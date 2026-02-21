Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астон Вилла» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Астон Вилла» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 15:51
Астон Вилла
21.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
88' Т. Абрахам
31' А. Сташ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Эзри Конса
(К) ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
21
Дуглас Луис
ОП
27
Морган Роджерс
ЛВ
31
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лидс
26
Карл Дарлоу
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
5
Паскаль Стрейк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
44
Илия Груев
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Астон Вилла
64
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Лидс
1
Лукас Перри
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-2-1-3
23
Мартинес
22
Матсен
4
Конса
5
Мингс
2
Кэш
24
Онана
21
Луис
27
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
31
Бэйли
3-4-1-1
26
Дарлоу
6
Родон
4
Ампаду
5
Стрейк
24
Джастин
18
Сташ
44
Груев
3
Гудмундссон
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
21
Луис
26
Богарде
26
Богарде
21
Луис
2
Кэш
16
Гарсия
16
Гарсия
2
Кэш
31
Бэйли
19
Санчо
19
Санчо
31
Бэйли
10
Буэндия
18
Абрахам
18
Абрахам
10
Буэндия
3
Гудмундссон
15
Бийол
15
Бийол
3
Гудмундссон
18
Сташ
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
18
Сташ
11
Ааронсон
14
Нмеча
14
Нмеча
11
Ааронсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Лидс
64
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
64
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Даниэль Фарке
Астон Вилла
Точно не сыграют
Бубакар Камара
ОП
Джон МакГинн
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Alysson Edward
ЦФ
Марко Бизот
ВР
Лидс
Точно не сыграют
Ноа Окафор
ЦФ
Статистика матча Астон Вилла - Лидс
1
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
16
Офсайды
4
5
Количество передач
520
256
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.83
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Лидса», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Лидс»

«Астон Вилла» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лидс Астон Вилла
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Елимаем» (2:1), Заболотный забил
17:48
6
Вердикт УЕФА по Винисиусу и Престианни
17:25
4
Атакующий игрок «Спартака» травмировался в матче с «Елимаем»
16:54
1
Аленичев объяснил, почему его нет на «Матч ТВ»
16:28
4
Лапорта сообщил, что Месси ушел из «Барсы» из-за денег: «Клуб стоит выше игроков»
15:50
5
Лофтус-Чику предстоит питаться через зонд
15:32
2
Стадион «Арсенала» не допустили к матчу с «Локомотивом»
15:16
1
Ву честно ответил, почему променял Лигу 1 на РПЛ
14:28
9
Адвокат покинул сборную Кюрасао, которую вывел на ЧМ
13:59
13
Ари выразил восхищение Путиным
13:46
6
Все новости
Все новости
Тудор дал важную гарантию фанатам «Тоттенхэма»
08:36
АПЛ. «Арсенал» разгромил в дерби «Тоттенхэм», два игрока оформили по дублю
Вчера, 21:37
2
Бывший партнер Варди рассказал о предматчевом ритуале футболиста: «Пил вино, пиво и почти не спал»
Вчера, 19:54
2
АПЛ. «Ливерпуль» на 97-й минуте вырвал победу над «Ноттингем Форест»
Вчера, 19:00
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
Вчера, 12:20
3
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
Вчера, 09:19
4
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю О’Райли (2:1), отставание от «Арсенала» – 2 очка
Вчера, 00:56
АПЛ. «Челси» упустил победу над аутсайдером (1:1), пропустив на 93-й минуте
21 февраля
В АПЛ новый единоличный лидер по количеству матчей
21 февраля
7
ФотоСака привел на продление контракта с «Арсеналом» собак и жену
21 февраля
14
Леау может переехать в АПЛ за 80 миллионов
21 февраля
У «Челси» появился титульный спонсор
20 февраля
Уолкотт определил, на каком месте «Реал» был бы в АПЛ
20 февраля
1
Гвардиола призвал снизить финансирование футбола
20 февраля
1
Сака после продления контракта с «Арсеналом» вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
20 февраля
Фото«Арсенал» продлил контракт со 130-миллионным футболистом
19 февраля
2
Реакция Артеты на ничью в матче «Арсенала» с худшей командой АПЛ
19 февраля
АПЛ. «Арсенал» потерял очки с «Вулверхэмптоном» из-за автогола на 94-й минуте
19 февраля
1
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
17 февраля
ФотоКлопп посетил соревнования по биатлону на ОИ-2026
17 февраля
Два клуба пытались вернуть Клоппа в АПЛ
16 февраля
«Манчестер Юнайтед» хочет переманить игрока «Ливерпуля»
16 февраля
Названы условия для увольнения Слота из «Ливерпуля»
16 февраля
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
15 февраля
1
«МЮ» и «Арсенал» узнали цену на Диоманде из «Лейпцига»
15 февраля
Азар сравнил АПЛ и Ла Лигу
15 февраля
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
15 февраля
1
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поспорят за 95-миллионного вингера
15 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 