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  • «Сочи» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

«Сочи» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

6 апреля, 18:20
Сочи
06.04.2026, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
20' Р. Безруков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
23
Густаво Сантос
ЛФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
11
Назми Грипши
АП
Главный тренер
Франк Артига
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
85
Даниил Силев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
45
Франсуа Камано
ЛВ
10
Мартин Крамарич
ЛВ
7
Антон Зиньковский
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
10
Мирлинд Даку
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
3-3-1-1-2
99
Дюпин
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
27
Заика
16
Мухин
82
Волков
8
Коваленко
8
Игнатов
23
Сантос
9
Федоров
3-4-2-1
38
Ставер
27
Грицаенко
5
Вуячич
2
Тесленко
12
Арройо
22
Ходжа
14
Сааведра
51
Рожков
23
Безруков
14
Кузяев
11
Грипши
16
Мухин
17
Макарчук
17
Макарчук
16
Мухин
82
Волков
45
Камано
45
Камано
82
Волков
27
Заика
10
Крамарич
10
Крамарич
27
Заика
9
Федоров
7
Зиньковский
7
Зиньковский
9
Федоров
23
Сантос
98
Ильин
98
Ильин
23
Сантос
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
14
Сааведра
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Сааведра
11
Грипши
19
Иванов
19
Иванов
11
Грипши
23
Безруков
10
Даку
10
Даку
23
Безруков
14
Кузяев
43
Сиве
43
Сиве
14
Кузяев
Остались в запасе
Сочи
Рубин
35
Александр Дегтев
ВР
85
Даниил Силев
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
85
Даниил Силев
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Франк Артига
Рубин
Точно не сыграют
Угочукву Иву
ОП
Антон Швец
ЦП
Статистика матча Сочи - Рубин
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
18
Офсайды
4
3
Количество передач
437
414
Сейвы
0
4
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
8
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи против «Рубина», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Рубин»

«Сочи» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Сочи
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