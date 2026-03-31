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  • Россия – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Россия – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 18:50
Россия
31.03.2026, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Мали
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Станислав Агкацев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Иван Обляков
АП
18
Матвей Кисляк
АП
17
Александр Головин
АП
67
Максим Глушенков
ЦФ
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Мали
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
14
Ибраима Сиссе
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
12
Мусса Диаките
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
18
Маамаду Думбия
ЦП
10
Гауссу Диаките
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Россия
98
Максим Бориско
ВР
16
Денис Адамов
ВР
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Евгений Морозов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Наиль Умяров
ОП
94
Данил Пруцев
ЦП
20
Лечи Садулаев
ЦП
29
Максим Петров
ЦП
92
Кирилл Глебов
ЛВ
87
Ярослав Гладышев
ЦФ
9
Георгий Мелкадзе
ЦФ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Мали
99
Исмаэль Диавара
ВР
16
Н'Голо Траоре
ВР
98
Альфа Сиссоко
ПЗ
97
Усман Диаките
ОП
96
Сумайла Диабате
ОП
93
Мамаду Аруна Камара
АП
95
Гауссу Диарра
ЛВ
94
Вильсон Самаке
ЦФ
4-1-3-2
16
Агкацев
4
Круговой
30
Вахания
14
Мелехин
24
Сильянов
6
Баринов
27
Обляков
17
Головин
18
Кисляк
11
Воробьев
67
Глушенков
4-2-3-1
22
Самасса
13
Дукуре
14
Сиссе
4
Гассама
3
Данте
6
Сидибе
8
Майга
12
Диаките
23
Дьен
18
Думбия
10
Диаките
14
Мелехин
2
Морозов
2
Морозов
14
Мелехин
11
Воробьев
22
Бевеев
22
Бевеев
11
Воробьев
6
Баринов
94
Пруцев
94
Пруцев
6
Баринов
17
Головин
20
Садулаев
20
Садулаев
17
Головин
27
Обляков
29
Петров
29
Петров
27
Обляков
67
Глушенков
92
Глебов
92
Глебов
67
Глушенков
30
Вахания
90
Комличенко
90
Комличенко
30
Вахания
12
Диаките
99
Диавара
99
Диавара
12
Диаките
10
Диаките
96
Диабате
96
Диабате
10
Диаките
18
Думбия
93
Камара
93
Камара
18
Думбия
Остались в запасе
Россия
Мали
98
Максим Бориско
ВР
16
Денис Адамов
ВР
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
8
Наиль Умяров
ОП
87
Ярослав Гладышев
ЦФ
9
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
16
Н'Голо Траоре
ВР
98
Альфа Сиссоко
ПЗ
97
Усман Диаките
ОП
95
Гауссу Диарра
ЛВ
94
Вильсон Самаке
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
98
Максим Бориско
ВР
16
Денис Адамов
ВР
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
8
Наиль Умяров
ОП
87
Ярослав Гладышев
ЦФ
9
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
16
Н'Голо Траоре
ВР
98
Альфа Сиссоко
ПЗ
97
Усман Диаките
ОП
95
Гауссу Диарра
ЛВ
94
Вильсон Самаке
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Россия - Мали
2
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
582
334
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
6

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Мали на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Мали

Россия – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Мали Россия
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