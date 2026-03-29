29.03.2026, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Составы команд
Колумбия
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
12
Камило Варгас
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
18
Йохан Карбонеро
ЛФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-2-3-1
24
Монтеро
17
Мохика
13
Кабаль
23
Санчес
2
Муньос
6
Риос
16
Лерма
7
Диас
10
Родригес
11
Ариас
25
Суарес
4-2-3-1
30
Самба
21
Эрнандес
26
Лакруа
5
Калюлю
3
Динь
13
Канте
18
Заир-Эмери
24
Шерки
25
Аклиуш
20
Дуэ
9
Тюрам
17
Мохика
22
Машадо
22
Машадо
17
Мохика
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
6
Риос
14
Пуэрта
14
Пуэрта
6
Риос
7
Диас
21
Кампас
21
Кампас
7
Диас
11
Ариас
26
Гомес
26
Гомес
11
Ариас
25
Суарес
9
Кордоба
9
Кордоба
25
Суарес
18
Заир-Эмери
6
Камавинга
6
Камавинга
18
Заир-Эмери
24
Шерки
11
Олисе
11
Олисе
24
Шерки
20
Дуэ
22
Экитике
22
Экитике
20
Дуэ
25
Аклиуш
12
Муани
12
Муани
25
Аклиуш
9
Тюрам
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Тюрам
Остались в запасе
Колумбия
Франция
1
Давид Оспина
ВР
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
18
Йохан Карбонеро
ЛФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
16
Майк Меньян
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
18
Йохан Карбонеро
ЛФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Колумбия - Франция
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
370
467
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Колумбия против Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Колумбия – Франция
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»