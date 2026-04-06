06.04.2026, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-3-1-1-2
99
Дюпин
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
27
Заика
16
Мухин
82
Волков
8
Коваленко
8
Игнатов
23
Сантос
9
Федоров
3-4-2-1
38
Ставер
27
Грицаенко
5
Вуячич
2
Тесленко
12
Арройо
22
Ходжа
14
Сааведра
51
Рожков
23
Безруков
14
Кузяев
11
Грипши
16
Мухин
17
Макарчук
17
Макарчук
16
Мухин
82
Волков
45
Камано
45
Камано
82
Волков
27
Заика
10
Крамарич
10
Крамарич
27
Заика
9
Федоров
7
Зиньковский
7
Зиньковский
9
Федоров
23
Сантос
98
Ильин
98
Ильин
23
Сантос
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
14
Сааведра
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Сааведра
11
Грипши
19
Иванов
19
Иванов
11
Грипши
23
Безруков
10
Даку
10
Даку
23
Безруков
14
Кузяев
43
Сиве
43
Сиве
14
Кузяев
Остались в запасе
Сочи
Рубин
35
Александр Дегтев
ВР
85
Даниил Силев
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
85
Даниил Силев
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Франк Артига
Статистика матча Сочи - Рубин
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
18
Офсайды
4
3
Количество передач
437
414
Сейвы
0
4
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи против «Рубина», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»