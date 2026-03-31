Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Иордания – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Иордания – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 19:20
Иордания
31.03.2026, вторник, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Нигерия
17' М. Аль-Тамари 77' М. аль-Дауд
25' М. Саймон 41' Э. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
0
Ахмад Ассаф
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
15
Мозес Саймон
ЛВ
22
Йира Сор
ПВ
22
Акор Адамс
ЦФ
7
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Иордания
0
Абдэль Рахман Мухаммад
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
17
Салим Обаид
ЦЗ
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
26
Юсеф Каши
ЦП
7
Шарара
ПВ
0
Баха Файсал
ЦФ
11
Оде Аль-Фахури
ЦФ
24
Али Азаизе
ЦФ
18
Мохаммед Таха
ЦФ
Нигерия
0
Аделейе Адебайо
ВР
4
Онини Ндиди
ЦП
0
Нваиву Чибуике
ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
7
Филип Отеле
ЛВ
14
Чидера Эджуке
ЛВ
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Абулайла
0
Ассаф
5
Аль-Араб
16
Абуальнади
3
Насиб
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
10
Аль-Тамари
18
Сабра
4-1-1-2-2
1
Узохо
2
Осайи-Самуэль
5
Огбу
18
Фернандес
3
Сануси
20
Онидика
8
Ониика
22
Сор
15
Саймон
7
Лукман
22
Адамс
16
Абуальнади
17
Обаид
17
Обаид
16
Абуальнади
0
Ассаф
25
аль-Дауд
25
аль-Дауд
0
Ассаф
21
Аль-Рашдан
6
Жамус
6
Жамус
21
Аль-Рашдан
18
Сабра
0
Файсал
0
Файсал
18
Сабра
13
Аль-Марди
11
Аль-Фахури
11
Аль-Фахури
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
24
Азаизе
24
Азаизе
10
Аль-Тамари
1
Узохо
0
Адебайо
0
Адебайо
1
Узохо
22
Сор
4
Ндиди
4
Ндиди
22
Сор
20
Онидика
17
Ивоби
17
Ивоби
20
Онидика
8
Ониика
7
Отеле
7
Отеле
8
Ониика
15
Саймон
11
Чуквуэзе
11
Чуквуэзе
15
Саймон
Остались в запасе
Иордания
Нигерия
0
Абдэль Рахман Мухаммад
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
15
Ибрахим Сааде
ЦП
26
Юсеф Каши
ЦП
7
Шарара
ПВ
18
Мохаммед Таха
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
0
Нваиву Чибуике
ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Чидера Эджуке
ЛВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
0
Абдэль Рахман Мухаммад
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
15
Ибрахим Сааде
ЦП
26
Юсеф Каши
ЦП
7
Шарара
ПВ
18
Мохаммед Таха
ЦФ
Остались в запасе
0
Нваиву Чибуике
ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Чидера Эджуке
ЛВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Иордания - Нигерия
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Иордания против Нигерии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иордания – Нигерия

Иордания – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Иордания
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
15
Все новости
Все новости
Баринов оценил шансы на возвращение России к международным турнирам
6 августа
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
4 августа
1
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
3 августа
2
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
3 августа
18
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью
2 августа
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»
29 июля
5
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
29 июля
3
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
27 июля
19
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол
24 июля
16
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004
21 июля
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
Селюк ответил, когда с России снимут бан
13 июля
8
Игрок «Спартака» оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2026
12 июля
1
«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры
10 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола
8 июля
4
Кокорин высказался об игре сборной России
1 июля
Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030
1 июля
8
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+