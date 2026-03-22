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  • «Локомотив» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Локомотив» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 17:50
Локомотив
22.03.2026, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Акрон
7' С. Монтес 23' А. Руденко 26' З. Бакаев 28' Д. Воробьев 39' А. Батраков
13' К. Аревало
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Алексей Батраков
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
70
Эдгар Севикян
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
85
Морозов
3
Монтес
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
10
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
3-1-2-3-1
32
Тереховский
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
35
Джаковац
80
Хосонов
71
Пестряков
91
Болдырев
10
Аревало
22
Дзюба
19
Руденко
74
Чевардин
74
Чевардин
19
Руденко
25
Пруцев
32
Вера
32
Вера
25
Пруцев
10
Батраков
17
Салтыков
17
Салтыков
10
Батраков
7
Бакаев
9
Сарвели
9
Сарвели
7
Бакаев
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
80
Хосонов
26
Эсковаль
26
Эсковаль
80
Хосонов
91
Болдырев
2
Роча
2
Роча
91
Болдырев
24
Неделчару
5
Джурасович
5
Джурасович
24
Неделчару
15
Лончар
6
Кузьмин
6
Кузьмин
15
Лончар
35
Джаковац
81
Базилевский
81
Базилевский
35
Джаковац
Остались в запасе
Локомотив
Акрон
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
78
Александр Васютин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
70
Эдгар Севикян
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
70
Эдгар Севикян
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Заур Тедеев
Локомотив
Точно не сыграют
Максим Ненахов
ПЗ
Сергей Пиняев
ЛВ
Статистика матча Локомотив - Акрон
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
17
10
Офсайды
1
3
Количество передач
456
293
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Акрона», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Акрон»

«Локомотив» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив
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