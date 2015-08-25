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Антисборная 6-го тура РФПЛ: Нету, Канга, Смолов и другие

«Странная» «Уфа», голландский невезунчик, лебединая песня «кубанской» обороны и Смолов, который не забил– в сборной неудачников 6-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

Антигерои 6-го тура РФПЛ

Вратарь. Роман Герус («Амкар»)

Общая оценка: 1/10

Чем запомнился: неловкой попыткой поймать мяч

Ребята из «Амкара» к нам в антисборную зачастили. Но сам понимаете – дело не в нашей к ним антипатии, ведь каждый наш гость заслуживает оказаться здесь. Та же история и с Романом Герусом. Понятное дело, что винить голкипера в том, что его команда просто не способна справиться с более мощным соперником, никто бы не стал, однако допускать такие оплошности, как в эпизоде с последним голом Промеса, опытному вратарю не пристало.

Правый защитник. Владимир Лобкарев («Кубань»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: уступил место на поле Павлюченко. Который сыграл еще хуже

Ужасный матч провела «Кубань» в этом туре. Просто кошмарный. А особенно плохо команда смотрелась в обороне, которой Лобкарев явно надежности не добавил. Через его фланг «крылышки» активно комбинировали, вырываясь затем на оперативный простор, на что Владимир зачастую реагировал как-то слишком необязательно. Неслучайно именно им в итоге решил пожертвовать Дмитрий Хохлов, дабы выпустить на поле Павлюченко. Который, впрочем, сыграл явно не лучше самого Лобкарева.


Центральный защитник. Шандао («Кубань»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: высокой степенью гостеприимства

Когда твоя команда – «Кубань», и она разгромно проигрывает «Крыльям Советов», оборону едва ли не в полном составе надо выставлять на трансфер. Нет, серьезно. Шандао в матче с самарцами провел едва ли не худшую свою игру в карьере – в центральной зоне у краснодарцев был самый настоящий проходной двор. В результате в ворота Беленова (который и сам-то не святой) залетело аж три мяча. Напомним, что «Крылья Советов» недавно вернулись из ФНЛ.


Центральный защитник. Луиш Нету («Зенит»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: в составе победителей был худшим

Португалец хоть и потихоньку избавляется от славы самого «дырявого» оборонца «Зенита» последних лет, но пока что полностью искоренить этот стереотип у Луиша не выходит. Вот и в игре с «Рубином» Нету был явно не в своей лучшей форме – частенько ошибался, приличное число опасных моментов «подарил» сопернику. Питерцам все-таки очень нужен сильный центральный защитник в пару к Гараю – португалец явно на эту роль не тянет.

Левый защитник. Александр Сухов («Уфа»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: не стал выделяться ничем на фоне «странно» проводящей матч команды

Уж от кого, а от Александра откровенно слабой и беззубой игры в обороне мало кто ждал. Особенно если учитывать, как цепко он действовал против того же «Зенита». Да и вообще, обычно Сухов ниже определенной планки не позволяет себе опуститься, но здесь, видимо, имел место быть какой-то общий гипнотический коллективный спад, ибо и левый защитник «Уфы» в игре с «Локомотивом» был плох. Если бы «железнодорожники» были чуть удачливее в завершающей стадии, итоговый счет мог бы быть крупнее.


Центральный полузащитник. Фегор Огуде («Амкар»)

Прямые обязанности: 3/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: слишком многое позволял сопернику на поле

Так уж случилось, что «Амкар» сезон начинает по большей части в роли мальчиков для битья. «Спартак» приехал в Пермь не в идеальном состоянии – у команды Аленичева хватает внутренних проблем. А уж после поражения в дерби было вполне ожидаемо, что львиную часть своих усилий красно-белые бросят именно на атаку, чем и можно было бы воспользоваться. Но для того, чтобы проводить успешные контратаки, нужно хотя бы мяч иногда в ногах держать, а у «Амкара» с этим были некоторые проблемы. И не в последнюю очередь они исходили именно от нигерийца Огуде, который должен был реабилитироваться за отвратную игру в матче с ЦСКА его собрата по позиции Изунна Узочакву. Но в итоге Фегор ничем полезным не отметился.


Центральный полузащитник. Лоренцо Эбесилио («Анжи»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: заменой в перерыве

Когда игрока меняют после первой 45-минутки, то здесь можно уже больше ничего и не расписывать. Эбесилио провалил матч, совершив огромное количество ляпов, не поспевая за партнерами и упуская выгодные возможности развить атаки своей команды. И это если учитывать то, что «Урал» в атакующих действиях не проявил невероятной прыти. Ну а Юрий Семин на отвратительную игру голландца отреагировал ожидаемо – после перерыва вместо него на поле вышел форвард Угу Алмейда.

