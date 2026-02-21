21.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-2-1-3
23
Мартинес
22
Матсен
4
Конса
5
Мингс
2
Кэш
24
Онана
21
Луис
27
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
31
Бэйли
3-4-1-1
26
Дарлоу
6
Родон
4
Ампаду
5
Стрейк
24
Джастин
18
Сташ
44
Груев
3
Гудмундссон
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
21
Луис
26
Богарде
26
Богарде
21
Луис
2
Кэш
16
Гарсия
16
Гарсия
2
Кэш
31
Бэйли
19
Санчо
19
Санчо
31
Бэйли
10
Буэндия
18
Абрахам
18
Абрахам
10
Буэндия
3
Гудмундссон
15
Бийол
15
Бийол
3
Гудмундссон
18
Сташ
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
18
Сташ
11
Ааронсон
14
Нмеча
14
Нмеча
11
Ааронсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Лидс
64
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
64
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Даниэль Фарке
Астон Вилла
Точно не сыграют
Лидс
Точно не сыграют
Статистика матча Астон Вилла - Лидс
1
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
16
Офсайды
4
5
Количество передач
520
256
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.83
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Лидса», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Лидс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»