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  • «ПСЖ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

«ПСЖ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

8 апреля, 20:50
ПСЖ
08.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Ливерпуль
11' Д. Дуэ 65' Х. Кварацхелия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
20
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ливерпуль
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
4
Маркиньос
6
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Кварацхелия
20
Дуэ
7
Дембеле
15
Невеш
3-2-2-3
25
Мамардашвили
2
Гомес
93
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
6
Керкез
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
17
Вирц
7
Дембеле
21
Эрнандес
21
Эрнандес
7
Дембеле
20
Дуэ
19
Кан Ин
19
Кан Ин
20
Дуэ
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
8
Собослаи
17
Джонс
17
Джонс
8
Собослаи
30
Фримпонг
42
Ньони
42
Ньони
30
Фримпонг
17
Вирц
11
Гакпо
11
Гакпо
17
Вирц
22
Экитике
9
Исак
9
Исак
22
Экитике
Остались в запасе
ПСЖ
Ливерпуль
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
24
Сенни Маюлу
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
24
Сенни Маюлу
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Арне Слот
ПСЖ
Точно не сыграют
Брэдли Барколя
ЛВ
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Ливерпуль
Точно не сыграют
Алиссон
ВР
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Харви Дэвис
ВР
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Рис Уильямс
ЦЗ
Статистика матча ПСЖ - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
12
Офсайды
1
2
Количество передач
746
253
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.17
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ливерпуля», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Ливерпуль»

«ПСЖ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ
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