Левый полузащитник Сильвестр Игбун (Слай) («Уфа») (с)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: убийством атакующей активности своей же команды

Скажем прямо – матч «Уфы» с «Локомотивом» получился странным. Не настолько уж подопечные Колыванова слабее своих московских соперников, чтобы уступать им настолько очевидно и безоговорочно. Ведь обычно уфимцы без боя не сдаются. Здесь же пришлось сложить оружие еще до середины второго тайма. Нигерийский крайних хавбек «Уфы» Слай, который по сути и был тем единственным, кто в атаке у хозяев мог делать хоть что-то, устроил славную охоту – сперва Тарасова повалил на газон, а потом, получив вторую желтую, и Шишкина, после чего отправился отдыхать раньше своих одноклубников. После этого команда фактически лишилась хоть каких-то шансов на то, чтобы отыграться – оставшееся время хозяева провели в роли статистов. Серьезно подставил своих товарищей нигериец… Капитанскую повязку ему дать, что ли?

Правый полузащитник. Гуэлор Канга («Ростов»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: желтой карточкой после финального свистка

На старте сезона «Ростов» выглядит неплохо – то «Рубин» на поле казанцев обыграют, то вот уже в Химках ЦСКА спокойной жизни не дадут. Однако в игре с вице-чемпионами ростовчанам чего-то не хватило: вроде забили первыми и затем продолжили опасные моменты создавать, а победителями стали те, кто по ту сторону баррикад. Возможно, этим «чего-то» в отрицательном контексте и стал габонец Канга – в атаке полузащитник был непродуктивен, часто ошибался, бил в молоко и вообще визуально был худшим в составе «Ростова», настоящим инородным телом. Да еще и необязательную желтую карточку уже после финального свистка получил, наградив арбитров неприличным жестом.


Нападающий. Федор Смолов («Краснодар»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: не попал в игру

На старте сезона Федора принято хвалить, однако матч с «Мордовией» в этом плане стал исключением – уж очень хорошо защитники саранчан сумели «выключить» форварда «Краснодара» из игры. Чувствовалось, что под опекой Смолову некомфортно, ему не хватило пространства, в результате чего хозяева лишились доброй части креатива в атаке. Вот и пришлось Кононову предпринимать решительные меры – на поле во втором тайме в пару к Федору вышел Ари, но даже вдвоем у них ничего не получилось.


Нападающий. Никита Бурмистров («Урал»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: пробегал все 90 минут «вхолостую»

Во второй раз к нам в антисборную захаживает Никита Бурмистров – сперва на позиции крайнего полузащитника, а теперь вот и на острие атаки. Нет, форвард «Урала» матч с «Анжи» не провалил, ибо старался, что-то из этого даже можно было назвать опасными моментами, но все потуги Никиты рассыпаются в пух и прах, когда смотришь на его одноклубника по фамилии Ерохин. Имея под боком такого сильного партнера по команде, можно в атаке проявлять чуть больше активности, а в решающие эпизоды (например, в выходе практически один на один с Песьяковым в середине первого тайма) действовать более собрано. Но в результате Бурмистров уходит с поля без результативных действий, а Ерохин снова на коне. А вот хорошего форварда «Уралу» очень сильно не хватает.


Тренер. Дмитрий Хохлов («Кубань»)

Выбор состава: 5/10

Выбор тактики: 2/10

Замены: 0/10

Чем запомнился: простым секретом поражений своей команды

Нет, когда раз за разом команду попросту оставляют в дураках (на секунду, речь о «Кубани» – еще недавнем участнике розыгрышей еврокубков от России), то дело здесь не только в детских ляпах и нереализации моментов. Очевидно, что Хохлов уже утратил нити управления коллективом, который распадается буквально на глазах. А ведь состав-то у краснодарцев не так уж плох, но в итоге команда проигрывает «Крыльям Советов» с разгромным счетом. Кажется, еще одна-две таких игры, и Дмитрию Хохлову придется подыскивать себе другую команду.

Бракованный «Рубин». Каким был 6-й тур РФПЛ

Количество попаданий в антисборную
Амкар 5
Рубин 4
Зенит 4
Кубань 4
Краснодар 3
Урал 3
Терек 2
Анжи 2
Уфа 2
Крылья Советов 1
ЦСКА 1
Спартак М 1
Мордовия 1
Локомотив 1
Ростов 1
Динамо М 0

Россия. Премьер-лига Россия Уфа Кубань (ЛФЛ) Зенит Амкар-Пермь Сухов Александр Герус Роман Смолов Федор Бурмистров Никита Эбесилио Лоренцо Лобкарев Владимир Шандао Нету Луиш Огуде Фегор Канга Каку Гуелор Игбун Сильвестр Хохлов Дмитрий
Комментарии (7)
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алекс88
1440513028
Странно как то,динамо проигрывало и не одного человека нет,Цска ни разу не проиграл а в лохах походил,зенит 1 раз проиграл и 4 раза в списке
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valeh172
1440521910
Действительно где Кокорин
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MadPampers
1440536697
Динамо Москва - 0 попаданий, оно и понятно, на чемпионство идут, все безошибочно играют
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xPOPKORNx
1440625178
Канга за то что палец показал?? а про какорина забыли!!!!
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starche
1440652903
Ни одной кривоножки из московских..................."
очень объективно!"
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