Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
ЦСКА
4-5-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
90
Лукин
22
Гайич
17
Глебов
31
Кисляк
10
Обляков
5
Вильягра
3
Круговой
11
Мусаев
4-5-1
1
Овсянников
18
Муфи
38
Касимов
4
Хотулев
3
Ведерников
16
Томпсон
7
Гюрлюк
37
Ду Кейрос
33
Квеквескири
20
Рыбчинский
30
Гузина
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Оренбурга», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»