобрались с "Лацио" в римском дерби, где все решило индивидуальное мастерство Эдина Джеко. "Интер" за пару часов до этого сломил сопротивление неуступчивого "Торино", а "Фиорентина" уже вечером разобралась с "Сампдорией". Синхронно набрав по три очка, эти коллективы сохранили лидерство в чемпионате.

Не обойдем стороной и "Милан", вокруг которого вертится много слухов. Еще несколько туров назад кресло под Синишей Михайловичем качалось хуже, чем на "Арене Химки" после Леонида Слуцкого. Но три победы подряд позволили "Милану" втянуться в борьбу за еврокубки. Могла команда одержать и четвертый успех подряд, чего не случалось с ней еще со времен Зеедорфа, однако в "Милане" радуются и ничьей. "Аталанта" соорудила у собственных ворот непроходимые бастионы, не стесняясь при этом беспокоить выпадами и 16-летнего Доннарумму. Юный голкипер "Милана" спасал не по-детски и позволил команде не опозориться перед болельщиками. Диего Лопесу пора собирать чемоданы и искать себе новый клуб. Если Доннарумма продолжит в том же духе, то вратарь, когда-то вытеснивший из основы "Реала" Икера Касильяса, может до конца карьеры прописаться на скамейке запасных.

Потрясение тура

Защитник "Ромы" Антонио Рюдигер, пытаясь спасти команду от гола, немного переусердствовал. Немец на полной скорости влетел в штангу, да так, что едва не сломал ворота.

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Франция

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События и герои

"ПСЖ" в матче с "Тулузой" показал, что в нынешнем сезоне клуб не намерен никому давать даже надежды побороться за чемпионство. Если в предыдущем чемпионате "Лион" почти до конца турнира оказывал давление на парижан, то сейчас этим и не пахнет. Отставание в десять очков вполне отыгрывается в любом другом турнире, но не когда этим преимуществом владеет настолько сильный "ПСЖ". Зато находится место и сенсациям. Пока испытывающий трудности "Марсель" опускается все ниже, "Кан" и "Анжер" рвутся в еврокубки! Даже если вы ничего не знаете о французском чемпионате, то нахождение "Кана" на третьей позиции заставит немножко насторожиться и пристальнее наблюдать за дальнейшим развитием событий. Эти парни способны удивить еще больше!

Но кто действительно впечатлил в этом туре, так это Александр Лаказетт. Когда "Лион", снова проиграв "Зениту" в Лиге чемпионов, почти лишился шансов на выход из группы, с форварда будто упал груз ответственности. До этого перед нами был Лаказетт, которому еле перемещался по полю и с тяжелым сердцем иногда забивал. В матче же с "Сент-Этьеном" перед нами предстал все тот же легкий нападающий, так впечатлявший Арсена Венгера и тренеров других топ-команд еще в прошлом сезоне. Лаказетт оформил хет-трик, что позволило "Лиону" одержать победу и удержаться на второй строчке турнирной таблицы. Такой игрок и правда нужен европейскому футболу!

Скандал

Одному из стюардов в матче "Лион" – "Сент-Этьен" пришлось несладко. С двумя оторванными пальцами работник стадиона оказался в больнице, где, по слухам, ему ампутировали руку! Постарались французские болельщики, кидавшие петарды на поле стадиона "Жерлан". Одна из них и взорвалась прямо рядом со стюардом.

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