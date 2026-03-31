31.03.2026, вторник, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Составы команд
Иордания
Иордания
0
Абдэль Рахман Мухаммад
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
17
Салим Обаид
ЦЗ
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
6
Амер Жамус
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
26
Юсеф Каши
ЦП
7
Шарара
ПВ
0
Баха Файсал
ЦФ
11
Оде Аль-Фахури
ЦФ
24
Али Азаизе
ЦФ
18
Мохаммед Таха
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Абулайла
0
Ассаф
5
Аль-Араб
16
Абуальнади
3
Насиб
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
10
Аль-Тамари
18
Сабра
4-1-1-2-2
1
Узохо
2
Осайи-Самуэль
5
Огбу
18
Фернандес
3
Сануси
20
Онидика
8
Ониика
22
Сор
15
Саймон
7
Лукман
22
Адамс
16
Абуальнади
17
Обаид
17
Обаид
16
Абуальнади
0
Ассаф
25
аль-Дауд
25
аль-Дауд
0
Ассаф
21
Аль-Рашдан
6
Жамус
6
Жамус
21
Аль-Рашдан
18
Сабра
0
Файсал
0
Файсал
18
Сабра
13
Аль-Марди
11
Аль-Фахури
11
Аль-Фахури
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
24
Азаизе
24
Азаизе
10
Аль-Тамари
1
Узохо
0
Адебайо
0
Адебайо
1
Узохо
22
Сор
4
Ндиди
4
Ндиди
22
Сор
20
Онидика
17
Ивоби
17
Ивоби
20
Онидика
8
Ониика
7
Отеле
7
Отеле
8
Ониика
15
Саймон
11
Чуквуэзе
11
Чуквуэзе
15
Саймон
Остались в запасе
Иордания
Нигерия
0
Абдэль Рахман Мухаммад
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
15
Ибрахим Сааде
ЦП
26
Юсеф Каши
ЦП
7
Шарара
ПВ
18
Мохаммед Таха
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
0
Нваиву Чибуике
ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Чидера Эджуке
ЛВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
0
Абдэль Рахман Мухаммад
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
15
Ибрахим Сааде
ЦП
26
Юсеф Каши
ЦП
7
Шарара
ПВ
18
Мохаммед Таха
ЦФ
Остались в запасе
0
Нваиву Чибуике
ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Чидера Эджуке
ЛВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Иордания - Нигерия
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Иордания против Нигерии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иордания – Нигерия
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»