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Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи против «Рубина», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Рубин»