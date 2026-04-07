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  • «Крылья Советов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2026

«Крылья Советов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2026

7 апреля, 16:50
Крылья Советов
07.04.2026, вторник, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
2 : 5
Завершен
ЦСКА
54' И. Олейников 84' И. Лепский
4' Л. Гонду 35' Л. Гонду 51' Л. Гонду 64' И. Обляков 67' М. Кисляк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Данила Козлов
АП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Крылья Советов
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Максим Витюгов
ОП
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ВР
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
93
Олег Пенин
ОП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
11
Алексей Сутормин
ПЗ
ЦСКА
37
Энрике Кармо
ПВ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
99
Николай Баровский
ВР
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Матия Попович
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
3-3-2-1-1
80
Кокарев
18
Лепский
23
Рекена
47
Божин
3
Галдамес
22
Костанца
72
Фернандес
6
Бабкин
7
Баньяц
19
Олейников
8
Шуманский
4-1-3-2
49
Тороп
22
Гайич
79
Данилов
90
Лукин
3
Круговой
6
Баринов
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
32
Гонду
18
Козлов
47
Божин
2
Печенин
2
Печенин
47
Божин
23
Рекена
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Рекена
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
3
Галдамес
5
Ороз
5
Ороз
3
Галдамес
19
Олейников
91
Игнатенко
91
Игнатенко
19
Олейников
31
Кисляк
37
Кармо
37
Кармо
31
Кисляк
90
Лукин
4
Виктор
4
Виктор
90
Лукин
17
Глебов
7
Алвес
7
Алвес
17
Глебов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
10
Обляков
20
Попович
20
Попович
10
Обляков
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ВР
77
Ильзат Ахметов
ЦП
93
Олег Пенин
ОП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Булатов
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
99
Николай Баровский
ВР
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ВР
77
Ильзат Ахметов
ЦП
93
Олег Пенин
ОП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
99
Николай Баровский
ВР
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
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ВАР
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Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против ЦСКА, 1/2 Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – ЦСКА

«Крылья Советов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Крылья Советов
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