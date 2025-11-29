Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  ЦСКА – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

ЦСКА – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Сегодня, 15:20
ЦСКА
29.11.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
- : -
Не начался
Оренбург
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛП
31
Матвей Кисляк
ЦП
10
Иван Обляков
ЦП
5
Родриго Вильягра
ЦП
3
Данил Круговой
ПП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Данила Ведерников
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
16
Хорди Томпсон
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ЦП
7
Эмирджан Гюрлюк
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
33
Ираклий Квеквескири
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
4-5-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
90
Лукин
22
Гайич
17
Глебов
31
Кисляк
10
Обляков
5
Вильягра
3
Круговой
11
Мусаев
4-5-1
1
Овсянников
18
Муфи
38
Касимов
4
Хотулев
3
Ведерников
16
Томпсон
7
Гюрлюк
37
Ду Кейрос
33
Квеквескири
20
Рыбчинский
30
Гузина
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Оренбурга», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Оренбург»

ЦСКА – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА
