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  • Колумбия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

Колумбия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

29 марта, 20:50
Колумбия
29.03.2026, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Франция
77' Х. Кампас
29' Д. Дуэ 41' М. Тюрам 56' Д. Дуэ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
13
Хуан Кабаль
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
(К) АП
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Франция
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
5
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
(К) ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
20
Десир Дуэ
АП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
12
Камило Варгас
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
18
Йохан Карбонеро
ЛФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Франция
16
Майк Меньян
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-2-3-1
24
Монтеро
17
Мохика
13
Кабаль
23
Санчес
2
Муньос
6
Риос
16
Лерма
7
Диас
10
Родригес
11
Ариас
25
Суарес
4-2-3-1
30
Самба
21
Эрнандес
26
Лакруа
5
Калюлю
3
Динь
13
Канте
18
Заир-Эмери
24
Шерки
25
Аклиуш
20
Дуэ
9
Тюрам
17
Мохика
22
Машадо
22
Машадо
17
Мохика
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
6
Риос
14
Пуэрта
14
Пуэрта
6
Риос
7
Диас
21
Кампас
21
Кампас
7
Диас
11
Ариас
26
Гомес
26
Гомес
11
Ариас
25
Суарес
9
Кордоба
9
Кордоба
25
Суарес
18
Заир-Эмери
6
Камавинга
6
Камавинга
18
Заир-Эмери
24
Шерки
11
Олисе
11
Олисе
24
Шерки
20
Дуэ
22
Экитике
22
Экитике
20
Дуэ
25
Аклиуш
12
Муани
12
Муани
25
Аклиуш
9
Тюрам
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Тюрам
Остались в запасе
Колумбия
Франция
1
Давид Оспина
ВР
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
18
Йохан Карбонеро
ЛФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
16
Майк Меньян
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Камило Варгас
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
18
Йохан Карбонеро
ЛФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Колумбия - Франция
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
370
467
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Колумбия против Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Колумбия – Франция

Колумбия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Франция Колумбия
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