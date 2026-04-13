13.04.2026, понедельник, 19:45
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-1-3-2
96
Обухов
44
Журавлев
20
Юрганов
55
Тодорович
23
Якимов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
97
Магомедов
10
Альшин
19
Пуси
7
Турищев
4-1-1-1-3
13
Волков
88
Сокол
55
Крижан
26
Мещанинов
49
Дятлов
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
10
Рейна
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
52
Нетфуллин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
52
Нетфуллин
7
Турищев
7
Моцпан
7
Моцпан
7
Турищев
10
Альшин
9
Гнапи
9
Гнапи
10
Альшин
23
Якимов
93
Уридия
93
Уридия
23
Якимов
18
Абдусаламов
80
Бессмертный
80
Бессмертный
18
Абдусаламов
5
Егорычев
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Егорычев
10
Рейна
77
Корян
77
Корян
10
Рейна
9
Максименко
17
Бакаев
17
Бакаев
9
Максименко
99
Тимошенко
95
Сиссоко
95
Сиссоко
99
Тимошенко
Остались в запасе
Факел
Родина
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Факел - Родина
2
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Родины», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Родина»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»