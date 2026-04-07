07.04.2026, вторник, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
2 : 5
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-3-2-1-1
80
Кокарев
18
Лепский
23
Рекена
47
Божин
3
Галдамес
22
Костанца
72
Фернандес
6
Бабкин
7
Баньяц
19
Олейников
8
Шуманский
4-1-3-2
49
Тороп
22
Гайич
79
Данилов
90
Лукин
3
Круговой
6
Баринов
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
32
Гонду
18
Козлов
47
Божин
2
Печенин
2
Печенин
47
Божин
23
Рекена
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Рекена
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
3
Галдамес
5
Ороз
5
Ороз
3
Галдамес
19
Олейников
91
Игнатенко
91
Игнатенко
19
Олейников
31
Кисляк
37
Кармо
37
Кармо
31
Кисляк
90
Лукин
4
Виктор
4
Виктор
90
Лукин
17
Глебов
7
Алвес
7
Алвес
17
Глебов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
10
Обляков
20
Попович
20
Попович
10
Обляков
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ВР
77
Ильзат Ахметов
ЦП
93
Олег Пенин
ОП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Булатов
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
99
Николай Баровский
ВР
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ВР
77
Ильзат Ахметов
ЦП
93
Олег Пенин
ОП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
99
Николай Баровский
ВР
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против ЦСКА, 1/2 Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»