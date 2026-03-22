22.03.2026, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
85
Морозов
3
Монтес
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
10
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
3-1-2-3-1
32
Тереховский
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
35
Джаковац
80
Хосонов
71
Пестряков
91
Болдырев
10
Аревало
22
Дзюба
19
Руденко
74
Чевардин
74
Чевардин
19
Руденко
25
Пруцев
32
Вера
32
Вера
25
Пруцев
10
Батраков
17
Салтыков
17
Салтыков
10
Батраков
7
Бакаев
9
Сарвели
9
Сарвели
7
Бакаев
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
80
Хосонов
26
Эсковаль
26
Эсковаль
80
Хосонов
91
Болдырев
2
Роча
2
Роча
91
Болдырев
24
Неделчару
5
Джурасович
5
Джурасович
24
Неделчару
15
Лончар
6
Кузьмин
6
Кузьмин
15
Лончар
35
Джаковац
81
Базилевский
81
Базилевский
35
Джаковац
Остались в запасе
Локомотив
Акрон
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
78
Александр Васютин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
70
Эдгар Севикян
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
70
Эдгар Севикян
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Локомотив - Акрон
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
17
10
Офсайды
1
3
Количество передач
456
293
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Акрона», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»