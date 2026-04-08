08.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
4
Маркиньос
6
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Кварацхелия
20
Дуэ
7
Дембеле
15
Невеш
3-2-2-3
25
Мамардашвили
2
Гомес
93
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
6
Керкез
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
17
Вирц
7
Дембеле
21
Эрнандес
21
Эрнандес
7
Дембеле
20
Дуэ
19
Кан Ин
19
Кан Ин
20
Дуэ
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
8
Собослаи
17
Джонс
17
Джонс
8
Собослаи
30
Фримпонг
42
Ньони
42
Ньони
30
Фримпонг
17
Вирц
11
Гакпо
11
Гакпо
17
Вирц
22
Экитике
9
Исак
9
Исак
22
Экитике
Остались в запасе
ПСЖ
Ливерпуль
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
24
Сенни Маюлу
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
24
Сенни Маюлу
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Арне Слот
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
12
Офсайды
1
2
Количество передач
746
253
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.17
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ливерпуля», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»