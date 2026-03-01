01.03.2026, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-2-2-2
1
Ульянов
8
Богосавац
5
Цаке
90
Н'Донг
81
Сидоров
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
19
Пряхин
20
Самородов
77
Мелкадзе
3-3-3-1
35
Акинфеев
2
Рейс
79
Данилов
4
Виктор
22
Гайич
6
Баринов
3
Круговой
18
Козлов
31
Кисляк
17
Глебов
32
Гонду
81
Сидоров
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
81
Сидоров
19
Пряхин
82
Хлусевич
82
Хлусевич
19
Пряхин
11
Исмаэл
37
Гадио
37
Гадио
11
Исмаэл
7
Садулаев
9
Мансилья
9
Мансилья
7
Садулаев
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
32
Гонду
97
Воронов
97
Воронов
32
Гонду
2
Рейс
20
Попович
20
Попович
2
Рейс
31
Кисляк
7
Алвес
7
Алвес
31
Кисляк
17
Глебов
37
Кармо
37
Кармо
17
Глебов
18
Козлов
11
Мусаев
11
Мусаев
18
Козлов
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
3
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
13
Офсайды
4
0
Количество передач
271
516
Сейвы
5
5
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
11
15
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против ЦСКА, 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»